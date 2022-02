Michel le Hunziker, come per magia si riaffaccia un vecchio amore: è Eros Ramazzotti

Si alzarsi sempre e comunque, dopo ogni caduta. E questo che Michel le Hunziker insegna alle sue figlie. Una regola che vale sui pattini, ma anche e soprattutto nella vita. Ed è proprio dalle sue principessine che la conduttrice di origine svizzera intende ricominciare, ora che non ha più al suo fianco l’ex marito Tomaso Trussardi. Per lei la primogenita Aurora e le piccole Sole e Celeste rappresentano un trampolino verso la felicità.

Molti sperano in un ritorno di fiamma

E adesso che il manager della moda è uscito dalla sua vita sentimentale, come per magia si riaffaccia un vecchio amore: è Eros Ramazzotti, il suo primo marito. Il cantante è stato il super ospite del nuovo programma della Hunziker, Michelle impossible, su Canale 5, cui ha partecipato anche la loro figlia Aurora. Una reunion di famiglia che ha acceso il gossip sugli ex, tutti e due single in questa fase della vita.

Ma Michelle ha frenato subito le fantasie dei nostalgici. Dopo le nozze celebrate nel Castello Odescalchi di Bracciano nel 1998, la separazione del 2002 e il divorzio del 2009, i rapporti con Eros sono tornati buoni, ma è ancora presto per sognare il ritorno di fiamma. «In Italia erano vent’anni che lui e io non stavamo insieme in tivù. E le cose belle vanno salvate», ha spiegato la conduttrice. «Ma quel bacio non è solo spettacolo per le telecamere», assicura a Nuovo un amico di Eros

Oggi Michelle sta vivendo un momento delicato. L’addio a Trussardi l’ha messa a dura prova. Ha perfino trasformato i suoi capelli. «Noi donne siamo fatte così: quando abbiamo bisogno di cambiare radicalmente qualcosa, diamo un taglio a tanti aspetti della vita», ha affermato lei.

«Nonostante tutto credo nell’amore»

Con Tomaso la ferita è troppo fresca per non bruciare. Ma rispetto alla prima separazione - quella da Ramazzotti - Michelle è più matura. «Quando affronti una separazione a 23 anni, la vivi con una potenza distruttiva immensa», ha raccontato la conduttrice. «Oggi ho l’esperienza di vita dalla mia parte, però lasciarsi rimane sempre una gran sofferenza», ha confidato. Per poi aggiungere: «Se credo ancora nell’amore? Sì, di brutto». Anche Trussardi si sta leccando le ferite di questa storia dal triste finale. «Le bambine stanno con la mamma, io posso vederle quando voglio», ha raccontato. «Ma non so se saremo quel genere di genitori separati che fanno le vacanze insieme», ha poi aggiunto.

Il ritorno di Eros nella vita di Michelle non è andato giù a Tomaso.

Tra lui e Ramazzotti c’è freddezza da quando il *5 cantante ha affermato: ’

«A letto con me Michelle non rideva». Una battuta infelice che ha ferito Trussardi, il quale ha commentato il riavvicinamento dicendo: «Forse avrebbe dovuto esserci in altri momenti», riferendosi a- gli anni in cui l’ex era in balìa della setta di Giulia Berghella. Ma un amico della conduttrice, che preferisce restare anonimo, difende però Ramazzotti: «Tomaso non può sapere ciò che ha passato Eros», dice a Nuovo. «Michelle era plagiata, non era facile aiutarla».