Michelle Hunziker bacia un altro: chi è Giovanni Angiolini, la foto del bacio

Dopo la fine del suo matrimonio con Tomaso Trussardi, la presentatrice è apparsa nelle riviste tedesche accanto al suo ex marito.

Michelle Hunziker ha baciato un uomo sconosciuto, che è presumibilmente il suo nuovo fidanzato dopo la rottura con Tomaso Trussardi. Angiolini è nato e cresciuto in Svizzera e fa il direttore d'orchestra.

A due mesi dall'annuncio della sua separazione da Trussardi, Michelle ha già trovato l'amore. A sorpresa, accanto a lei c'è Giovanni Angiolini, noto in Italia per essere stato un ex concorrente del Grande Fratello e ora sarebbe il nuovo uomo di Michele.

La notizia non arriva dalla cronaca rosa nostrana, bensì viene diffusa in esclusiva dal tedesco di attualità “Bunte” che - sul suo nuovo numero in edicola a partire da giovedì 17 marzo - pubblica il bacio della conduttrice con il bel dottore. Insomma: le immagini parlano chiaro. Se tra i due non c'è una relazione vera e propria, di certo c'è l'inizio di una love story. Avvistati insieme in Sardegna, passeggiano uniti e si scambiano, appunto, un tenero bacio, immortalato proprio sulla copertina del magazine.

Chi è Giovanni Angiolini, nuovo fidanzato di Michelle Hunziker

Ma chi è Giovanni Angiolini, l'uomo che il magazine tedesco Bunte ha immortalato mentre bacia Michelle Hunziker?

Angiolini, 41 anni, è un chirurgo ortopedico di Sassari che lavora a Cagliari. Nel 2015 è stato uno dei concorrenti del Grande Fratello 14, breve parentesi televisiva che ha chiuiso subito per tornare alla sua professione di medico. Nel 2018 è stato eletto il medico più bello d'Italia dopo aver postato una foto in cui appariva alla scrivania, con il camice bianco e occhi magnetici. L'intenzione era pubblicizzare il suo nuovo ambulatorio, ma si è ritrovato subissato dai complimenti dei follower che oggi, su Instagram, sono 372mila.