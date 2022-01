Chi è Maria Chiara Giannetta: età, Sanremo 2022, lavoro, fidanzato, fiction, e vita privata

La quarta serata è quella delle cover: ogni artista ha scelto un pezzo del passato (dagli Anni 60 agli Anni 90) da rivisitare con l’aiuto (facoltativo) di un ospite. Nelle prossime pagine potrete scoprire quali saranno. A giudicare queste esibizioni saranno Televoto (vale il 34%), Demoscopica (33%) e Sala stampa (33%). Regina della serata sarà Maria Chiara Giannetta, la capitana Anna Olivieri di “Don Matteo” e star della fiction “Bianca” di Raiuno: «Sarà la mia prima volta e penso anche l’ultima perché Sanremo non capita sempre. Sono emozionatissima, non vedo l’ora di iniziare».

Maria Chiara Giannetta è una delle cinque donne che accompagneranno Amadeus a Sanremo. È stata appena presa da Rai1 dopo aver interpretato una donna cieca in Blanca, e diventerà una star della TV italiana! Maria ha iniziato a recitare fin da piccola; la sua prima grande performance è stata con spettacoli teatrali a cui ha partecipato a livello amatoriale. Si è anche laureata all'Università di Foggia!

Dopo essersi diplomata alla scuola di cinema, decide di trasferirsi a Roma. Studia al Centro Sperimentale di Cinematografia e inizia con piccole parti nei film. Alla fine ottiene il suo primo ruolo in un "La ragazza del mondo", sempre con Federico Zagnoni.

Lavora poi per diverse produzioni teatrali e per spot pubblicitari prima di ottenere una parte importante in "Don Matteo". Da allora, ha interpretato ruoli televisivi come Simone Montedoro in "Don Matteo" durante il quale Anna Olivieri (il suo personaggio) indossa abiti che erano indossati dal capitano Amedeo Guidi - una donna italiana che ha combattuto a fianco delle donne francesi durante la seconda guerra mondiale mentre combatteva contro le truppe di occupazione tedesca.

Una giovane attrice pugliese è un po' riservata sulla sua vita privata, e preferisce non parlarne sui social media. Dal profilo di una che ha oltre 140mila follower si capisce che ama quello che fa, il lavoro ma anche lo sport e i viaggi. Pratica yoga, quando può va a cavallo, si diverte a giocare a tennis; secondo indiscrezioni, ci sono molte voci che la renderebbero molto vicina a Maurizio Lastrico conosciuto sul set di Don Matteo così come la sua famiglia - almeno lui appare in alcune foto almeno una volta su ogni pochi post senza conferme o smentite da parte sua però.