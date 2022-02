Vanessa Incontrada e Francesco Arca insieme nelle nuova serie tv Fosca Innocenti

Un nuovo amore sta per nascere su Canale 5. Protagonisti sono Vanessa Incontrarla e Francesco Arca, volti della nuova serie tv Fosca Innocenti, in onda dall’ll febbraio, in prima serata su Canale 5. Una bella sfida per Mediaset, che vuole migliorare il comparto fiction: Pier Silvio Berlusconi, infatti, ottiene buoni risultati con reality, talk e varietà, ma non è mai riuscito a ottenere numeri significativi con le serie tv.

Così la concorrenza con la Rai diventa impari: titoli come Bianca, Doc 2 e La sposa, solo per citarne tre recenti, hanno collezionato ascolti record, difficili da eguagliare. Allora la Tv del Biscione ha deciso di far scendere in campo la Incontrada, “scippata” proprio a Raiuno, e Arca, sex Symbol tv.

A loro il compito, arduo in verità, di eguagliare gli ascolti delle fiction Rai. Fosca Innocenti riuscirà a fare colpo sul grande pubblico? Le premesse sono buone: lei è un’affascinante e dinamica vicequestore a capo di una squadra formata da donne. «La novità della serie è il punto di vista femminile delle indagini», ha spiegato il regista Fabrizio Costa. «Queste poliziotte danno un’impronta speciale alle indagini: sono brave, legate con passione al proprio lavoro, sanno essere anche intuitive al momento giusto. Ci mettono insomma quella marcia in più».

Fuori dal commissariato, Fosca vive una condizione personale particolare: è single, ha paura di innamorarsi e ha un punto debole, Cosimo - interpretato da Arca -, il suo migliore amico e titolare dell’enoteca Chiantineria, dove lei si rifugia tra un caso e l’altro. Lui la ama, ma la Innocenti ha paura a buttarsi: «Lui è un gran donnaiolo, proprio come il padre di Fosca. Per questo lei è diffidente», ha anticipato la Incontrada presentando la nuova serie.

Tutto cambia, però, quando Cosimo le annuncia di volersi trasferire a New York. E in quel momento che lei comincia a guardarlo con occhi diversi. Tra i due sboccerà l’amore? Lo scopriremo presto. Di certo all’insoddisfazione senti mentale sul set, corrisponde quella nella vita, almeno nel caso della Incontrada: secondo le ultime indiscrezioni, la relazione con l’imprenditore Rossano Laurini - da cui è nato un figlio, Isal - è appena finita, dopo 14 anni d’amore. Un grande dolore per l’attrice, che aveva sperato di superare la crisi e ora dedica solo a Isal il suo tempo libero. «Quando mi arriva una proposta di lavoro, chiedo sempre quanto mi terrà lontano da mio figlio», ha detto Vanessa. «La pandemia mi ha dato la possibilità di vivere cose che prima con lui non riuscivo a fare. Ora staccarsi è più difficile».

Francesco, invece, nella realtà è più che appagato: dal 2013 è legato a Irene Capuano, da cui ha avuto Maria Sole e Brando Maria. Ma la lontananza fa male pure a lui: «La famiglia è il mio punto forte. Mi dà tanta energia, mi piace stare con loro. A Irene devo tutto, è una roccia. C’è sempre per me, anche quando mi allontano per lavoro: lei rimane con due figli piccoli e non me lo fa pesare». E l’amore per i figli non è l’unico punto in comune tra Vanessa e Francesco.

I due, infatti, sono molto legati alla Toscana: l’attrice vive da anni a Follonica, mentre il collega è originario di Siena, dove stanno la mamma e la sorella. Le riprese di Fosca Innocenti, girate in gran parte ad Arezzo, hanno regalato loro la possibilità di stare vicino ai propri luoghi del cuore. «Per me, usare il toscano è stata una liberazione: finalmente la mia lingua, dopo che ho dovuto imparare addirittura l’arabo per un ruolo», ha rivelato Francesco. Che ora guarda al suo futuro sentimentale, magari progettando le nozze. E Vanessa? Forse spera di innamorarsi anche fuori dal set.