Sapete chi è la fidanzata Ana Mena: età, vita privata e Sanremo 2022

Ana Mena è una star della musica latina che ha ottenuto un notevole successo con i suoi numerosi successi estivi. Ma cosa vuole davvero sapere? Forse dovresti scoprire tutti i segreti della cantante spagnola, ma soprattutto chi è il suo ragazzo e quanti anni ha!

Ana Mena è nata il 25 febbraio 1997 a Estepona, Spagna. Fin da piccola si è interessata alla musica e alla recitazione. Nel 2006 è diventata nota dopo aver vinto la dodicesima edizione dei VeoVeo Awards con la sua canzone "Seaside girl".

Dopo questo successo sono arrivate le apparizioni in diversi progetti cinematografici come "Marisol" e più recentemente l'album di Rocco Hunt Un bacio all'improvviso (One Kiss Again) & UNA VOLTA ANCORA (Once More) di Fred De Palma.

Ana Mena è fidanzata? Tutto sulla sua vita privata

La cantante Ana Mena ha trovato l'amore con il numero 10 del Milan, Brahim Diaz. I due sono stati visti per la prima volta insieme intorno a luglio del 2021 e finalmente hanno ufficializzato la loro relazione nel settembre 2019.

Persona riservata, Mena è molto gelosa quando si tratta della sua vita personale, quindi usa i social media solo per scopi lavorativi. Brahim è un ex calciatore del Real Madrid che ha deciso di unirsi al progetto del Milan dopo essere stato notato dal suo agente a 16 anni - ora ha 21 anni e supporta il suo partner quando si tratta di successi estivi, oltre a raggiungere un notevole successo anche lì!