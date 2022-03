Harry e Meghan ultime notizie

Quelle che vedete sono le prime foto, che solo pubblica in esclusiva, di l compagnia di familiari in terra americana da quando sono scappati da Londra. E anche le prime della Markle con un membro Windsor da due anni a questa parte. I parenti sono sono la principessa Eugenia di York e il marito Jack Brooksbank.

I quattro sono stati sorpresi a cenare, e a ridere allegramente, in un locale fronte mare di Santa Barbara, a pochi chilometri da Montecito, dove hanno la megavilla i duchi di Sussex. Nel ristorante sono arrivati accompagnati dalle guardie del corpo dei Sussex, Meghan con addosso un elegante tailleur color crema e microborsa rosso fuoco ed Eugenia in abito nero a fiori rilucenti.

La principessa di York era apparsa accanto al cugino già qualche giorno prima, durante la finale del Superbowl 2022, che si è tenuta a Los Angeles nei giorni in cui il padre Andrea ha raggiunto un accordo extragiudiziale con Virginia Roberts Giuffre per non essere portato in tribunale con l’accusa di violenza sessuale. La visita di Eugenia e Jack si è evidentemente protratta.

L’affetto che lega Harry a Eugenia data fin dalla loro infanzia e su esso si è allungata nei decenni un’unica ombra: quella dell’annuncio che i duchi di Sus-sex fecero della loro prima gravidanza proprio durante le nozze di Eugenia e Jack.

Le loro madri, la principessa Diana e Sarah Ferguson, erano state amiche per la pelle per molti anni (prima che i rispettivi scandali le facessero un poco allontanare). È a Eugenia, e famiglia, che Harry ha subaffittato il Frogmore Cottage, la “casetta” nel parco di Windsor dove i duchi di Sussex avevano cercato riparo durante i mesi dello scontro con la Corte, prima di volare definitivamente via dall’Inghilterra. Secondo il quotidiano Telegraph Harry avrebbe rinnovato il contratto di affìtto del cottage, in scadenza a marzo.

Vivendo all’estero, il secondogenito di Carlo era molto vicino a perdere il titolo di consigliere di Stato - in questo momento lo sono lui e i principi Carlo, William e Andrea - proprio perché residente oltremanica. Rinnovando l’affìtto, però, Harry mantiene un domicilio anche sul suolo britannico e probabilmente anche il prestigioso ruolo, che gli permetterebbe di sostituire la regina, quando questa fosse impossibilitata a ottemperare ai suoi doveri.

C’è solo da attendere, ora, che lui e Meghan con i figli Archie e Lilibet facciano rientro a Londra. Harry ha chiesto l’intervento di un giudice per riavere dal governo la scorta. Questo non è solo l’anno del Giubileo di Platino di Sua Maestà, ma nelle intenzioni dei Sussex potrebbe anche essere l’anno del battesimo della piccola Lilibet, che la coppia vuole con tutti i royal crismi, quindi a Corte.

Quanto a Eugenia, sempre secondo il Telegraph, lei e la sorella Beatrice sarebbero sotto choc per le vicissitudini del padre Andrea, al quale sono legatissime e dal quale per anni sono dipese economicamente. E non solo per la vergogna. Ne va anche del loro futuro. Le due principesse non hanno infatti ruoli ufficiali a Palazzo - per i quali potrebbero essere stipendiate -e, dopo l’enorme scandalo del duca di York, difficilmente troveranno comprensione in Carlo, che non le sopporta (è stato lui a sbarrare la strada a Corte alle principesse), e in William, che... beh, il cugino può anche avere cuore per le due sorelle, ma da futuro re non si può permettere amicizie pericolose.

Non che le sorelle York abbiano impellenti problemi di mettere insieme il pranzo con la cena. Oggi sono sposate, Beatrice con il conte italo-inglese Edoardo Mapelli Mozzi, milionario, ed Eugenia con Brooksbank, appunto, non ricchissimo ma benestante di sicuro. Però l’amore va e viene anche a Palazzo, come provano i divorzi di tre figli e di un nipote della regina. Vero che sono da sempre legatissime a Sua Maestà, ma sappiamo che Elisabetta non è eterna. •