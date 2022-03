Oroscopo Paolo Fox domani 28 Marzo 2022, anteprima astrale

Ariete

Ariete, sei in un grande momento per liberare la tua creatività e connetterti con ciò che vuoi proiettare. Devi farlo rimuovendo tutta la negatività dalla tua mente e fluendo armoniosamente. Non rinunciare a ciò che è tuo, continua a combattere e presto otterrai ciò che vuoi. L'universo ha una sorpresa per la tua vita economica.

Toro

Toro, sii fiducioso in ciò che fai nel tuo lavoro. Finirai con successo alcuni progetti che pensavi fossero in stallo. Approfitta di questa striscia. Una grande energia vi guida e vi porta a connettervi con quella volontà indistruttibile che gestite dal vostro fuoco interiore. Devi prendere abbastanza coraggio per dire come ti senti a quella persona speciale.

Gemelli

Gemelli, gli eccessi sono cattivi in qualsiasi aspetto della vita. Impara a trovare l'equilibrio perfetto in ogni decisione che prendi. Alcune cose intorno a te possono cambiare costantemente adattandosi ad ogni situazione nel modo migliore. Goditi l'energia del benessere che ti circonda, la tua buona salute sarà presente in ogni momento.

Cancro

Cancro, il destino gioca a tuo favore oggi, ma sei così impegnato che avrai difficoltà a capire i segni, fai attenzione. Essere consapevoli dei dettagli ti fa distrarre da problemi più grandi. Questa relazione che stai vivendo ti ha in qualche modo allontanato dalla tua famiglia e dai tuoi amici, non lasciare che ciò accada.

Leone

Leone, avrai incontri importanti che possono dare ottimi risultati, ma devi gestirlo con totale intelligenza. Non dire più del necessario, devi tenere a mente che sei il proprietario solo del tuo silenzio. Esegui un controllo generale, a lungo termine il tuo corpo ti ringrazierà. Arriverà un prestito e potrai effettuare i pagamenti.

Vergine

Vergine, oggi sarà presente una cattiva energia e la sensazione che tutto andrà storto, non lasciare che questo ti riempia di insicurezza e rimani saldo in ciascuna delle cose che fai. Vai senza paura alla ricerca di ciò che vuoi, è tempo di rischiare un po 'se la ricompensa è giusta. Sei un essere prezioso con molto da dare, non limitarti ad essere quello che sei.

Bilancia

Bilancia, devi allontanarti dai pensieri negativi o che ti collegano a un male che è già stato lasciato alle spalle, devi aprirti a questo nuovo stadio del benessere. Per te, la prima impressione non è la più importante. Tuttavia, oggi parlerai con qualcuno che ti farà cambiare idea. Usa la tua intuizione Ignora il pettegolezzo, sai chi sei.

Scorpione

Scorpione, devi metterti al lavoro e non lasciarti trasportare dall'inerzia, se non metti intenzione alle tue azioni, tutto andrà in tilt. Metti da parte gli interessi personali e pensa un po 'di più ai benefici dei tuoi. Un familiare o un amico ha urgente bisogno del tuo sostegno, puoi aiutare, ma in modo limitato. Ci hai provato duramente e ci sei riuscito.

Sagittario

Sagittario, devi aprire le finestre della tua casa per far entrare luce ed energia. Sai come far cadere ai tuoi piedi quella persona che ti interessa. Ma non giocare con i loro sentimenti, la sincerità dovrebbe essere sempre presente. Qualcuno organizza una parte della tua vita e tu lasci la routine. La tua vita prende una svolta.

Capricorno

Capricorno, lavori per evolvere e ogni giorno essere migliore, forse ti costa un po ', ma lo raggiungerai. Ora sai che niente in questa vita è facile. Bilancia la tua mente e il tuo cuore, rimuovi dalla tua immaginazione qualsiasi ostacolo che non ti permetta di andare oltre i tuoi sogni. Questi saranno giorni positivi e gioiosi per voi e per i vostri.

Acquario

Acquario, riceverai una proposta di lavoro, ma avrai paura di accettare. Sai di essere molto bravo in quello che fai, non hai bisogno che qualcun altro ti ricordi per stare bene, fidati di te. Ti causeranno disagio. Fai attenzione alle persone che si approfittano di te. Dovresti fare un po 'di esercizio fisico. Benedici e sii grato per ciò che hai.

Pesci

Pesci, ci sono torri costruite che devono cadere e da lì sarai in grado di iniziare un nuovo inizio senza tanto peso extra. Sii più positivo. La tua vita prende una svolta. Hai superato un problema che ti preoccupava molto. Una persona entra nella tua vita per tirarti fuori da quella tristezza. Prova a cambiare il tuo carattere, questo ad un certo punto può causarti danni fisici.