Oroscopo Branko oggi 8 Marzo 2022: previsioni festa della donna

ARIETE (21 marzo-19 aprile):

Le emozioni giocheranno duro nella tua mente. Metti le cose in chiaro. Fare supposizioni ti deprimerà. Concentrati sul positivo e dedica il tuo tempo e i tuoi sforzi alla crescita personale e all'auto-miglioramento. Con un po' d'amore andrete molto lontano.

TORO (20 aprile-20 maggio):

Fai ciò che è necessario e non guardare indietro. Scegli di usare l'elemento sorpresa; mantieni segreti i tuoi piani fino a quando non sei pronto a presentare e promuovere ciò che stai facendo. Metti da parte la rabbia; fai quello che pensi sia meglio.

GEMELLI (dal 21 maggio al 20 giugno):

Non perdetevi nel sonno di qualcun altro. Pensa alle cose e fai ciò che funziona per te. Segui il percorso che ritieni più comodo e apporta modifiche che garantiscano la tua posizione e le tue convinzioni. I miglioramenti personali renderanno più piccante la tua vita.

CANCRO (21 giugno-22 luglio):

Un approccio creativo alle tue responsabilità ti aiuterà a realizzare ciò che hai deciso di fare senza rimpiangere il compito. L'impressione che fai incoraggerà gli altri a trovare un modo per fare la differenza e avere un impatto sugli altri.

LEONE (23 luglio-22 agosto):

Attenersi al piano. Non deviare perché qualcuno sta divagando o è confuso. Vai avanti e lega eventuali estremità sciolte che potrebbero rallentare la tua ricerca. Presta attenzione alla tua salute e al tuo benessere e trascorri del tempo con qualcuno che ami.

VERGINE (dal 23 agosto al 22 settembre):

Concentrati sulla perfezione. Apporta cambiamenti fisici che ti facciano sentire bene con il tuo aspetto. Le informazioni che ricevi o qualcosa che impari ti incoraggeranno a fare una mossa, oppure potrebbero cambiare il modo in cui pensi a qualcuno

BILANCIA (23 settembre-22 ottobre):

Ricerca e procedi con un progetto che aumenta il tuo comfort. Esprimi i tuoi sentimenti e prendi decisioni che ti avvicinano a qualcuno che ami. Puoi ridurre il sovraccarico se lo condividi con più persone.

SCORPIONE (23 ottobre-21 novembre):

un amico o un familiare influenzerà le decisioni che prendi. Prendi l'iniziativa mettendo un po 'di forza in qualcosa che vuoi raggiungere. Cerca un piano innovativo che si adatti alle tue esigenze e incoraggi un cambiamento positivo.

SAGITTARIO (22 novembre-21 dicembre):

State attenti. Non lasciare che qualcuno ti batta al tuo stesso gioco. Vai più lentamente, pensa e fai le cose per bene la prima volta. Il modo in cui tratti gli altri e ti prendi cura di te stesso determinerà quanto lontano vai.

CAPRICORNO (22 dicembre-19 gennaio):

Problemi emotivi sorgeranno se apporti cambiamenti in casa che non piacciono a qualcun altro. Ottieni il via libera prima che ti venga concessa la libertà di prendere decisioni che influenzano gli altri. Possa la tua esperienza guidarti verso un futuro migliore e relazioni gratificanti.

ACQUARIO (20 gennaio-18 febbraio):

Presta attenzione ai dettagli, a come ti presenti e ai tuoi piani e a eventuali problemi di salute o di denaro che si presentano. Non lasciare nulla al caso o nelle mani di un altro. Assumetevi la responsabilità di fare ciò che è meglio per voi.

PESCI (19 febbraio-20 marzo):

Metti in ordine la tua attività di denaro. Budget e inizia i tuoi piani. Un cambiamento giocherà a tuo favore e ti darà speranza per un futuro migliore. Pensa in grande, ma stabilisci dei limiti per assicurarti di non perdere di vista il tuo destino.