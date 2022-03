Oroscopo Branko domani 23 Marzo 2022, previsioni segno per segno

ARIETE

Amore o amicizia bene comunque, purché sia un sentimento che non lascia spazio ai dubbi e non ponga interrogativi inquietanti. Con i pupi bastone e carota: giocherai divertendoti, ma al momento giusto saprai farti rispettare: una sgridata non ha mai ammazzato nessuno! VOTO da 1 a 10: 7

TORO

L’arte e la bellezza salveranno il mondo, questo il tuo motto. Stranamente, vista la stagione, più dell’amore ti coinvolge il lavoro, una ventata di creatività che porta in luce il tuo lato geniale. Conto in rosso. VOTO da 1 a 10: 7

GEMELLI

Metà primavera a inseguire progetti fantasiosi, ma non sempre realizzabili; l’altra metà ad allargare il giro degli amici, perché senza la vita non ha gli stessi colori e profumi. In gruppo anche le vacanze, garantito divertimento e qualcosa di bello e utile da imparare viaggiando. VOTO da 1 a 10: 8

CANCRO

L’indecisione fatta persona: pensieri alati in mente e sentimenti dolci nel cuore. Il problema è farsi avanti e prendere la decisione. La fantasia galoppa, il resto va per inerzia: per sentirti appagato, al timone della navicella devi esserci tu! VOTO da 1 a 10: 6

LEONE

In sciocchezze modaiole spenderesti un patrimonio, ma il Grillo Parlante dice no, cucendoti le tasche. Ha ragione, altrimenti come faresti ad approfittare di quell’investimento goloso che ti aspetta dietro l’angolo? VOTO da 1 a 10: 7

VERGINE

Altro che acqua cheta, sei un furbacchione: osservi, concateni, deduci e le fai tutte dritte! Bene il lavoro, faticoso, ma con risultati brillanti, lo stesso per studi, viaggi d’affari, vita sociale. Sempre con le dovute cautele: la salute prima. VOTO da 1 a 10: 7

BILANCIA

Amore e lavoro in perfetto equilibrio, e non molli di un centimetro. Ai tuoi cari vuoi un bene dell’anima, ma non ti perdi dietro a smancerie fini a se stesse. Sul lavoro ti sforzi di dare il meglio, piantando i piedi a terra se la mente vola via. VOTO da 1 a 10: 8

SCORPIONE

In bilico tra passato e futuro, ansia e speranza. Chi ti ama e vede lungo ha la chiave che tu ignori: vivere il presente! Riparazioni domestiche meno care del previsto, il gruzzolo è salvo (se non lo bruci in un viaggetto con smanie liberatorie). VOTO da 1 a 10: 7

SAGITTARIO

Ai party sarai l’anima della festa, gettonatissimo tra gli amici che senza le tue battute, pungenti ma esilaranti, non sanno più divertirsi. Indispensabile, se non fossi già nato bisognerebbe inventarti! VOTO da 1 a 10: 8

CAPRICORNO

Protagonista il borsellino fatto a fisarmonica: guadagnerai tanto, ma i soldi non basteranno mai, ci sarà sempre una falla da tappare, chiedendo sovvenzioni a qualche amico. Costosi i pupi che ti pigliano per un bancomat, pretendendo l’aumento della paghetta. VOTO da 1 a 10: 5

ACQUARIO

Nuove amicizie riempiranno le belle serate, si cena fuori chiacchierando e ridendo come liceali, anche se l’età è almeno il doppio o il triplo. VOTO da 1 a 10: 8

PESCI

Fiducia e ottimismo gli assi nella manica. Dopo un inverno pieno di dubbi e incertezze finalmente con la nuova stagione la vita ti sorride e i tuoi occhi vedono rosa. Se pensi a un acquisto immobiliare o a un restyling, una buona notizia ti dà il la, concretizzando in poche righe tutte le tue speranze. VOTO da 1 a 10: 8