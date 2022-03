Oroscopo Branko domani 22 Marzo 2022, anteprima astrale

Ariete

Ariete, se sei paziente e permetti che le cose accadano, avrai grandi risultati, dalla gara c'è solo stanchezza. Un'amicizia sincera ha bisogno di te ora più che mai, dai il tuo sostegno il più lontano possibile e ti ringrazieranno. Calma e tranquillità per aspettare tutto ciò che sta per entrare nella tua vita. Non discutere per strada, evita i conflitti.

Toro

Toro, grandi cambiamenti stanno arrivando per te, dovrai adattarti di più al tuo ambiente e quindi risolvere molte cose. Sii calmo e non affrettarti a prendere quella decisione, devi essere più responsabile delle tue azioni. È tempo di meditare sulla tua vita e su dove stai andando, molte persone ti consiglieranno, ma fai ciò che il tuo cuore ti dice.

Gemelli

Gemelli, qualcuno segue le tue orme, tu sei un esempio da non dimenticare. Fai le cose per bene e mantieni quella sicurezza che ti caratterizza. Riceverai un importante messaggio WhatsApp a cui dovrai partecipare. Nel sentimentale, concentrati su un obiettivo specifico, prenditi il tempo per analizzarlo e una volta chiarito il panorama, inizia ad andare avanti.

Cancro

Cancro, non rimpiangere quello che fai. Riconosci il lavoro di un amico e ciò che fa per te. Lascerai un posto in cui non hai intenzione di tornare. Devi lasciare andare ciò che senti non ti permette di andare avanti, guarda sempre avanti e otterrai molte cose positive. Hai messo fine a una situazione tortuosa nella tua vita.

Leone

Leone, smetti di cercare cinque zampe al gatto, non farti coinvolgere in problemi di lavoro che non ti corrispondono. Giorni ideali per coccolare il tuo partner e riempirlo di segni d'amore, ne hai bisogno. Matrimonio che si progetta e si vive un momento felice. Sarete molto sensibili e presenterete le cose che devono accadere.

Vergine

Vergine, da oggi, adotta un atteggiamento positivo e credi di più in te stesso. Solo con questo attirerai chiunque tu voglia nella tua vita. Otterrai un prestito che stavi aspettando. Ti arriveranno notizie che cambieranno la vita della tua famiglia, devi essere forte. Una persona viene da te per confessarti il suo amore. Troverai un oggetto che avevi perso.

Bilancia

Bilancia, palcoscenico ideale per cambiare città e persino alloggio se rientra nei tuoi piani. Una situazione disastrosa sta per finire, di nuovo la calma arriva a casa tua. Smetti di cercare ciò che non ti sei perso in altre braccia, pensa a ciò che troverai in una relazione più stabile. Esegui la meditazione.

Scorpione

Scorpione, non preoccuparti se un'attività viene posticipata, lo sarà per un breve periodo. Lascia i cattivi pensieri, ti ritarderà ulteriormente. Devi imparare ad accettare le cose che accadono nella tua vita, anche se sono dolorose, imparare da ogni esperienza e tirare fuori il meglio. Non fare un passo indietro sulle tue decisioni, continua ad andare avanti perché stai andando bene.

Sagittario

Sagittario, al lavoro, se non ti senti sicuro di poter affrontare obiettivamente un collega, faresti meglio a non rischiare. Fai attenzione ai consigli che i tuoi amici ti danno riguardo all'amore, non tutto ciò che ti dicono sarà il migliore. Qualcuno torna nella tua vita, devi misurare bene le cose e parlare, essere felice.

Capricorno

Capricorno, una grande sorpresa ti motiverà di nuovo, un'offerta che stavi aspettando arriva al momento giusto. Emotivamente ci sono contraddizioni che sono pericolose, devi essere sicuro di ciò che vuoi e pensare le cose meglio. Il prossimo fine settimana dovresti dedicarlo alla famiglia. Ascolterai musica speciale che riporta alla memoria.

Acquario

Acquario, per il benessere dei tuoi interessi sia economici che lavorativi, è meglio che ti riempia di pazienza e molta forza, perché ti aspettano alcuni giorni di battute d'arresto, calmati, pensa alla tua salute. Sarai molto sensibile in questo giorno, rilassati e lasciati andare in modo che presto quella sensazione passi. Non aggrapparti al passato, dovrai lasciarlo andare.

Pesci

Pesci, giorni migliori per te saranno quelli che pensi positivamente, approfitta del tuo tempo. Un invito che speravi ti rende eccitato. Non evitare conversazioni importanti per risolvere e chiarire problemi sentimentali. Dopo alcuni disaccordi capirai che non vale la pena continuare a combattere a casa. Mantieni la calma.