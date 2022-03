Oroscopo Branko domani 31 Marzo 2022, previsioni segno per segno

Ariete

Oggi: ti divertirai con la famiglia e gli amici. Soprattutto i bambini e i giovani ti rivitalizzeranno. Riduce a zero il rischio di incidenti. Amore: incontrerai una nuova persona che ti conquisterà per la sua simpatia e il suo modo di agire. Mostrati come sei. Ricchezza: difficoltà di collaborazione, scarso aiuto o sostegno da parte degli altri e poche opportunità di pubbliche relazioni. Benessere: non mangiare per strada cose di dubbia origine e igiene perché in questi giorni potresti ammalarti di stomaco.

Toro

Oggi: il tuo calendario sociale inizia a riempirsi e la vita è frenetica. Prenota una visita dal parrucchiere o da una massaggiatrice. Amore: a causa della tensione prevalente, è meglio per te isolarti che essere in compagnia tempestosa. Il cameratismo dei tuoi amici ti salverà. Ricchezza: sei pratico, concreto. Stai molto attento con i soldi degli altri e con i tuoi perché dopo non ci sarà più ritorno. Benessere: è tempo di fare qualcosa di nuovo. Non limitare la tua creatività ed esporre tutte quelle idee che hai in mente. Hai energia, quindi entra in azione.

Gemelli

Oggi: se sei sposato, è un ottimo momento per pensare di avere figli. I pianeti ti supporteranno in questo nuovo progetto. Amore: prima di buttarti in piscina, in senso metaforico, guarda quanta acqua c'è. In questo modo eviterete colpi e delusioni inaspettati. Ricchezza: le tue delusioni e la tua eccessiva sicurezza ti porteranno a fare errori importanti senza tornare indietro. Pensa prima di agire. Benessere: La mancanza di comportamento nel cibo ti causerà disturbi di vario genere. Cerca di controllarti di più.

Oggi: chiedi consiglio a persone adatte prima di firmare qualsiasi documento. Leggi la stampa fine perché questa è la chiave di tutto. Stai attento. Amore: quello che dai al tuo partner non le basta. È tutto ciò che puoi offrire, se lei non è soddisfatta, non è un tuo problema. Ricchezza: sarai sotto l'influenza di persone manipolatrici. Non cadere nella loro trappola e fai attenzione a come agisci. Benessere: attenzione a non cadere nell'ingiustizia e incolpare qualcuno che non ha nulla a che fare con un fatto. Non essere troppo veloce per giudicare.

Leone

Oggi: le tue decisioni in materia familiare, per quanto delicate possano essere, saranno appropriate per tutti. Amore: sei attratto dalle persone che hai appena incontrato e credi che qualsiasi campo sia buono per flirtare. Non prendere decisioni affrettate. Ricchezza: hai ancora alcuni ostacoli da superare sul lavoro. E tieni d'occhio le tue cose perché sei soggetto a perdite. Benessere: è importante mantenere sempre la fiducia in te stesso e avere il coraggio di dire di no quando decidi di farlo. Non esitare a fissare dei limiti quando necessario.

Vergine

Oggi: devi accettare di essere responsabile della recente separazione con i tuoi cari. Affronta la tua responsabilità. Amore: approfitta della giornata per goderti il ​​tuo partner. Organizza un'attività che piace a entrambi. Ricchezza: approfitta della giornata per visitare fiere e mercatini. Cerca quegli oggetti decorativi che ti piacciono così tanto. Benessere: non puoi sempre aspettarti che le soluzioni ai tuoi problemi cadano dal cielo. Ci sono momenti in cui bisogna cercare attivamente il proprio destino.

Bilancia

Oggi: riceverai alcune proposte per prenderti qualche giorno di riposo dalla vita frenetica che hai condotto. Pensa a qualcosa di naturale. Amore: Andare oltre i limiti, e oltre, è la ricetta che ti piace di più con questa persona che hai incontrato e che sa accompagnarti. Ricchezza: per una volta nella vita sarai tentato di sprecare i tuoi soldi. Se hai un avanzo non c'è niente di sbagliato in esso, concediti. Benessere: oggi dovresti sfruttare l'energia della giornata per meditare e pianificare. Scrivi i tuoi piani e, perché no, i tuoi sogni più profondi.

Scorpione

Oggi: passerai dall'essere il consigliere di tutti a essere trattato come il re di casa. A proprio agio con gli amici e la famiglia. Una grande sorpresa. Amore: la tua sensibilità ti permetterà di capire e anticipare i problemi del tuo partner, così avrai l'opportunità di dare consigli. Ricchezza: giornata per fare shopping ma non per acquisizioni importanti. Presta attenzione ai tuoi account, non essere così sicuro. Benessere: cerca di trovare uno spazio per il divertimento anche da casa. Un film, un libro o una videochiamata con i tuoi amici ti aiuteranno a distrarti.

Sagittario

Oggi: sentirai che il tuo modo di pensare a certe cose che hanno a che fare con questioni di amicizia e famiglia diventa più flessibile. Amore: In caso di delusioni, l'amore sarà il tuo rifugio. Amici e familiari, la tua motivazione. Sarai ben contenuto. Ricchezza: il denaro è importante oggi e potrebbero esserci dei cambiamenti nell'economia personale. Cerca di essere misurato e tutto andrà bene. Benessere: le certezze non possono essere trasformate in fede cieca. Se non ascolti altre opinioni, puoi perdere punti d'appoggio importanti.

Oggi: oggi sarai coinvolto in complesse determinazioni. Devi considerare le conseguenze delle tue azioni. Amore: il tuo sguardo sulla vita attrae le persone, anche se non è il tuo obiettivo. Ti ritroverai in vari problemi per decidere con chi stare. Ricchezza: dovrai prendere una decisione importante nel tuo lavoro. Potrebbe esserci un'interruzione nei livelli superiori e devi scegliere. Benessere: è tempo di dedicare tempo ad attività artistiche come cinema, teatro, danza o un concerto. Esci e divertiti.

Acquario

Oggi: in pace con il tuo partner e il mondo. Divertiti in buona compagnia, condividi gioie e anche le preoccupazioni ti uniranno di più al tuo ambiente. Amore: buono per amore, purché tu abbia tempo per stare da solo con il tuo partner. Grande creatività negli aspetti amatoriali. Ricchezza: la tua intuizione e astuzia per gli affari significa che puoi dedicarti a più di un compito contemporaneamente. Benessere: è consigliabile sottoporsi a un controllo cardiaco e controllare la pressione sanguigna per prevenire eventuali irregolarità.

Pesci

Oggi: ti sentirai intrappolato tra sentimenti contrastanti. Hai due impulsi contrastanti, ma la ragione trionferà. Amore: Grande attrazione. Puoi concederti determinate licenze nel trattare con il sesso opposto. Tutto ti è permesso. Ricchezza: grande prosperità. Sarai in grado di lanciare progetti nel futuro e raccoglierai i tuoi raccolti negli anni successivi. Benessere: la tua salute è migliorata e ti senti già molto bene. Prenditi cura dei cambiamenti meteorologici. Mangia cibi energetici. Riposati e prendi il sole.