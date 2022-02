Checco Zalone, sapete dove vive? Casa mozzafiato sul mare

Checco Zalone ha iniziato la sua carriera come stand-up comedian. È un performer italiano che ha colpito il cuore della gente del paese con le sue battute esilaranti e le sue emozioni positive. Dove vive?

Nato a Bari nel 1977, Luca Medici (aka Checco Zalone) è un comico e cabarettista. Da allora la sua carriera ha avuto una traiettoria ascendente grazie al talento che ha dimostrato partecipando a "Zelig", così come per i suoi film.

L'attore Checco Zalone ha passato tutta la sua vita nel capoluogo pugliese. Oltre a inserire accenti e tradizioni locali in ogni suo film, cerca anche di vivere secondo queste abitudini. Ricordiamo "Cado dalle nubi", un film autobiografico che raccontava la storia personale del comico che cresceva nella periferia di Bari con un padre che beveva tutto il giorno e non aveva tempo per lui.

La recitazione non è l'unica ragione per cui Checco si è trasferito a Bari Vecchia. Essendo cresciuto in questa zona, si è sempre sentito legato ad essa e voleva stabilirsi qui una volta finita la sua carriera di attore. Gli piace ancora viaggiare di tanto in tanto, ma ora che si è ritirato definitivamente dal mondo dello spettacolo come attore, può viaggiare ovunque e in qualsiasi momento - senza interrompere o doversi preoccupare di obblighi sul set o di essere costretto a partire per emergenze familiari come altri attori hanno avuto nella loro carriera.

La sua casa ha una vista mozzafiato sul bellissimo mare. È anche molto moderna, con molte caratteristiche tecnologiche..

Come attore, Checco Zalone è sempre stato riservato sulla sua vita privata. Quello che si sa di lui dalla sfera pubblica è che condivide tutto con Mariangela Eboli, la sua ragazza e fidanzata che ama molto.

“Cantava in una pizzeria“, ha raccontato Zelone parlando del loro primo incontro nel corso di un’intervista, “Mi sono presentato: ‘Sono un musicista matrimonialista e avrei bisogno di una che canta nei matrimoni’. Ma, sfigato come sono, non mi capitarono più matrimoni“.

Nel 2013, dal loro amore è nata la piccola Gaia e nel 2017 la seconda figlia Greta. Tutta la famiglia è davvero felice e la coppia sembra essere molto innamorata.

I due non sono sposati e, a tal proposito, il comico ha dichiarato scherzando: “Di sposarmi mi sono scordata. Mariangela si è anche rivolta alla Corte Europea dei diritti dell’uomo… Ma la verità è che stiamo bene così“.