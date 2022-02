Mariangela Eboli chi è la moglie di Checco Zalone e madre delle sue figlie

Mariangela Eboli è la compagna della Pop Star e Comico Luca Medici, in arte Checco Zalone. I due si sono conosciuti qualche anno fa ma sembra che non siano ancora sposati. Recentemente, Mariangela è stata vista indossare un abito di atelier in un post di Instagram insieme al suo fidanzato che suggerisce che il loro matrimonio sarà presto ufficiale sui social media o altro.