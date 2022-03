Oroscopo Branko domani 30 marzo 2022, predizioni segno per segno

Ariete

Durante questa settimana dovrai armarti di pazienza. Negli ultimi tempi, alcuni vecchi fantasmi sono riapparsi e, purtroppo, nei prossimi giorni potrebbe succedere a te la stessa cosa. Non dovresti disperare e tenere presente che questi sicuramente non saranno gli stessi. Ariete, dopo il bisogno d'amore che potrebbe averti perseguitato, ora passi alla fase del dovere. Sarai anche sotto il segno del contrasto e dell'eccesso. Potresti dire che sarai nella logica di tutto o niente. Dovresti cercare di mostrare un po 'più di temperanza. La cosa migliore è che hai fatto un po' di tutto, perché è ancora il modo più saggio di agire.

Toro

Potresti uscire da un periodo di riflessione in cui hai avuto la possibilità di esprimerti. Toro, hai condiviso i tuoi stati d'animo con gli altri e hai avuto l'opportunità di valutare i pro ei contro. Continuare a riflettere non ti aiuterà più molto, se non a rimanere in ciò che ti fa dubitare. Pertanto, è tempo che tu agisca. Beccare di fiore in fiore sembra la soluzione giusta per trascorrere queste giornate in modo allegro e spensierato. Finché sei in azione, tutto andrà bene. Ma non pensare di stare fermo. Ci sono molte informazioni che circolano attraverso l'aria sotto l'influenza del transito planetario della settimana.

Gemelli

È possibile che l'estate scorsa tu abbia avuto l'incontro romantico occasionale. E questa settimana, per quanto strano possa sembrare, sarebbe particolarmente favorevole per voi a fare il punto della situazione. Inoltre, Gemelli, ti chiederai se in quel momento hai osato esprimere tutti i tuoi sentimenti e in modo sincero. Tu che sei a priori del tipo di persona riservata, puoi avere una seconda possibilità. State tranquilli, se non avete confessato tutto, ora è il momento migliore. Un denaro a sorpresa ti incoraggerà a ristrutturare la tua casa e, perché no, a ridecorarla completamente. Opere d'arte e mobili d'autore saranno in primo piano nella tua nuova visione di come ti senti a vivere.

Cancro

Sei certamente in uno stato d'animo giocoso e impulsivo. Questa settimana soffierà un po' di aria primaverile e vi incoraggerà a vivere momenti spensierati e magari anche pieni di romanticismo. Cancro, dovresti lasciarti guidare dalle persone e dalle cose che ti attraggono, dai tuoi stati d'animo e dai tuoi desideri. Anche se le promesse d'amore non sono necessariamente all'orizzonte, puoi essere sicuro che trascorrerai momenti ricchi di emozioni. Se vedi che la tua vita professionale è un vero sinvivir, non dovresti avere paura. La cosa migliore che puoi fare è respirare e fare le cose con calma. La cosa migliore sarà che applicherai la massima di Scarlet O'Hara e ti dirai che ci penserai già domani.

Leone

Questa settimana il tuo ego correrà il rischio di perdere il controllo. Ma dovresti essere realistico e non pensare che alcuni complimenti ben detti e ben posizionati non significhino necessariamente che sei il re del mambo. Leone, è normale e positivo per te sviluppare una certa fiducia quando sei orgoglioso di te stesso, ma non dovresti trascurare il fatto che ci sono molte persone intorno a te. Dovresti goderti la lode che ti riguarda, senza dimenticare che dovresti restituire il favore. Ti capita spesso di dire di sì a tutto senza battere ciglio. Dovresti pensare che puoi essere utile senza essere servile. Questo è ciò che i pianeti vi insegneranno in questi giorni.

Vergine

Durante questa settimana vorrai incontrare nuovi volti perché sarai attratto da tutto ciò che è diverso e originale. Inoltre, queste nuove persone e le loro affascinanti personalità ti apriranno orizzonti senza precedenti. Dovresti promuovere incontri con persone che hanno grandi capacità comunicative o con coloro che sono responsabili di progetti divertenti. Le porte potrebbero aprirsi per te. Vergine, dovresti fidarti della tua intuizione. Forse una notte decidi di ricevere a casa. Un gruppo a cui appartieni vorrebbe incontrarsi e sarai felice di invitarli. Siate certi che sarà una notte molto vivace. Le discussioni metafisiche non mancheranno nel programma. Dovresti goderti i bei momenti.

