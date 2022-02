Programmi Tv stasera mercoledì 2 Febbraio 2022: Cosa vedere in televisione

Stasera su Rai 1 alle 20:40 72° Festival di Sanremo Al Teatro Ariston, che a meno di ripensamenti dell'ultimo minuto dovrebbe essere gremito in ogni ordine di posti, va in scena la seconda serata del Festival. Accanto ad Amadeus (59) c'è l'attrice Lorena Cesarini, mentre tra gli ospiti musicali ritroviamo Laura Pausini, che canta il nuovo singolo «Scatola».

Stasera su Rai 2 alle 21.20 Replicas Quando sua moglie e i suoi tre figli muoiono in un incidente stradale, lo scienziato William Foster (Keanu Reeves, 57) cerca disperata-mente di riportarli in vita impiantando le loro funzioni neurologiche in altrettanti androidi. Ma per riuscirci dovrà sfidare il governo e una serie di personaggi senza scrupoli...

Stasera su Rai Tre alle 21.20 Chi l'ha visto? Nuovo appuntamento con il programma investigativo condotto da Federica Sciamili (63). Il sito web e il centralino (06.8262) sono pronti come sempre in ogni momento a ricevere le segnalazioni del pubblico, spesso cruciali per chiudere le indagini. Inoltre, è sempre attivo l'indirizzo di posta elettronica: 8262@rai.it.

Stasera su Rete 4 alle 21.20 Zona Bianca Anche stasera il programma condotto da Giuseppe Brindisi (59) propone ai telespettatori un riassunto dei fatti salienti della settimana e, con lo stile garbato del conduttore, cerca di dare risposte ai quesiti della gente. Campagna vaccinale e proteste dei No vax in primo piano, senza dimenticare però la politica.

Stasera su Canale 5 alle 21.20 Un boss in salotto Cristina (Paola Cortellesi, 48) vive a Bolzano con il marito e i due figli. Parla con un perfetto accento del Nord e rinnega le proprie origini napoletane. Tutto cambia quando suo fratello Ciro (Rocco Papaleo, 63), implicato in un processo di camorra, chiede di scontare a casa di lei gli arresti domiciliari.

Stasera su Italia 1 alle 21.20 Le lene presentano... Come ha cambiato la nostra vita il coronavirus? Il primo lockdown, i divieti, gli abbracci vietati, le ondate, gli ospedali pieni e un elevato numero di vittime, e poi i vaccini e il Green pass. Inoltre, la voglia di normalità. Gaetano Pecoraro (36) ripercorre i due anni che hanno sconvolto il mondo.

Stasera su La 7 alle 21.15 NON È L'ARENA Con la consueta verve anche questa sera Massimo Ciletti affronta i temi che dominano le prime pagine dei giornali. Dalla situazione sanitaria e sociale si passa poi alle novità della cronaca, della politica e dell'economia.

Stasera su Tv 8 alle 21.30 BRUNO BARBIERI - 4 HOTEL Viene riproposta la puntata andata in onda lo scorso 17 giugno, in cui Bruno Barbieri deve eleggere il miglior Bed & Breakfast di Lecce. Si sfidano Mantatelurè, Vico dei Bolognesi per Palazzo Persone, Amate suite and rooms e Palazzo Guido.

Stasera su Nove alle 21.25 NOME IN CODICE: BROKEN ARROW (Usa 1996) di e con John Travolta Vice Riley, piloti dell'aeronautica militare, devono collaudare uno Stealth con a bordo due testate nucleari. Ma il primo decide rubare le armi atomiche per ricattare il governo...

Stasera su Mediaset 20 alle 21.00 CAPPUCCETTO ROSSO SANGUE (Usa 2011) di C. Hardwicke con Amanda Seyfried Valerie è stata promessa in sposa al ricco Henry, ma lei è innamorata di Peter. Quando i due ragazzi decidono di fuggire, la sorella di Valerie viene uccisa da un lupo mannaro e...

Stasera su Rai 4 alle 21.20 SAVAGE DOG - IL SELVAGGIO (Usa 2017) di Jesse V. Johnson con Scott Adkins Indocina 1959. L'irlandese Martin Tilman, ex campione di pugilato, è recluso in un campo di prigionia comandato da uomini corrotti che lo sfruttano per incontri clandestini di boxe.

Stasera su Iris alle 21.00 THE TERMINAL (Usa 2004) di Steven Spielberg con Tom Hanks Viktor Navorski atterra negli Stati Uniti mentre nel suo Paese è in atto un colpo di Stato. Non può rimpatriare, ma nemmeno entrare in America. Così l'aeroporto diventerà la sua casa...

Stasera su Rai Movie alle 21.10 BRAVEHEART - CUORE IMPAVIDO (Usa 1995) di e con Mei Gibson Scozia, XIII secolo. Dopo che la moglie è stata uccisa dagli inglesi, William Wallace si mette alla testa dei rivoltosi e diventa ben presto un eroe nazionale, ma...

Stasera su Italia 2 alle 21.10 ONE PIECE (14« st, ep. 23) «Scontro ad alta tensione! Aokiji vs Do Flamingo» Do Flamingo tenta di colpire Smoker ma viene congelato da Kuzan. Poi questi chiede al grand ammiraglio Sakazuki di agire prima che sia troppo tardi. A seguire altre tre episodi.

Stasera su La 5 alle 21.10 MAGIC MIKE (Usa 2012) di Steven Soderbergh con Channing Tatum Il falegname Mike di notte si trasforma nell'apprezzato stripper di un famoso locale, Magic Mike. Un giorno, decide di insegnare a un ragazzino i trucchi del mestiere e...

Stasera su Cine 34 alle 21.00 L'INFERMIERA NELLA CORSIA DEI MILITARI (It. '79) con Uno Banfi, Nadia Cassini In una clinica psichiatrica per militari arriva una provocante infermiera che suscita le vivaci attenzioni di tutti. In realtà, si tratta di una cantante che cerca dei preziosi quadri rubati.