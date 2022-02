Francesca Barra e Claudio Santamaria prima uscita con la figlia Atena

Questa sì che è una giornata indimenticabile per Francesca Barra e per Claudio Santamaria. «Mamma e papà innamorati», hanno ammesso in coro dopo la nascita della loro Atena, venuta al mondo il 2 febbraio. E ora i due si godono la prima uscita nel centro milanese insieme alla piccola di casa. Per la bambina, l’attore e la giornalista hanno scelto un nome mitologico, che non passa inosservato. «Atena tiene alla giustizia ed è contro ogni crudeltà», ha spiegato la Barra.

Questa nascita li ha resi ancora più uniti

La nascita della sua quarta figlia - Francesca ha altri tre eredi avuti dall’ex marito, il manager Marcello Mollino - ripaga Francesca del dolore vissuto nel 2019 quando, a causa di un aborto spontaneo, aveva perso il bebé che aspettava da Santamaria. Era stata lei stessa a svelarlo: «Ci sarà bisogno di molto tempo e di un rispettoso silenzio non per cancellare, ma per lasciare che questo pezzo di vita reciso e questo dolore trovi il giusto posto nel nostro cuore e si posi. E riposi», aveva raccontato. Per i due coniugi una sofferenza atroce. Ma adesso l’arrivo in famiglia di Atena ha il sapore della rinascita.

La love story tra la giornalista e l’interprete ha radici antiche. Francesca e Claudio erano adolescenti quando si erano incontrati per la prima volta in Basilicata - la terra d’origine della Barra - dove trascorrevano le vacanze insieme alle rispettive famiglie. Poi si sono ritrovati molti anni più tardi a Roma, precisamente nel 2017, ed è scoppiata la passione. Quindi in gran segreto hanno celebrato le nozze a Las Vegas facendo il bis a Policoro, in provincia di Matera. La loro è una bella famiglia allargata: oltre all’ultima nata e ai tre figli di Francesca (Renato, Emma Angelina e Greta), c’è anche Emma, che l’attore ha avuto dall’ex compagna Delfina Delettrez Fendi, oggi direttrice creativa della famosa casa di moda romana.

Papà Claudio sta vivendo un momento magico. Dopo il grande successo del «film Lo chiamavano Jeeg Robot — per il quale si è aggiudicato anche il David di Donatello - e di tante altre pellicole, ora è in tivù con la serie Christian, trasmessa da Sky. Ma Santamaria è soprattutto il punto di riferimento della sua allegra tribù.

«La mia vita è davvero cambiata»

«Per me è una moltiplicazione d’amore. Io poi sono passato da un’esistenza da single a questa, la mia vita è cambiata notevolmente», ha rivelato lui. Francesca gli ha regalato la felicità, oltre a giornate ben più movimentate. «I miei figli lo adorano e siamo sereni», ha ammesso la Barra. «Quando mi sono separata dal mio ex, molti pensavano che lo avessi tradito con Claudio. Non c’è stato tradimento, ma una situazione limpida e pulita».