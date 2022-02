Programmi Tv stasera mercoledì 9 Febbraio 2022: Film live in prima visione

Stasera su Rai 1 alle 21.25 Cosa mi lasci di te Un film ispirato alla storia vera di Jeremy Camp (KJ Apa, 24), esponente di spicco della Christian music, genere molto popolare negli Usa. All’università incontra Melissa (Britt Robertson) e si innamora di lei, ricambiato. Nonostante la ragazza sia gravemente malata, la coppia decide di sposarsi e di lottare insieme...

Stasera su Rai Due alle 21.20 The Good Doctor «Strategie di gradimento» Shaun (Freddie Highmore, 29), Jordan e Park curano Song, a cui è stato diagnosticato un tumore. Dopo aver saputo che l’intervento per rimuoverlo comporterà degli effetti collaterali, Song rifiuta le cure. Mentre Mateo è in Guatemala, la sua ex fidanzata Rosa arriva a San José.

Stasera su Rai Tre alle 21.25 Chi l’ha visto? Costretta a posticipare di una settimana la prima puntata del 2022, Federica Sciarelli (63) è tornata in onda lo scorso 19 gennaio con un ottimo risultato d’ascolto, superiore addirittura a quello di Raiuno, che trasmetteva un film in prima tv. Per contattare la redazione con WhatsApp il numero è 345 313 1987.

Stasera su Rai 4 alle 21.20 Zona Bianca Con l’aiuto di servizi, interviste e opinioni degli ospiti in studio, Giuseppe Brindisi (59) cerca di ipotizzare gli scenari politici dell’immediato futuro, analizzando le conseguenze delle elezioni presidenziali. Si parla anche di emergenza sanitaria, con particolare riguardo all’estensione di validità del Green Pass.

Stasera su Canale 5 alle 21.00 Milan-Lazio Si decide stasera la seconda semifinalista di Coppa Italia, torneo che si concluderà l’11 maggio a Roma con la finalissima. A scendere in campo al Meazza di Milano sono i padroni di casa rossoneri guidati da Stefano Pioli (56) e i biancocelesti romani, che vedono in panchina Maurizio Sarri.

Stasera su Italia 1 alle 21.20 Le Iene Torna il programma ideato da Davide Parenti, che cambia giorno di programmazione e andrà in onda solo una volta a settimana. Diversa anche la conduzione, che vede il ritorno di Teo Mammucari (57). La sua ultima apparizione risale alla stagione 2017-2018 con Ilary Blasi. Nel '99 aveva debuttato come Iena.

Stasera su La 7 alle 21.15 ATLANTIDE Restituita a "Non è l'Arena" la serata della domenica, Andrea Purgatori torna al mercoledì ma il suo programma non cambia certo pelle, affrontando eventi di ieri e di oggi, con interviste esclusive a giornalisti e storici e riflessioni argute del conduttore.

Stasera su Tv alle 21.30 BRUNO BARBIERI - 4 HOTEL Viene riproposta la puntata di Sky dello scorso 17giugno, dove Bruno Barbieri si reca a Lecce per scegliere il miglior Bed & Breakfast. Si sfidano Mantatelurè, Vico dei Bolognesi per Palazzo Personè, Amaté suite and rooms e Palazzo Guido.

Stasera su Nove alle 21.25 AMICHE DA MORIRE (It. '12) con C. Gerini, C. Capotondi, S. Impacciatore Sicilia: il destino della prostituta Gilda s'incrocia con quello di Olivia e Crocetta, ragazze molto diverse da lei. Ma il poliziotto Malachia intuisce che le tre nascondono un segreto...

Stasera su Mediaset 20 alle 21.00 BIG GAME - CACCIA AL PRESIDENTE (Finlandia/Usa 2014) con Samuel L. Jackson *mm LAir Force One viene abbattuto da un gruppo di terroristi e il presidente degli Stati Uniti si trova intrappolato in un luogo deserto. L'unico a poterlo aiutare è il giovane Oskari...

Stasera su Rai 4 alle 21.20 INTO THE STORM (Usa '14) di Steven Quale con Sarah Wayne Callies, Richard Armitage Lmm La cittadina di Silverton viene colpita da una serie di tornado, ma il peggio deve ancora arrivare. Tra gli abitanti ci sono Gary, vedovo con due figli, e la metereologa Allison.

Stasera su Iris alle 21.00 PROVA A PRENDERMI (Usa 2002) di Steven Spielberg con Leonardo DiCaprio rank Abagnale, giovane e abilissimo maestro della truffa, cambia identità più velocemente dei vestiti. Ma deve fare i conti con l'integerrino agente dell'Fbi Carl Hanratty...

Stasera su Rai 1 alle 21.10 TUTTE LE MIE NOTTI (Italia 2018) di Manfredi Lucibello con Barbora Bobulova Sara è una giovane prostituta; Veronica è un'avvocatessa. Il loro incontro casuale porterà a galla segreti e bugie del loro passato, fino ad arrivare a una sofferta verità.

Stasera su Rai 2 alle 21.20 CAPITAN HARLOCK (2* st., ep. 1) «La nave pirata» Harlock, Tochiro ed Esmeralda sono ritenuti tra i più pericolosi ribelli dell'impero Umanoide. A bordo della fedele Arcadia, i tre si ergono a baluardo della libertà. A seguire, altri due episodi.

Stasera su La 5 alle 21.10 TI VA DI BALLARE? (Usa '05) di Liz Friedlander con Antonio Banderas, Alfre Woodard A New York, l'originale maestro di ballo Pierre Dulaine si ritrova a insegnare tango e foxtrot ad alcuni ragazzi difficili. Dopo le iniziali diffidenze, saprà conquistare la loro fiducia.

Stasera su Cine 34 alle 21.00 COM'È BELLO FAR L'AMORE (It. 2011) di Fausto Brizzi con Fabio De Luigi, Claudia Gerini La vita di Andrea e Giulia, due quarantenni felici ma sessualmente un po' spenti, viene rivoluzionata dall'arrivo di Max, un amico di lei che fa l'attore nei film a luci rosse...

