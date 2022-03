“Pesavo 37 chili”. Le foto choc della ex UeD durante la malattia. L’annuncio: “Ho battuto il mostro”

UeD, l’ex tronista torna a nuova vita. Foto dopo foto e di anno in anno i fan della giovanissima e attraente ex tronista del dating show di Maria De Filippi hanno visto la sua bellezza spegnersi lentamente. Una luce negli occhi risucchiata dal buio della grave malattia e poi le sue parole di sofferenza mai nascoste a chi ha seguito la sua storia. Oggi, però, le nuvole sembrano essere state spazzate via.

Stiamo parlando proprio di Valentina Dallari che dalla sua partecipazione a Uomini e Donne nelle vesti di tronista a oggi ha attraversato un periodo di vito decisamente buio in seguito ai disturbi del comportamento alimentare. L’ex tronista ha rischiato di perdere la vita, arrivando a pesare 37 chilogrammi. Una sofferenza che non ha mai nascosto al suo seguito di fan e un lotta contro la malattia durata diversi anni oggi sembrano aver portato al risultato sperato.

Valentina Dallari è rinata, riprendendo in mano la sua esistenza e la sua voglia di tornare a sorridere: “‘Giorno dopo giorno’. Questo mi dissero quel lontano Gennaio 2018, quando mi ricoverarono in una struttura specializzata in Disturbi Alimentari. Non ero affatto consapevole di quello che mi stesse accadendo, ne mai avrei pensato di aver bisogno di una struttura che mi aiutasse a riprendermi tutto quello che stavo perdendo”.

E ancora: “La vita, gli anni, me stessa. Eppure seguii quel consiglio. Inconsciamente, iniziai a lottare per sopravvivere. Lasciai che la natura facesse il suo corso, che mi guidasse verso la consapevolezza. Verso la salvezza. Verso una nuova vita”, sono le queste le parole che accompagnano le foto di Valentina.

“Forse non riuscirò mai a trovare le parole giuste che possano, in qualche modo, spiegare il dolore lancinante che accompagna una rinascita. Eppure sono ancora qui, per potervelo raccontare. Per testimoniare. Per dirvi che oltre le nubi esiste un Sole caldo. Per dirvi di volervi più bene. Di accettare chi siete. Sperando che, quel ‘giorno dopo giorno’ possa essere un mantra, una guida, un consiglio, per quei milioni di persone che, ancora oggi, lottano per sconfiggere quel mostro”.