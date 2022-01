La storia vere di Cheslie Kryst chi è: miss Usa 2019, suicidio, vita privata

Cheslie Kryst, la concorrente di Miss America 2019, si è uccisa. È stata trovata morta questa mattina dopo essersi impiccata nel suo appartamento del Queens con un lenzuolo. I funzionari sostengono che non si tratta di un suicidio, ma di un fatto "sospetto".

Chi è Cheslie Kryst, la miss Usa 2019 che ha scelto il suicidio

Kryst è morta il 30 gennaio 2022 a New York City, dopo essere precipitata dal suo grattacielo di 60 piani nel centro di Manhattan. Sempre stando a quanto è stato riferito, l'ex modella avrebbe lasciato un biglietto. In questo ha spiegato i motivi del suo suicidio, chiedendo scusa a sua madre, che ha nominato erede del suo patrimonio e proprietà.

Nata nel Michigan, Kryst aveva studiato in una business school e si era laureata in giurisprudenza all'Università della Carolina del Sud, e prima di entrare nel concorso di bellezza ha esercitato la professione di avvocato, oltre a fondare il blog di moda White Collar Glam.

La giovane donna è stata anche Miss North Carolina ed è riuscita a salire come vincitrice del concorso di bellezza statale nel maggio 2019 con un abito dorato alato che era un omaggio sia alla Statua della Libertà che al lavoro della scrittrice Maya Angelou So perché l'uccello in gabbia canta (1969); Rosie La Remachadora, icona femminista e protagonista del celebre poster; e la rappresentanza della Giustizia. La sua scelta nel 2019 ha stabilito un precedente perché, per la prima volta, sei donne nere sono state scelte vincitrici nei principali concorsi di bellezza: Miss Mondo (Toni Ann Singh), Miss Universo (Zozibini Tunzi), Miss America (Nia Franklin), Miss Teen USA (Kaliegh Garris), Miss Francia (Vaimalama Chaves) e Kryst come Miss USA.

Kryst aveva parlato dell'importanza della salute mentale in diverse occasioni. Nel 2019, in occasione della giornata della salute mentale, ha voluto pubblicare una lunga accusa sul suo profilo Facebook, come riporta ora il New York Post. "Faccio tutto il possibile per assicurarmi di mantenere la mia salute mentale in forma. E la cosa più importante che ho fatto è parlare con un consulente. Trovo molto facile parlare con lei, mi dà buone strategie, soprattutto se sono triste, felice o ho un mese complicato", ha detto sul canale Miss USA. "Quando non le parlo, passo una certa quantità di tempo ogni giorno cercando di decomprimere. Mi disconnetto, spengo il telefono, non rispondo ai messaggi.

Mi siedo e guardo i miei film preferiti". In un'altra intervista un anno dopo, Kryst affermò che c'erano tre cose che l'aiutavano molto: in primo luogo, alzarsi presto ogni giorno, alle 6:45; secondo, "fissare certi limiti", anche quando era a casa, in modo da non rispondere ai messaggi oltre le sei del pomeriggio; e, in terzo luogo, seguire una routine di esercizi "per mantenere il corpo e la mente in forma". Una volta ha commentato che era orgogliosa di aver vinto "con la testa piena di riccioli", i suoi 168 centimetri e gli addominali segnati a causa della pratica dell'atletica nella sua adolescenza.

L'anno scorso, in occasione del suo 30° compleanno, Kryst ha pubblicato un editoriale sulla rivista Allure in cui ha parlato dell'importanza di fare domande e chiedersi perché, qualcosa che stava già facendo quando ha vinto Miss USA. "Invece, sentivo che lo riempiva di intenzioni. Infatti, dal momento in cui ho vinto, il mio regno ha bruciato in me una grande voglia di impegnarmi nella passione, nell'intento e nell'autenticità".

Ha anche detto che non era fisicamente come il resto dei partecipanti, a causa delle sue misure, dei suoi capelli o della sua razza. "La mia sfida all'establishment ha attirato l'attenzione dei troll, e non riesco a contare quante volte ho cancellato commenti sui miei social media che avevano emoji vomitanti e insulti che mi dicevano che non ero abbastanza carina per essere Miss USA o che la mia struttura muscolare era in realtà il corpo di un uomo". Era orgogliosa di se stessa, sia fisicamente che mentalmente, e ha affermato che durante il concorso non aveva esitato a dare le sue opinioni su argomenti come "la legalizzazione della marijuana, le politiche sull'immigrazione dell'amministrazione Trump, le leggi anti-aborto". Si è dichiarata una fervente seguace del movimento Black Lives Matter e, come ha detto, si è manifestata in alcune delle sue marce, non per cercare "premi o riconoscimenti" durante il suo regno, ma per "alzare la voce contro le ingiustizie", la sua passione.

I parenti dell'ex concorrente hanno chiesto intimità in questi momenti di amarezza e hanno voluto sostenere che Cheslie "si prendeva cura, amava, rideva e brillava", e che sarà ricordata "come figlia, sorella, amica, mentore e collega". "La sua enorme luce ha ispirato molti altri nel mondo grazie alla sua bellezza e forza", dicono, spiegando che Cheslie era una grande serva degli altri "sia nel suo lavoro come avvocato che lotta per la giustizia sociale, come Miss USA o come presentatrice in Extra". "Sapremo che la sua forza continuerà".

Secondo l'OMS, un decesso su 10 nel mondo è dovuto al suicidio, mentre la depressione è la principale causa di disabilità a livello globale e, sempre secondo l'OMS, sarà il principale problema di salute nel 2050. In Spagna, una media di 10 suicidi vengono commessi ogni giorno. Negli Stati Uniti, secondo la Foundation for Suicide Prevention e con i dati del 2019, questa è la 10a causa di morte nel paese. Nel 2019, 47.500 persone si sono tolte la vita.