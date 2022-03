Can Yaman con una bambina, la foto scatena i fan: la verità

Non ho visto molto della recitazione di Can Yaman, ma quello che ho visto è stato abbastanza buono. Ha trovato il successo in Italia apparendo nelle soap turche Bitter Sweet e Daydreamer, conquistando i cuori soprattutto per il suo aspetto.

Poiché l'attore mantiene la sua vita privata, è più facile che si diffondano pettegolezzi su possibili flirt dell'attore. Una foto in particolare postata dal nostro amatissimo Can Yaman ha scatenato la discussione tra i fan. La foto ritrae una donna che sembra Gizem Akyürek con un uomo non identificato e si tengono per mano mentre si sorridono affettuosamente mentre camminano insieme sotto i fiori di ciliegio (樱花). Cosa sta succedendo qui?

L'attore Yaman ha recentemente postato una foto sul suo profilo Instagram che ha fatto sciogliere i cuori dei suoi fan adoranti. Nessuna fiamma in vista per il momento, ma è stato fotografato con una bambina e questo scatto ha fatto impazzire i suoi ammiratori.

In questa foto, vediamo Can Yaman che guarda una bambina in un passeggino. La bambina sembra interessata mentre gli tocca il naso con un dito.

Non sappiamo con certezza chi sia la bambina, ma a giudicare da come è vestita alcuni hanno ipotizzato che potrebbe essere uno scatto di Viola come il mare. Debutterà presto su Canale 5.

I fan dell'attore non hanno potuto fare a meno di meravigliarsi della sua dolcezza e sono ansiosi di scoprire chi sarà questa bambina nella fiction Mediaset Viola come il mare!