Oroscopo Branko domani 19 Marzo 2022: previsioni Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

Gemelli

Amore/relazioni: Essere assenti significa che i membri della famiglia non capiranno il tuo atteggiamento. Prova a spiegare l'inspiegabile; tutto ciò che fai per i tuoi cari non sarà mai vano. Controlla la tua lista di contatti; è tempo di ripulire. Salute: È importante continuare a praticare sport che ti permettano di rimanere in buona forma fisica. Non sarà facile trovare il tempo necessario per questo, ma non sarà nemmeno impossibile. Lavoro: I colleghi e il tuo team ti supporteranno se ne hai bisogno, proprio come fai con loro quando ti viene chiesto. Nella tua vita professionale puoi contare su persone influenti e di potere con cui condividere progetti e futuro. Denaro: Evita di fare prestiti a persone di cui non ti fidi. C'è il rischio di perdere l'amico e il denaro.

Cancro

Amore / relazioni: Sarai circondato da affetto e sostegno da parte della tua famiglia e dei tuoi amici. Il tuo istinto ti permetterà di apprezzare nella sua giusta misura quanto sei fortunato ad averli tutti. Il tuo coniuge dovrà sopportare i tuoi sbalzi d'umore. Salute: Lo stress accumulato potrebbe causare emicranie, o mal di schiena, o entrambi. Imparare a rilassarsi ti aiuterà a migliorare la qualità della tua vita. Lavoro: Sarà più attento e realistico quando si tratta di realizzare progetti molto ambiziosi, ma evitando di far volare troppo l'immaginazione. La moderazione continuerà ad essere il loro migliore alleato quando si tratta di affermarsi. Denaro: È tempo di esplorare nuovi modi per sfruttare i tuoi risparmi. Ma contando sempre su specialisti finanziari.

Leone

Amore/relazioni: È possibile che incontriate resistenze significative all'interno del gruppo familiare e non è possibile applicare i cambiamenti e le nuove regole di convivenza che avete in mente. Non dimenticare di visitare i tuoi amici; riceverai tutto il supporto di cui hai bisogno. Salute: Trascorrere più tempo su te stesso facendo sport, yoga o fare lunghe passeggiate ti permetterà di goderti la vita all'aria aperta e liberare la mente. Lavoro: Dovrebbe affrontare i propri limiti quando si tratta di fare passi avanti e affermarsi. I rivali non esiteranno a prendere il comando. Non è un buon giorno per prendere decisioni importanti. Rilassare. Denaro: È un buon momento per preparare i nuovi budget e avere solo ciò che è già in tuo possesso.

Vergine

Amore/relazioni: Sarai esposto ad alcune critiche costruttive da parte dei tuoi amici e a cui dovresti prestare particolare attenzione. Dedicare più tempo ai tuoi figli ti permetterà di essere più coinvolto nei loro progetti e studi futuri. Salute: La vita sedentaria potrebbe causare problemi alle ossa e alle articolazioni. Consultare il proprio medico su tutto ciò che riguarda la salute. Lavoro: Evita di dire l'ultima parola per molte buone ragioni che devi farlo. Ascolta i tuoi coetanei tra tutti cercare le soluzioni necessarie. Questo è uno dei vantaggi di lavorare in team. Denaro: Riceverai un reddito straordinario che non avevi. Rimani prudente con le spese.