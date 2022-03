Ucraina, la triste notizia dal fronte di guerra: "Uccisa dalle bombe"

Lutto nel cinema: è morta la famosa attrice ucraina Oksana Shvets. La donna aveva 67 anni ed è stata uccisa da un attacco missilistico russo a Kyiv. La donna, conosciutissima in tutta la nazione, per anni è stata il volto e l’anima dei teatri, ma sopratutto del grande schermo. L’ingrato compito di divulgare la notizia è stato affidato al teatro di cui faceva parte: “Durante il bombardamento di un edificio residenziale a Kiev, una premiata artista ucraina”.

”Oksana Shvets è stata uccisa”, si legge su Facebook in una dichiarazione dello Young Theatre. E ancora: “Durante il bombardamento di un edificio residenziale a Kiev, una premiata artista ucraina, Oksana Shvets è stata uccisa”. Poi si legge ancora su Facebook in una dichiarazione dello Young Theatre: “Brillante ricordo per l’attrice di talento! Non c’è perdono per il nemico che è arrivato nella nostra terra”. La donna era una vera e propria veterana del palcoscenico e del grande schermo da decenni.

Oksana Shvets, morta la famosa attrice ucraina

A Oksana Shvets era stato conferito uno dei più alti riconoscimenti artistici nel suo Paese per il suo costante impegno a teatro. Il premio in questione, il cui titolo si traduce approssimativamente come “Artista onorato dell’Ucraina” – a volte è anche espresso in modo ingegnoso in inglese come “Artista meritevole”.

In ogni caso, l’onore è conferito solo a quelli tra gli artisti più affermati del paese. Oksana Shvets era nata il 10 febbraio 1955. Si era diplomata presso lo studio teatrale al Teatro Ivan Franko e l’Istituto statale di arti teatrali di Kiev. Oltre al suo tempo con lo Young Theatre, Shvets aveva lavorato al Ternopil Music and Drama Theatre e al Kiev Theatre of Satira.

Era nota per i suoi ruoli ne “I segreti di San Patrizio”, “La casa del giglio” e “Il ritorno di Mukhtar”. A confermare la sua morte anche il Kyiv Post in lingua inglese. In queste ore molti fan stanno già piangendo l’attrice sui social. “Prego per lei e la sua famiglia”, ha scritto un utente su Twitter. Una perdita atroce, tra tutte le altre, quella di Oksana Shvets. Oggi a Kyiv non c’è il sole e i colori sembrano più spenti del solito.