La storia di Michela Murgia chi è: Figli, marito, politica, libri, vita privata, Instagram

I suoi libri sono clamorosi successi editoriali, ma Michela Murgia non è solo una figura della scena italiana. Le sue competenze sono molteplici e la sua voglia di confrontarsi sempre con nuove esperienze l'hanno portata a ritagliarsi uno spazio importante nel mondo intellettuale. Scopriamo oggi tutto quello che c'è da sapere su Michela!

Michela Murgia è una figura di spicco nel panorama italiano grazie al suo successo come autrice, blogger, drammaturga e attivista politica. Ha studiato studi tecnici economici prima di decidere per la scrittura - che ha avuto un successo clamoroso! Oltre a scrivere, Michela lavora anche come insegnante e responsabile amministrativa in una centrale elettrica.

Michela Murgia è una figura di spicco nella cultura italiana, così come nel mondo della letteratura. Nel 2006 ha pubblicato il suo primo successo internazionale dal titolo Il mondo deve sapere che denuncia lo sfruttamento nelle aziende di call center. La sua carriera letteraria è iniziata ufficialmente con quest'opera e da allora ha portato a spettacoli a teatro e film di Paolo Vizzi come Tutta la vita davanti. Da qui in poi Michela si divide tra romanzi e saggi; alcuni esempi interessanti sono Viaggio in Sardegna dove guida i lettori attraverso parti meno conosciute della patria italiana, Accabadora che tocca temi sensibili come l'eutanasia o l'adozione.

Questo è il libro che fa di Michela Murgia una scrittrice di successo. L'opera vince diversi premi letterari ed è stata tradotta in 30 lingue diverse. Negli anni successivi ci sono state molte pubblicazioni di Michela che hanno fatto parlare di sé tra cui L'ho uccisa perché l'amavo: falso!, in cui racconta la sua lotta contro il cancro, così come Chirú, in cui ne parla ulteriormente.

Michela Murgia Instagram e vita privata: tutte le curiosità