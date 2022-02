Hunziker, Ramazzotti e Trussardi: ecco come stanno le cose

L’annuncio della separazione tra la conduttrice e l’imprenditore fa pensare anche a un ritorno di fiamma tra lei e l’ex Eros Ramazzotti. Di certo il cantante è single e ha fatto sapere che ci sarà sempre per lei. Parole che Tomaso non ha digerito: «Dice di volerla aiutare a superare le difficoltà, ma forse avrebbe dovuto esserci in altri momenti. Meglio che ognuno stia al suo posto: già in passato ha mancato di rispetto a tutta la famiglia». E quanto ai presunti tradimenti è perentorio: «Non ce ne sono stati»

Milano, febbraio a nostra separazione rimarrà un percorso comune e privato. Non seguiranno ulteriori commenti nel rispetto della privacy della nostra fa-miglia». Si chiudeva così il comunicato con cui Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, lo scorso 18 gennaio, annunciavano la loro separazione, confermando quanto anticipato. Ma si vede che l’imprenditore del levriero aveva qualche sassolino da togliersi dalle scarpe, troppo fastidioso per lasciarlo lì.

Così il silenzio ha lasciato spazio alle parole e, in una chiacchierata col Corriere della Sera, certi fatti loro alla fine li ha raccontati. Al di là delle frasi che spesso si-dicono in questi casi, ovvero che «la fine di una relazione non è mai bella» e che «è stata una scelta fatta per tutelare la famiglia», riferendosi alle figlie Sole e Celeste, «che meritano di avere due genitori che stanno bene insieme, oggi in questa nuova veste andiamo d’accordo», ha voluto mettere a tacere le voci di tradimento: «Non ce ne sono stati». E poi ha puntato il dito contro Eros Ramazzotti, il primo marito di Michelle e papà di sua figlia Aurora con la quale, confessa con rammarico, «negli ultimi tempi i rapporti si sono un po’ rarefatti».

Per quanto Tomaso riconosca al cantante «un ruolo molto importante» in quanto papà di Aurora, non gli è andato giù quanto Eros ha detto di recente a proposito di Michelle: «Per lei ci sono e ci sarò sempre, mi auguro che affronti con la tenacia e la grinta di sempre le difficoltà che spesso la vita mette davanti a ciascuno di noi». È troppo per Tomaso, che mostra tutta la sua irritazione: «Oggi so che dice di volerla aiutare a superare le negatività, ma forse avrebbe dovuto esserci in altri momenti.

Meglio che ognuno stia al suo posto: già in passato ha mancato di rispetto a tutta la famiglia quando, durante una intervista con Pio e Amedeo, alla domanda sul perché Michelle fosse sempre sorridente ha risposto: “A letto con me non rideva”». E pazienza se «c’è sempre stata una parte di fan che ha sperato nella sua riconciliazione con Michelle, un po’ genere Al Bano e Romina». Sembra, la sua, la reazione di chi marca il territorio per far capire a eventuali altri pretendenti che nella vita della sua donna non c’è spazio per nessun altro. Ma non si capisce perché, dato che Michelle, parole sue, «rimane la donna che ho amato di più nella mia vita e la amo ancora, ma in una forma diversa».