Gabriel Garko presto padre insieme al fidanzato Mattia Emme

Quello che è successo di recente è che Gabriel Garko ha annunciato che sta uscendo con un uomo che non è nel mondo dello spettacolo. Il ragazzo, Matia Emme, ha 36 anni e ha appena iniziato a frequentarlo dopo essere diventato amico l'uno dell'altro.

L'attore ha ripetutamente detto che è rinato e che gli piacerebbe avere una famiglia. L'affermazione "La persona giusta è accanto a me" implica che non c'è un problema con la sua attuale compagna che non è quella giusta per lui.

Gabriel Garko è finalmente sull'orlo della paternità e in un posto migliore di quanto sia mai stato. Ammette che "la società di oggi" potrebbe non essere così perfetta come pensiamo, ma a lui sembra che ci siano molte cose per cui vale la pena lottare nonostante tutti i suoi difetti.

I fotografi di Chi sono riusciti a catturare una giornata nella vita dell'attrice Gabriel Garko, dal suo giro di shopping con Matia Emme durante le ore mattutine al suo incontro notturno dove è stato fotografato da Gabriele Parpiglia. L'attore è in attesa di un progetto che lo porti a un'opportunità di lavoro americano. Ha anche lavorato al suo film e vorrebbe un giorno debuttare come regista.