Bilancia

Amore/relazioni: La sua vita amorosa continuerà ad essere fonte di grande soddisfazione. Dedicare più tempo ai figli e ai nipoti consentirà loro di approfondire tali relazioni. E allo stesso tempo sarai in grado di conoscerti meglio. È importante che tu ti goda il tempo e lo spazio per te stesso. Salute: Ottima forma fisica: la fatica e lo stress diminuiranno. Lavoro: La buona fortuna sarà dalla tua parte, ma ricorda che quando lo fai devi lavorare. Evita di lasciarti trasportare dall'euforia, o dal pessimismo, perché se non mantieni la calma non sarai in grado di prendere le decisioni giuste. Denaro: Avrai tutto a tuo favore per scegliere gli investimenti finanziari più vantaggiosi; ma non senza consultare specialisti del settore. Rimani prudente con le spese.

Scorpione

Amore/relazioni: Le tensioni continueranno ad aumentare nell'ambiente familiare; e sarebbe consigliabile non aggiungere benzina sul fuoco se si vuole riprendere il controllo della situazione. Dubitare dei sentimenti del coniuge potrebbe portare alla frustrazione; non avere fretta. Salute: Sbalzi d'umore e qualche irritabilità potrebbero essere causati dalla mancanza di riposo. Imparare a rilassarsi ti aiuterà a guadagnare in termini di qualità della vita. Lavoro: In tutti i progetti o le aziende che hai in mente non dovresti mai perdere l'importanza del fattore tempo. Non è consigliabile coprire troppe attività se non si è sicuri di eseguirle. Evita le discrepanze con i tuoi superiori. Denaro: Riceverai buone notizie su una questione relativa alla Banca o alle amministrazioni.

Sagittario

Amore/relazioni: La solitudine è di solito un buon compagno a seconda di ciò che desideri l'indipendenza. Tuttavia, tutto ha un limite. È tempo di espandere l'elenco dei contatti. La famiglia e gli amici continueranno ad essere i tuoi migliori alleati quando si tratta di prendere decisioni. Salute: Dovresti dormire più ore e lavorare meno ore. Evita di passare troppo tempo in ambienti chiusi o in ambienti malsani. Lavoro: È importante incanalare bene gli sforzi poiché presto dovrai affrontare sfide molto complesse che richiederanno molta attenzione. Cerca di trovare l'equilibrio tra lavoro e vita personale. Denaro: Non è consigliabile effettuare investimenti finanziari se non si dispone delle garanzie necessarie. Prima di fare un passo avanti, sarebbe consigliabile avere tutte le informazioni.

Capricorno

Amore/relazioni: Evitare di aggiungere carburante a qualsiasi fuoco sia all'interno che all'esterno della famiglia. Domani potresti essere il prossimo. La sua vita amorosa attraverserà una crisi di conseguenze imprevedibili; non dire quello che pensi; abbiate fiducia che il tempo sarà quello che metterà tutti al loro posto. Salute: C'è il rischio di subire qualche contrattempo nell'area domestica o di praticare sport. Sii prudente con i movimenti. Lavoro: I problemi continueranno a crescere se non riesci a controllare la situazione; avere molta influenza ti permetterà di prendere le misure necessarie. La sua popolarità continuerà ad aumentare; e questo ti renderà un esempio da seguire. Denaro: Evita di fare spese superflue in quanto dovrai affrontare riparazioni, o guasti, nell'area domestica.

Acquario

Amore/relazioni: Non lasciare passare così tanto tempo senza visitare i tuoi genitori o nonni. La loro presenza fa loro molto bene. C'è il rischio di discrepanze nella loro relazione romantica che potrebbe finire in un nuovo allontanamento. Non lasciarti trasportare dagli impulsi; sii prudente. Salute: Applicare moderazione nel cibo e nelle bevande ti permetterà di guadagnare in qualità della vita. Consultare il proprio medico su tutto ciò che riguarda la salute. Lavoro: Ha la tendenza a voler coprire troppi compiti che sicuramente non sarà in grado di portare fino alla fine. Prova a organizzare le attività prioritarie e non avviare quella successiva senza aver terminato la precedente. Tutto andrà meglio del previsto. Denaro: Il gioco d'azzardo sarà molto favorito in piccole e medie quantità. Non abbassare la guardia con le spese.

Pesci

Amore/relazioni: Nella casa di famiglia troverete tutta la pace e il calore che non trovate da nessun'altra parte. È importante trovare l'equilibrio tra la tua vita professionale e la tua vita personale. Dovrà affrontare alcune ribellioni da parte degli adolescenti. Salute: Lo stress accumulato potrebbe causare problemi digestivi e un po 'di insonnia. Lavoro: Le loro aspettative professionali saranno rafforzate dagli ultimi successi raggiunti. Fidati della tua intuizione e anche della tua esperienza quando si tratta di superare tutti i tipi di ostacoli. Essere consapevoli di notizie ed eventi imprevisti. Denaro: Esplorare il mercato immobiliare finirà per portare a offerte migliori e altri tipi di vantaggi.