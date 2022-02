Serena Rosssi, chi è il marito Davide Devenuto

Lei è la diva del momento, protagonista delle serie televisive e dei programmi più di successo degli ultimi mesi. Lui è l’attore - conosciuto sul set di Un posto al sole dove entrambi hanno a lungo recitato - e volto noto di tante fiction che le sta accanto da 14 anni e che le ha dato il figlio Diego, nato nel 2016.

Lontano dai riflettori e dal set, Serena Rossi e Davide Devenuto sono una coppia “normale” e affiatata. Eccoli, in queste immagini esclusive, mentre passeggiano con il loro bambino per le strade di Roma in una bella giornata di sole. I due, mentre vanno a fare la spesa al supermercato, sembrano non riuscire a staccarsi l’una dall’altro: si baciano, si abbracciano, si scambiano sguardi di passione, confermando, con i loro sorrisi, una grande complicità e un clima familiare molto sereno.

Dopo che lui, nel 2019, aveva sorpreso la compagna con un’emozionante proposta di matrimonio in diretta tv, i fan della coppia si aspettavano che le nozze sarebbero state imminenti. Ma così non è stato e, proprio nei giorni scorsi, entrambi gli attori hanno confermato che, almeno per il momento, è tutto rimandato: «Mi troverei a disagio indossando l’abito da matrimonio. Confesso che c’è stato un momento in cui ci abbiamo davvero pensato, iniziando anche a organizzare qualcosa. Poi per una serie di vicissitudini abbiamo accantonato l’idea e non ne abbiamo più parlato seriamente», ha detto Davide.

E Serena ha confermato: «Per adesso le nozze non sono in programma e ho pure smesso di chiedermi se e quando ci saranno. Ma non mi lamento: Davide e io stiamo bene così, siamo felici e abbiamo un figlio meraviglioso. In fondo avrei poco tempo per organizzare le mie nozze, perché per i prossimi mesi sono già piena di impegni». In effetti, per la Rossi, madrina dell’ultima Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, il 2022 è iniziato nel modo migliore anche dal punto di vista professionale.

Dopo quello ài Danza con me (Rai Uno), il programma di Roberto Bolle sulla danza da lei condotto che ormai da tre anni va in onda il 1° gennaio, l’attrice ha collezionato un altro successo con la miniserie La sposa (Rai Uno), in cui interpretava la protagonista, che ha segnato un boom di ascolti con più di 6 milioni di telespettatori. Inoltre, dopo l’ottimo riscontro della prima serie, sia la Rossi che Devenuto sono impegnati nella seconda stagione di Mina Settembre (Rai Uno), tratta dai racconti di Maurizio de Giovanni, in cui lei veste i panni dell’assistente sociale protagonista, e lui quelli di Paolo, marito di una sua cara amica. Il matrimonio, per ora, può attendere.