Chi è Lorena Cesarini: età, studi, film, fidanzato, Sanremo 2022

Nelle settimane precedenti al Festival di Sanremo 2022, molti non vedevano l'ora di vedere due artisti iconici che si sarebbero occupati del festival di quest'anno. Il primo giorno (la prima serata), Ornella Muti è stata inaugurata nel suo ruolo di conduttrice della finale dell'accademia di quest'anno. Ora è il turno di Lorena Cesarini di esibirsi davanti al pubblico di casa dopo aver cantato per un pubblico mondiale oltre tre decenni fa.

Ma chi è Lorena Cesarini? Molti la conoscono come la sensuale Isabel di Suburra, ma l'attrice non è certo la meno conosciuta tra i cinque finalisti scelti da Amadeus per co-condurre il Festival di quest'anno.

Quando è uscito l'annuncio di Amadeus, in molti si chiedevano quale assistente avrebbe accompagnato Ornella Muti sul palco della seconda serata del Festival di Sanremo 2022. Tuttavia, sembra che il nome di Lorena Cesarini fosse meno noto rispetto a quello di altre artiste come Drusilla Foer e Sabrina Ferilli che dovrebbero esibirsi anche in quella seconda serata..

Lorena Cesarini, nata nel 1987 a Dakar, in Senegal, è una delle promesse del cinema italiano contemporaneo. Laureata in un istituto dedicato alla storia contemporanea e premiata con una borsa di studio dalla Fondazione Universitaria Europea, è stata accolta nell'industria cinematografica italiana a soli 19 anni.

La musa del cinema ha bussato alla porta di Lorena Cesarini, da sempre appassionata di recitazione. Vantava oltre 19.000 follower sul suo account Instagram e attualmente aveva una relazione con un ragazzo (su Instagram @el_monac1), anche se la loro relazione è stata volutamente tenuta lontana dai riflettori.

Anche se Lorena non aveva fiducia nelle sue prospettive, era determinata a provare. Si rifiutava di accettare un no come risposta, tanto che si dichiarò "figlia d'arte" e rinunciò del tutto ad altri percorsi di carriera.