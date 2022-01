La storia di Lorena Cesarini chi è: età, film, fidanzato, vita privata e Sanremo 2022

La giovane promessa del cinema e della Tv dopo il successo della serie Netflix Suburra (dove interpreta la prostituta Isabel). Nata a Dakar nel 1987, da madre senegalese e papà italiano ma sempre vissuta a Roma, Lorena ha saputo della grande occasione del Festival il 1° gennaio.

«Ho risposto subito sì senza nemmeno pensarci, è stato il miglior Capodanno della mia vita», ha detto la giovane attrice, che farà probabilmente un monologo sull’integrazione. E riguardo al look, basta osservare i suoi outfit su Instagram per indovinare lo stilista che la vestirà: da Philosophy di Lorenzo Serafini a Trussardi fino a Fendi, che indossa nelle foto che vedete. Divertimento, intelligenza e savoir faire saranno i protagonisti della terza serata, quando all’Ariston arriverà

L'attrice italiana Lorena Cesarini è meglio conosciuta per aver interpretato il ruolo di Isabel Mbamba in Suburra, un personaggio che fa innamorare il protagonista Alessandro Borghi. Si parla molto di Lorena Cesarini che sarà una delle co-conduttrici di Sanremo 2022. L'attrice sarà sul palco dell'Ariston mercoledì 2 febbraio.

Lorena è nata nel 1987 da madre senegalese e padre italiano, morto quando era molto giovane. Laureata in storia contemporanea, Lorena ha continuato i suoi studi all'Archivio Centrale dello Stato e ha perseguito anche una sua grande passione: la recitazione..

Nel 2014 debutta al cinema con "Arance e martello" di Diego Bianchi e nel 2015 è sul set de "Il professore Cenerentolo" di Leonardo Pieraccioni. Nel 2017 la notorietà arriva grazie alla serie Netflix "Suburra", dove interpreta il ruolo di Isabelle Mbamba.

Nel 2020 torna sul grande schermo in "È per il tuo bene" di Rolando Ravello. Nel 2022, debutterà alla 72esima edizione del Festival della canzone italiana come co-conduttrice della seconda serata.

Lorena Cesarini fidanzato

L’attrice è molto riservata e preferisce tenere per sé la sua vita privata. Su Instagram ci sono pochi scatti del suo fidanzato, di cui si sa poco.