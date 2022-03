Oroscopo Paolo Fox domani 26 Marzo 2022, predizioni per te

ARIETE

Tosto tu, altrettanto lui; esplosivi a letto e battaglieri fuori. La gelosia spasmodica è irritante. I complimenti di un estimatore non ti infastidiscono, anzi. A non sopportarli, però è lui: prima ti fa il terzo grado, poi scenate da paura. Non provocarlo. INTESA: alti e bassi ♥ ♥

TORO

Kramer contro Kramer, che potresti tradurre con “Geloso contro geloso”. Lui rumina, ripetendo la stessa domanda cento volte, tu esplodi ma poi ti vendichi, facendo girare attorno uno sguardo ammaliatore… e chi casca nella rete casca! Battaglieri all’equinozio, poi ci mettete un freno. INTESA: alti e bassi ♥ ♥

GEMELLI

Due soprammobili che non c’entrano l’uno con l’altro, posati distrattamente accanto, con poco da dirsi e ancora meno da darsi. Belle conversazioni letterarie e qualche gioco intellettuale, ma nulla più. Maggio problematico con decisioni da prendere. INTESA: difficile ♥

CANCRO

Il tuo carattere è forte ma non contrasta il suo, dolce e arrendevole. È suscettibile e colpito nel punto debole si arrocca nella cittadella fortificata tagliandoti fuori. Emozioni forti. Le tue carezze sono più pressanti delle sue, tenere, quasi infantili. INTESA: al top ♥ ♥ ♥ ♥

LEONE

Intesa difficilissima e nemmeno conveniente. Caratteri forti e contrastanti, tu amante degli anfratti oscuri e delle pieghe della psiche, lui sincero e votato alla luce e alla verità, ma anche al successo e alla vita sociale, che a te danno un fastidio epidermico. INTESA: difficile ♥

VERGINE

Due menti analitiche, fredde. Ottimo sul lavoro, dove sesso e fedeltà sono fuori gioco. In coppia, dovrete lavorarci su: lui sulle inibizioni, che lo fanno apparire freddo, tu sulle paranoie e i sospetti che ti spingono a indagare dove non c’è nulla da scoprire. INTESA: serena ♥ ♥ ♥

BILANCIA

Il tuo erotismo, la tua capacità di guardare dentro; la sua gentilezza e il suo gusto per la bellezza. Il suo cuore è più ermetico di quanto pensi. Basta una carezza rude per scorticare la sua pelle e scompigliare i sentimenti racchiusi nel cuore. INTESA: serena ♥ ♥ ♥

SCORPIONE

Tra uguali si può andare d’accordo o scannarsi: con i vostri caratteri forti, più facile la seconda. Desideri estremi, emozioni violente, gelosia folle, amore o tortura. Immuni in aprile ma non in maggio, la stagione degli amori rafforza il vostro charme e c’è chi casca nella rete… INTESA: alti e bassi ♥ ♥

SAGITTARIO

Più diversi di così non potreste essere. Tu torbido, segreto, misterioso, possessivo, lui solare, allegro, compagnone, generoso. Il tuo braccino corto contro le sue mani bucate. Fare il piacione è uno dei suoi sport preferiti, mentre tu, chiuso nel tuo rancore, mediti piani di vendetta. INTESA: alti e bassi ♥ ♥

CAPRICORNO

Come unire il fuoco infernale della passione con la purezza delle vette? Vi piace fare fatica: un progetto può essere sfiancante, ma appaga e infonde senso di potere. L’arte di stare in equilibrio zittisce paranoie e sogni per dare spazio all’altro, desideroso di emergere quanto te. INTESA: al top ♥ ♥ ♥ ♥

ACQUARIO

Tu irriducibile e possessivo, lui ribelle e libero come l’aria. Impossibile, a meno che non sia Il karma, che vuole farvi scontare errori di vite passate. Tu dominante in aprile, lui pessimo sia a marzo che a maggio, girare al largo sarà la scelta vincente. INTESA: difficile ♥

PESCI

Magari non è affidabile, ma su qualcosa bisogna chiudere un occhio. Sentimentale, romantico, intuitivo, vi leggete nell’anima evitando inutili giri di parole. Felici sempre, di più in aprile, INTESA: al top ♥ ♥ ♥ ♥