Francesco Totti e Ilary Blasi tra loro è tornata la quiete

Insieme. Uniti. Sereni. Sono queste le prime parole che vengono in mente nel rivedere Francesco Totti e Ilary Blasi a pranzo durante una tranquilla domenica in famiglia come tante altre. Però queste immagini hanno un sapore diverso perché sono state scattate dopo un lungo periodo di lontananza dei “Totti’s” dai riflettori. E, soprattutto, dopo i rumors sulla crisi tra i due.

Andiamo con ordine.

Anche a Chi la voce che Francesco e Ilary stessero vivendo un momento difficile era arrivata più o meno un mese fa. Ma si sa, certi rumors nel mondo dello spettacolo vanno attentamente verificati prima di poter essere raccontati. A rompere il silenzio ci ha pensato Dagospia che per primo ha dato la notizia aggiungendo anche il nome di Noemi Brocchi, presunta nuova fiamma dell’ex capitano della Roma. E il Corriere della Sera, da parte sua, ha rivelato che l’attore Luca Marinelli (quello che al cinema interpreta Diabolik, per intenderci) sarebbe il nuovo flirt di Ilary.

Nei giorni successivi sono seguite le dichiarazioni di personaggi collaterali (il marito della Brocchi e Alex Nuccetelli, indicato come l’uomo che avrebbe presentato Noemi a Francesco), ma i diretti interessati hanno scelto diverse vie per replicare. Totti ha parlato su Instagram, dicendo che si trattava di fake news. Noemi si è rinchiusa tra i suoi affetti più cari raccontando di aver ricevuto minacce sui social e non solo. Ilary, invece, ha usato il web mostrandosi a cena con la sua famiglia e riprendendo alla fine il marito, ma senza aggiungere altro.

Come dire: UA buon intenditor, poche parole”. Poi ha postato una linguaccia (rivolta probabilmente ai gufi). Infine, mentre Totti era ospite a C’è posta per te (puntata registrata lo scorso autunno), lo ha immortalato dal letto di casa per lanciare un chiaro segnale: “Ti sto guardando”. Cosa insolita, perché i due da tempo non condividevano pubblicamente immagini insieme. E ancora: un altro segnale di burrasca è stato lo stop definitivo alle riprese della serie televisiva che la coppia doveva realizzare in stile The Ter ragne z.

Ricordiamo che noi di Chi avevamo svelato che gli ospiti scelti per la puntata zero erano Teo Mammucari, amico della coppia, ed Emma Marrone. Poi però il progetto relativo alla serie in questione è svanito nel nulla.

A questo si aggiunge che l’ultima uscita pubblica di Francesco e Ilary risaliva allo scorso Natale, quando hanno portato i figli al villaggio natalizio di Roma, poi di nuovo il silenzio. Dagospia, il sito di Roberto D’Agostino, ha parlato anche di un litigio di coppia avvenuto nei pressi di Castel Gandolfo durante una gita domenicale finita male. Infine l’assenza di Ilary al compleanno del marito, il 27 settembre scorso, e invece la sua presenza qualche settimana fa all’inaugurazione del Crazy Pizza di Flavio Briatore senza Francesco.

In mezzo una fuga di tre giorni (lo scorso novembre) in Lapponia con l’amico e coreografo Luca Tommassini. Ora le foto di “Chi”, che pubblichiamo in esclusiva, certificano il ritorno dei due alla serenità. Quindi le notizie circolate questi giorni sui giornali e sui siti raccontavano che Francesco e Ilary, come tantissime coppie, avevano affrontato semmai un periodo di crisi e non una separazione netta, come è stato scritto.

Tra i motivi dei dissapori qualcuno ha anche indicato la gestione delle finanze di Totti, che sarebbe affidata alla famiglia di Ilary Blasi. Ma anche qui c’è un dettaglio inedito: negli ultimi sei mesi Francesco avrebbe deciso di iniziare a “operare” da solo. Un esempio su tutti: l’accordo milionario che risale allo scorso dicembre con DigitalBits, società che si occupa di criptovalute e sponsor della squadra della Roma. L’ex calciatore è diventato Global Ambassador dell’ azienda e, secondo le nostre fonti, guadagnerà almeno 5 milioni di euro per una collaborazione pluriennale, cifra che potrebbe salire fino a 8 milioni. Sembra che, di questa operazione, Francesco abbia parlato solo successivamente in famiglia e pare anche che abbia scelto altre persone per seguire l’accordo.

In ogni caso, tornando alle vicende matrimoniali, sembra che la crisi di questi ultimi mesi sia davvero acqua passata.