Sapete chi è la fidanzata di Achille Lauro? età, nome, vita privata e Sanremo 2022

Al prossimo Festival di Sanremo saranno in gara i Big, un cantante di Mille. Uno dei suoi concorrenti ha anche un sostenitore ufficiale oltre al suo compagno, marito o moglie.

Un po' come fece Damiano David con Giorgia Soleri, una fidanzata segreta è stata tenuta nascosta per più di 4 anni da Achille Lauro. Il cantante della Rolls Royce e la sua fidanzata Francesca conducono una vita piuttosto tranquilla insieme e raramente vengono visti in pubblico. In occasione del compleanno di Achille Lauro, che è notoriamente riservato riguardo al gossip e all'attenzione dei paparazzi, è riuscito a sgattaiolare via da loro a Sabaudia dove sono stati ripresi mentre si scambiavano baci.

Anche se non hanno ostentato il fatto che li lega durante la sua ultima apparizione a Domenica in Lauro, ha confermato a "Zia Mara" di essere fidanzato e anche da parecchio tempo. Il cantante dei Bam bam (tra i Big in gara al Festival di Sanremo 2022) ha dichiarato di essere fidanzato da molti anni.

L'amore è fonte di ispirazione! I grandi poeti della storia lo insegnano", ha spiegato Francesco limitandosi a raccontarci la sua storia d'amore con Francesca, la cui vita è avvolta nel mistero. Ha proseguito: L'amore e la stabilità sono molto importanti - io sono problematico perché ho la mia vita non a portata di mano o accoppiata anche se la mia compagna non l'ha mai vista in faccia". Le parole del 31enne tradiscono un forte legame tra lui e la sua compagna.

Ad oggi, l'identità completa di Francesca è sconosciuta. L'unica cosa che sappiamo di lei è che ama i tatuaggi e uno stile di vita "selvaggio" come quello del compagno di Achille Lauro - boss Doms (suo fidanzato). Lo ha rivelato lo stesso Lauro nella sua intervista a Vanity Fair International lo scorso 14 luglio 2018. L'amore tra il trapper e la sua compagna mette fine a tutte le voci nel corso della carriera di entrambi, così come le voci risalenti ad anni fa che sostenevano che il trapper fosse stato coinvolto con varie persone come Marco Mengoni, Elettra Lamborghini o Mireya Stabile de L'Isola dei Famosi show sulla Rai