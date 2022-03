Oroscopo Branko oggi domenica 26 Marzo 2022, previsioni segno per segno

ARIETE

Evviva l’amore e chi l’ha inventato, l’essenziale è non bruciare le tappe con il rischio, esagerando, di rovinare la più bella storia del secolo. Lascia che ad agire sia l’altro, senza domande o obiezioni. Giugno litigioso, ricorda che sei pacifista! VOTO da 1 a 10: 7

TORO

La voglia di cambiamento passa attraverso l’immagine. Sarà illusione, ma rinnovando il guardaroba e l’arredo senti, o almeno speri, di rinnovarti anche tu. Cura particolare per la cucina, sarà il tuo regno! VOTO da 1 a 10: 7

GEMELLI

La kermesse della cultura e del libero pensiero, sempre che qualche insidia non intervenga a imbavagliarti. Dirai ciò che ti passa per la mente. Non sarà l’approvazione altrui l’obiettivo, ma una sapienza e un’esperienza a 360°, la conferma che la verità non ha una sola faccia. VOTO da 1 a 10: 8

CANCRO

Litigiosissimo e il partner non sarà da meno, ma tu esploderai, lui si limiterà a tenere il muso. Il problema è la comunicazione, si parla poco e con parole che feriscono ma non chiariscono. Dritta maliarda: usa la lingua in modo alternativo… baci, anziché chiacchiere! VOTO da 1 a 10: 5

LEONE

Le invidie dei colleghi ti rimbalzano e tornano indietro, praticamente sei fatto di gomma, sai di valere e dei loro commenti te ne fai un baffo. Primavera felice con salto di carriera, con tanti auguri e complimenti alla tua tenacia. VOTO da 1 a 10: 10

VERGINE

Due anime, due cuori ma un unico cervello, enorme e ben funzionante. Se l’amore potrebbe trarti in inganno (probabile se vedrai cornetti dappertutto), sul lavoro sarai la perfezione, dinamico, in grado di risolvere problemi a tempo record.. VOTO da 1 a 10: 8

BILANCIA

Amore/relazioni: Non lasciate passare tanto tempo senza chiarire i dubbi con il vostro coniuge, né senza raggiungere accordi pensando al bene della famiglia. Cerca di mantenere un clima caldo e armonioso nella tua vita familiare. Non sarà facile riprendere il controllo della situazione; ma non sarà nemmeno impossibile. Salute: Evitare lo sforzo fisico; c'è il rischio di problemi alla schiena o sciatica. Lavoro: Se ritieni che i tuoi progetti e le tue idee non vengano apprezzati nella loro giusta misura, dovresti prendere in considerazione la ricerca di un altro lavoro; o cambia il tuo atteggiamento e sii più flessibile con i desideri dell'azienda. Segui il tuo istinto; rimarrà il tuo migliore alleato. Denaro: Riceverai del denaro su cui non hai contato. Non abbassare la guardia con le spese.

SCORPIONE

Amore/relazioni: Non fare promesse se non sei sicuro di mantenerle, sia nella tua vita amorosa che nella tua vita familiare. Non aggiungere benzina sul fuoco relativo agli adolescenti della famiglia e ad alcune ribellioni. Non perdere l'autorità; sii paziente. Salute: Se soffri di insonnia cerca di rilassarti e riposare più spesso. Lavoro: Non rifiutare alcuna opportunità che ti consenta di richiedere nuove promozioni. Sarai in grado di presentare progetti, e aziende, molto innovativi; e che non passeranno inosservati agli occhi dei loro superiori, o delle persone influenti e di potere. Denaro: Evita di finanziare progetti, o aziende, senza le necessarie garanzie. Ricordate che la carità inizia da se stessi.

SAGITTARIO

Amore/relazioni: Non ci vorrà molto per riconoscere la persona che sarà disposta a cambiare la sua vita in solitudine per condividerla con qualcuno come un Sagittario. Evita la compagnia di persone troppo ficcanaso o tossiche. Non permettere a nessuno di attraversare alcuni confini. Salute: Lo stress accumulato potrebbe causare problemi digestivi o epatici. Lavoro: Nel cuore del lavoro cerca di essere molto più tollerante e flessibile; e sarai in grado di migliorare le relazioni con i tuoi coetanei. Alcuni ritardi e nuovi imprevisti potrebbero rovinare il loro programma di lavoro ben congegnato. Sii paziente. Denaro: Dovrai affrontare spese relative all'area nazionale che non potrai evitare.

CAPRICORNO

Amore/relazioni: La tua vita amorosa prenderà una svolta verso più impegni. I rapporti con il resto della famiglia continueranno a migliorare; hai solo bisogno di passare più tempo con loro e conoscerli molto meglio. Il miglior consiglio verrà dalla parte di alcuni amici. Salute: Evitare sforzi eccessivi; si può avere un muscolo tirato, o sciatica. Lavoro: Avere iniziative ti restituirà la fiducia nelle tue capacità naturali e che potresti aver perso negli ultimi mesi quando i tuoi progetti non sono stati ben compresi. È importante cercare di adattarsi ai mercati del momento e non aspettare che si adattino. Denaro: Avrai la possibilità di usufruire dei tuoi risparmi; ma seguendo il consiglio di specialisti finanziari.

ACQUARIO

Amore/relazioni: Gli scontri familiari potrebbero essere causati dalla distribuzione di un'eredità o da beni familiari o aziendali. Cercare di raggiungere accordi ti farà risparmiare un sacco di problemi. Trascorri più tempo con i tuoi figli e con tutte quelle persone a cui tieni. Salute: Dovresti dormire più ore e lavorare meno ore. La tua salute ti ringrazierà. Lavoro: Non sarà facile adattarsi ad alcuni cambiamenti ed imprevisti sul lavoro; ma non avrai altra scelta che provare. Ricorda che hai una grande influenza sul tuo ambiente in generale e persino sui professionisti di altre aziende. Denaro: Buona fortuna ti sorriderà quando si tratta di risolvere problemi finanziari specifici; nessuno meglio di se stesso difenderà i propri interessi.

PESCI

Amore/relazioni: Cerca di vedere le cose da una prospettiva molto più ampia e obiettiva. Non pensare che qualcosa andrà storto; sii positivo. Potresti essere un po 'più vulnerabile del solito e feriresti facilmente. Cerca di mantenere la calma. Salute: Applicare moderazione nel cibo e nelle bevande ti aiuterà a guadagnare in termini di qualità della vita. Lavoro: Problemi e alcuni ostacoli saranno all'ordine del giorno. Dovrai cambiare il tuo piano di lavoro. E persino portare le faccende a casa. Sarai in grado di risolvere tutti i problemi; ma solo se hai molta pazienza. Denaro: Essere un buon amministratore dei beni familiari ti renderà un esempio da seguire per altri segni dello zodiaco.