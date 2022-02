Programmi Tv stasera martedì 1 Febbraio 2022: Cosa vedere in televisione

Stasera su Rai 1 alle 20.40 72° Festival di Sanremo Nella prima delle cinque serate della nuova edizione, Amadeus (59) è affiancato da Ornella Muti. Tra gli ospiti, anche i Màneskin, che dall'Ariston, dopo la vittoria nel 2021, hanno spiccato il volo verso una carriera internazionale fatta di record. Oggi ascolteremo la prima metà della canzoni in gara.

Stasera su Rai 2 alle 21.20 211 - Rapina in corso Quattro criminali ben addestrati assalgono una filiale della Bank of America prendendo in ostaggio 26 persone tra impiegati e clienti. Le squadre speciali entrano in azione con il supporto dell'Interpol, ma è l'agente Chandler (Nicolas Cage, 58) a prendere il comando della negoziazione, lunga e drammatica.

Stasera su Rai Tre alle 21.20 #Cartabianca Bianca Berlinguer (62) affronta come ogni settimana i temi che stanno catalizzando l'attenzione dell'opinione pubblica, a partire dalla situazione pandemica: è lecito attendersi un calo dei contagi dopo il picco di gennaio? La conduttrice lo chiede ai suoi ospiti, prima di commentare anche la situazione politica.

Stasera su Rai 4 alle 21.20 Fuori dal coro Mario Giordano (55) propone una lunga puntata in diretta anche contro il Festival di Sanremo, mantenendo tutta la carica polemica verso quel che non funziona nella pubblica amministrazione e nei rapporti tra Stato e cittadini. Sempre caldo anche questa settimana il tema dei vaccini e dei tamponi.

Stasera su Canale 5 alle 21.20Poveri ma ricchissimi Danilo (Christian De Sica, 71), Marcello (Enrico Brignano, 55) e il resto dei Tucci, sempre più ricchi e sempre più cafoni, entrano in politica. Vogliono indire un referendum che permetta al loro paesino, Torresecca, di uscire dall'Italia, dichiararsi principato indipendente e proporre così nuove leggi.

Stasera su Italia 1 alle 21.20 Noi Adelaide (Lupita Nyong'o, 38) torna in vacanza nella sua casa di Santa Cruz, in California, con il marito e i suoi due bambini. La sera dell'arrivo, però, la donna subisce un forte shock vedendo davanti a casa quattro figure inquietanti: sono i sosia di Adelaide e dei membri della sua famiglia. Che succede?

Stasera su La 7 alle 21.15 DI MARTEDÌ Dagli Studios di via Tiburtina, a Roma, Giovanni Floris commenta i fatti salienti della settimana. A discutere con il conduttore c'è un numero sempre alto di ospiti, che commentano i sondaggi curati da Nando Pagnoncelli.

Stasera su Tv 8 alle 21.30 ITALIA'S COT TALENT Rivediamo la prima puntata della dodicesima edizione, in onda su Sky Uno. A esaminare le performance dei concorrenti sono i giudici Mara Ma-ionchi, Federica Pellegrini, Frank Matano ed Elio. Conduce Lodovica Cornelio.

Stasera su Nove alle 21.25 OUTLANDER - L'ULTIMO VICHINGO (Usa '08) di Howard McCain con Jim Caviezel Una nave spaziale precipita tra i fiordi della Norvegia. A bordo ci sono Kainan, un valoroso guerriero proveniente dal futuro, e Moorwen, un terribile mostro assassino.

Stasera su Mediaset 20 alle 21.00 SUPERMAN RETURNS (Usa 2006) di Bryan Singer con Brandon Routh Superman ritorna, il suo posto è a Metropolis. Ma Lois Lane è innamorata di un altro e Lex Luthor sta tramando per distruggere il supereroe e impadronirsi del pianeta...

Stasera su Rai 4 alle 21.20CODICE GENESI (Usa 2010) con Denzel Washington La Terra è stata devastata da una guerra nucleare. Il solitario avventuriero Eli ha una missione da compiere: portare in un luogo misterioso l'ultima copia della Bibbia e dare il via a una nuova civiltà.