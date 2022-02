Scopri chi è Eleonora Daniele: età, figli, Miss Italia, Grande Fratello, vita privata e carriera

Chi è Eleonora Daniele? Qual è la sua età, la sua vita privata e la sua carriera? E cosa fa in questi giorni questa giornalista, conduttrice televisiva ed ex attrice italiana per lavoro nella puntata dell'8 febbraio al game show di RaiUno Soliti Ignoti condotto da Amadeus.

Eleonora Daniele è nata il 20 agosto 1976 sotto il segno zodiacale del Leone. Ha 45 anni e un'altezza totale di 176 centimetri con un peso di 54 chilogrammi.

Eleonora Daniele è un'attrice italiana che si è diplomata nel 2000 e ha iniziato ad apparire in TV. È stata vista per la prima volta come attrice di sfondo nel 2001 per il programma La sai l'ultima? di Canale 5, nel quale è poi passata ad apparire come se stessa l'anno successivo all'età di 16 anni.

In autunno partecipa al Grande Fratello ed è conosciuto come un concorrente che ha conquistato una certa notorietà. Nel decimo episodio del Grande Fratello il suo percorso -che si è concluso con il 44% dei voti dei concorrenti nel decimo giorno- si è concluso.

Nel 2013 si è laureato con lode in Scienze della Comunicazione all'Università Lumsa e lo stesso anno si è iscritto all'Ordine dei Giornalisti come praticante. Attualmente lavora professionalmente da gennaio 2016.

Da quel momento si spalancano le porte della televisione. Eleonora Daniele debutta come attrice televisiva nel 2002 ed è nella soap-opera napoletana Un posto al sole su Rai 3 dal lunedì al venerdì. Nello stesso anno ha condotto il magazine di LA7 La vetrina e lo speciale di Rai 2 L'Italia dei porti.

Il 2004 è stato anche l'anno in cui il cinema ha iniziato a partecipare anche al film. È presente infatti ai film dei Vanzina Le barzellette Brothers e Diritto di difesa (Rai 2) e Carabinieri 3 (Canale 5). Poi ha debuttato come conduttrice televisiva in questo programma chiamato Unomattina. Questo dimostra che ne ha fatto parte dalla sua nascita fino al 2011, quando il suo contratto è terminato.

Conduce con Massimo Giletti il concorso di Miss Italia nel mondo 2007. Seguono l’Estate in Diretta e Storie Vere, che diventerà Storie Italiane, il fortunato programma di RaiUno che ancora oggi la vede al timone.

Marito Giulio Tassoni, figli: la vita privata di Eleonora Daniele

Eleonora Daniele ha avuto una relazione con Nicola Maccanico, figlio dell’ex ministro e direttore marketing di una compagnia cinematografica.

Nel 2002 conosce l’imprenditore Giulio Tassoni. Dopo un mese, durante una cena a casa di un’amica in comune, scocca la scintilla. Nel settembre 2019 i due si sposano dopo 16 anni di fidanzamento: nel 2020 è nata la loro prima figlia