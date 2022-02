Oroscopo Paolo Fox domani domenica 13 Febbraio 2022

Ariete

Per i nati sotto questo segno Mhoni dice che il fine settimana potrebbe effettuare un viaggio per motivi di lavoro, ma sarà anche di beneficio personale. D'altra parte, l'abbondanza economica arriverà presto.

Per quanto riguarda l'amore, è necessario uscire e cercare ciò che si vuole veramente e a San Valentino si potrebbe ricevere un invito a mangiare che sarà accompagnato da un regalo. Dovrebbe essere meno decisivo con le amicizie.

Numeri fortunati: 21 e 39

21 e 39 Amuleto: usa indumenti gialli o rossi.

Toro

Il desiderio di fare un viaggio è presente e un membro della famiglia può apparire con un piano particolare. L'astrologo consiglia di esercitare e rimuovere lo stress, oltre ad eliminare tutte le forze negative che stai vivendo. Il 14 febbraio potresti ricevere una proposta d'amore formale, quindi l'impegno deve essere reciproco. Si consiglia di prendersi cura del carattere esplosivo.

Numeri fortunati: 03 e 55

03 e 55 Amuleto: nuovissimo paio di scarpe.

Gemelli

Le voci possono influenzare lo stato mentale dei Gemelli, quindi dovresti stare lontano da ambienti tossici. I nati sotto questo segno suscitano molta invidia e molto di più se la fortuna sorride su di loro. Per San Valentino potresti ricevere l'invito a viaggiare in coppia, la salute può essere troncata ed è necessario finire ciò che hai iniziato in qualsiasi campo.

Numeri fortunati: 02 e 34

02 e 34 Amuleto: catena o manico in oro/argento.

Cancro

Il più doloroso, ma allo stesso tempo amorevole. Il regno professionale è trasformato in modo significativo e prospero, solo se questa è una decisione personale che si desidera attuare. È importante non sprecare denaro e risparmiarlo per un futuro non così lontano. Se hai un partner, è tempo di fare un ulteriore passo avanti e potresti iniziare a vivere insieme, formare la famiglia dei sogni.

Numeri fortunati: 00 e 21

00 e 21 Amuleto: acquista un nuovo capo di abbigliamento.

I nati sotto questo segno di fuoco devono controllare le energie che a volte portano conseguenze non così piacevoli per il lavoro. Il veggente Mhoni dice che è tempo di lasciare quell'amore che molto tempo fa ha smesso di guardare e iniziare a incontrare nuove persone. Per San Valentino, se hai un partner, l'impegno diventerà più forte e potresti ricevere un regalo simbolico. Bisogna imparare a chiedere aiuto, le mani in più sono simbolo di forza e unione.

Numeri fortunati: 9 e 34

9 e 34 Amuleto: prova a usare di più il colore arancione e giallo.

Vergine

I più organizzati e predeterminati dello zodiaco saranno in grado di fissare nuovi obiettivi per continuare sul sentiero della vita. Tuttavia, la salute non è del tutto giusta, è importante imparare a controllare l'ansia e i nervi. Se sei single puoi venire un nuovo amore pieno di tante sorprese e a San Valentino condividerai molto, ti sentirai l'anima gemella.

Numeri fortunati: 17 e 23

17 e 23 Amuleto: accendi una candela rossa e chiedi all'angelo custode abbondanza e prosperità.

Bilancia

Il veggente Mhoni predice che i nati sotto questo segno avranno momenti pieni di gioia e soddisfazione e il 14 febbraio saranno sorpresi da un grande amore. La Bilancia è nel momento migliore per formalizzare una relazione, dice. La famiglia è indispensabile ed è per questo che se hai pensato di viaggiare per visitare una persona cara, dovresti farlo questo fine settimana, perché riceverai denaro extra che ti è dovuto. Devi evitare qualsiasi problema sul lavoro.

Numeri fortunati: 11 e 29

e 29 Amuleto: se sei single, raccogli 13 monete di qualsiasi denominazione, applica profumi e regalale come elemosina.

La fortuna sarà dalla parte dello scorpione, Mhoni afferma che non tutte le persone possono essere separate da questo segno, quindi è necessario attuare il dialogo in qualsiasi situazione. Se sei sposato l'amore risorgerà e se hai un nuovo pensiero si avvererà, il 14 febbraio riceverai una sorpresa dove ci saranno profumo, fiori e tanta passione. La salute non sembra del tutto giusta e potresti avere problemi di stomaco o gastrite.

Numeri fortunati: 02 e 13

02 e 13 Amuleto: usa abiti e accessori rossi.

Sagittario

Da questo venerdì la fortuna ti sorriderà, perché puoi acquisire un nuovo reddito o lavoro. Evita di mettere pietre in mezzo e impara ad accettare le opportunità della vita. Devi smettere di pensare così tanto e fidarti del tuo intuito, a San Valentino troverai una persona compatibile del segno dell'Ariete, del Leone o della Vergine.

Numeri fortunati: 06 e 27

06 e 27 Amuleto: usa il colore blu per stimolare la fortuna.

Capricorno

Per questa occasione l'astrologo condivide che i nati sotto il segno del Capricorno dovrebbero lasciare il rancore e prendere la situazione con un buon atteggiamento. Studiare sarà sempre l'opzione migliore per sentirsi utili. Questo segno è dominato dal buon sesso e per la notte del 14 febbraio è quello che potresti ricevere di più, in più il 13 febbraio avrai un colpo di fortuna.

Numeri fortunati: 29 e 30

29 e 30 Amuleto: utilizzare i colori blu e bianco, principalmente negli indumenti intimi.

Nel bel mezzo della stagione del compleanno, riceverai molti regali e sarai pieno di energia. Potresti ottenere un bonus per il riconoscimento del tuo duro e costante lavoro, si consiglia di imparare a dire di sì. Una persona cara condividerà con l'Acquario, ricorderà i momenti felici e mangerà insieme. Se hai intenzione di impegnarti in attività estreme, dovresti evitare incidenti. A San Valentino sentirai che con o senza compagnia la vita è bella.

Numeri fortunati: 03 e 18

03 e 18 Amuleto: adotta un nuovo look con un taglio di capelli e nuovi vestiti.

Pesci

Un segno d'acqua pieno di idee e melodie, il veggente Mhoni dice che il fine settimana dei Pesci sarà legato alla pianificazione del futuro. Inoltre, arriverà presto il momento di lavorare e fare soldi. Se qualcuno ti chiede di uscire, dovresti agire in modo responsabile e fargli capire che non è interessato a una relazione oltre l'amicizia. D'altra parte, se hai un partner, la domenica sarà piena di amore, condividerai con quella persona speciale e sentirai di amarla davvero; infatti, può arrivare una proposta di matrimonio.