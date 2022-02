Paolo Barale senza peli sulla lingua

Paola Barale è una donna senza peli sulla lingua. Siamo abituati alla sua schiettezza e ancora una volta l’ex conduttrice non si è risparmiata nel dire la sua. Ospite a Verissimo, parlando in merito alle sue precedenti relazioni, ovvero sia quella con Raz Degan che il matrimonio con Gianni Sperti, ha rilasciato delle dichiarazioni molto forti: “Ho subito delle mancanze importanti durante le mie relazioni. Soprattutto la mancanza di verità perché le persone non hanno avuto il coraggio di mostrarsi per quello che sono”.

La Barale è stata sposata con Gianni Sperti per tre anni. Al termine della loro relazione, nessuno venne a sapere effettivamente la ragione della fine dell’amore fra i due. Proprio per questo motivo ai tempi nacquero pettegolezzi di ogni tipo, molti a dir poco taglienti e che facevano insinuazioni cattive sull’orientamento sessuale del ballerino. La showgirl non ha risparmiato neppure l’altro suo storico ex, Raz Degan, con cui è stata sposata dal 2002 al 2015.

La Barale ha infatti lanciato dei commenti al vetriolo nei confronti di entrambi, accusandoli di una cosa in particolare: “Nessuno dei due ha avuto il coraggio di dimostrarsi per ciò che sono, non hanno avuto il coraggio di essere loro stessi, di mostrare la loro vera natura. Sono fatti della stessa essenza. Tutti mi dicono di ricordare i momenti belli, ma quando vedi le cose per come sono tutto assume un significato diverso.

È come se un giorno ti dicessero che la Gioconda è un fake, ti senti presa in giro”. L’ex conduttrice di Buona Domenica ha lanciato una vera e propria bomba a distanza di parecchio tempo dalla fine delle sue storie d’amore. Durante la trasmissione, Paola ha ricordato le congetture che sono seguite dopo la fine delle due relazioni, in particolare quella con Gianni Sperti. Dopo questa nuova intervista la curiosità di molti non è stata però appagata: chi non è stato sincero con lei? Cosa è accaduto? La Barale non ha approfondito le sue dichiarazioni, come è giusto che sia, quel che è certo è che i suoi amori passati hanno lasciato in lei delle ferite molto profonde.