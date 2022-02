Sergio Mattarella, chi è la figlia Laura che lavora al Quirinale

Oltre che per il presidente Sergio Mattarella, anche per la sua terzogenita è iniziato il secondo mandato al Quirinale: nei prossimi 7 anni, infatti, Laura affiancherà ancora il padre nei suoi numerosi impegni istituzionali. Intanto, però, la “première dame” si gode la sua famiglia: in queste foto eccola a passeggio per Roma con il marito di Rubina Ghioni.

Ufficialmente è una “consorte supplente”: anche per i prossimi 7 anni ricoprirà il ruolo di “first lady”, senza però esserlo di fatto. Laura Mattarella, infatti, è la figlia del presidente della Repubblica Sergio, che solo qualche giorno fa, dopo un clamoroso ripensamento, ha accettato il suo secondo mandato al Quirinale.

Il ruolo di première dame sarebbe spettato a Maria Chiazzese, la moglie del presidente, purtroppo scomparsa quasi 10 anni fa a causa di un brutto male. Per questo ad accompagnare il presidente in tutti gli eventi pubblici è stata, e sarà, la sua terzogenita Laura, la terza donna nella storia della Repubblica italiana a ricoprire il ruolo di consorte supplente. Anche Giuseppe Saragat e Oscar Luigi Scalfaro, infatti, furono affiancati durante il settennato dalle figlie, Ernestina e Marianna.

Anche Laura, dunque, ha iniziato il suo secondo mandato accanto al padre, a cui è legatissima e del quale, oltre ai bellissimi occhi chiari, ha ereditato la sobrietà e la grande riservatezza. Di Sergio, Laura (che si chiama così in onore del nonno materno, Lauro Chiazzese, famoso giurista e rettore dell’Università di Palermo) ha anche ereditato la professione: anche lei, infatti, è un avvocato di successo. Come il papà, che prima di lei ha avuto Bernardo Giorgio e Francesco Mattarella, anche Laura ha avuto tre figli, Manfredi, 25, Maria Chiara, 22, e Costanza, 18, tutti nati dal matrimonio con Cosimo Cornelia, che lavora come dirigente nel Dipartimento tecnologie digitali e sicurezza informatica del Garante per la privacy.

La coppia, affiatatis-sima, è molto discreta e non è facile vederli insieme, nonostante il loro matrimonio sia, notoriamente, molto solido. Nelle immagini di queste pagine ecco Laura Mattarella e il marito Cosimo mentre rientrano nella loro casa di Roma. La “first lady”, come di consueto, sfoggia un look sobrio e casual: jeans, giacca sportiva e stivaletti sono “impreziositi” da una borsa Chanel. D’altra parte, anche durante le numerose occasioni ufficiali in cui ha affiancato il padre, Laura Mattarella si è sempre distinta per le sue mise eleganti e sofisticate, ma caratterizzate da colori mai eccessivi, quasi sempre nelle tinte del blu e del nero. Solo qualche giorno fa Laura Mattarella era sicura di aver terminato il suo “mandato” da “first lady” e di tornare alla sua vita e al suo lavoro. Ancora per i prossimi sette anni, invece, dovrà dividersi tra la sua famiglia e i suoi impegni istituzionali.