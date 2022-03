Oroscopo Branko oggi giovedì 31 Marzo 2022, previsioni tutti i segni

Ariete

Oggi: ti divertirai con la famiglia e gli amici. Soprattutto i bambini e i giovani ti rivitalizzeranno. Riduce a zero il rischio di incidenti. Amore: incontrerai una nuova persona che ti conquisterà per la sua simpatia e il suo modo di agire. Mostrati come sei. Ricchezza: difficoltà di collaborazione, scarso aiuto o sostegno da parte degli altri e poche opportunità di pubbliche relazioni. Benessere: non mangiare per strada cose di dubbia origine e igiene perché in questi giorni potresti ammalarti di stomaco.

Toro

Oggi: il tuo calendario sociale inizia a riempirsi e la vita è frenetica. Prenota una visita dal parrucchiere o da una massaggiatrice. Amore: a causa della tensione prevalente, è meglio per te isolarti che essere in compagnia tempestosa. Il cameratismo dei tuoi amici ti salverà. Ricchezza: sei pratico, concreto. Stai molto attento con i soldi degli altri e con i tuoi perché dopo non ci sarà più ritorno. Benessere: è tempo di fare qualcosa di nuovo. Non limitare la tua creatività ed esporre tutte quelle idee che hai in mente. Hai energia, quindi entra in azione.

Gemelli

Oggi: se sei sposato, è un ottimo momento per pensare di avere figli. I pianeti ti supporteranno in questo nuovo progetto. Amore: prima di buttarti in piscina, in senso metaforico, guarda quanta acqua c'è. In questo modo eviterete colpi e delusioni inaspettati. Ricchezza: le tue delusioni e la tua eccessiva sicurezza ti porteranno a fare errori importanti senza tornare indietro. Pensa prima di agire. Benessere: La mancanza di comportamento nel cibo ti causerà disturbi di vario genere. Cerca di controllarti di più.

Cancro

Oggi: chiedi consiglio a persone adatte prima di firmare qualsiasi documento. Leggi la stampa fine perché questa è la chiave di tutto. Stai attento. Amore: quello che dai al tuo partner non le basta. È tutto ciò che puoi offrire, se lei non è soddisfatta, non è un tuo problema. Ricchezza: sarai sotto l'influenza di persone manipolatrici. Non cadere nella loro trappola e fai attenzione a come agisci. Benessere: attenzione a non cadere nell'ingiustizia e incolpare qualcuno che non ha nulla a che fare con un fatto. Non essere troppo veloce per giudicare.

Leone

Oggi: le tue decisioni in materia familiare, per quanto delicate possano essere, saranno appropriate per tutti. Amore: sei attratto dalle persone che hai appena incontrato e credi che qualsiasi campo sia buono per flirtare. Non prendere decisioni affrettate. Ricchezza: hai ancora alcuni ostacoli da superare sul lavoro. E tieni d'occhio le tue cose perché sei soggetto a perdite. Benessere: è importante mantenere sempre la fiducia in te stesso e avere il coraggio di dire di no quando decidi di farlo. Non esitare a fissare dei limiti quando necessario.

Oggi: devi accettare di essere responsabile della recente separazione con i tuoi cari. Affronta la tua responsabilità. Amore: approfitta della giornata per goderti il ​​tuo partner. Organizza un'attività che piace a entrambi. Ricchezza: approfitta della giornata per visitare fiere e mercatini. Cerca quegli oggetti decorativi che ti piacciono così tanto. Benessere: non puoi sempre aspettarti che le soluzioni ai tuoi problemi cadano dal cielo. Ci sono momenti in cui bisogna cercare attivamente il proprio destino.

Bilancia

Amore/relazioni: Buona fortuna ti sorriderà di nuovo in famiglia e nell'area più personale; ma a condizione che tu metta da parte i litigi, o le frustrazioni, e dia più importanza a tutto ciò che ti unisce a quelle persone. È un buon momento per assumere più impegni nell'area sentimentale; o per legalizzare tale rapporto; o per entrambi. Salute: Dovresti dormire più ore e lavorare meno ore prima che lo stress ti travolga. Lavoro: Avere buone idee ti permetterà di continuare a optare per nuove promozioni e di avere più potere e influenza nel tuo ambiente. È un buon giorno per risolvere i problemi degli altri; e proprio. Evita le voci malintenzionate e non optare per fazioni in guerra. E guadagnerai in qualità della vita lavorativa. Denaro: Non tutto ciò che luccica è oro quando si tratta di effettuare investimenti finanziari o speculativi vantaggiosi, ma non così vantaggiosi come pensavi. Se non si dispone di tutte le informazioni, astenersi dal fare qualsiasi tipo di investimento.

Scorpione

Amore/relazioni: Le attività intellettuali e spirituali ti permetteranno di armonizzare il tuo interno, ma anche di far uscire il lato più creativo e artistico che non ha sbocco sul posto di lavoro. È un buon giorno per vedere il mondo da un'angolazione molto più ampia, e quindi molto diversa. Fidati del tuo istinto; sei sulla strada giusta. Salute: C'è il rischio di problemi ossei o articolari dovuti alla vita sedentaria o al sovrappeso, o entrambi. Tutto ciò che riguarda la salute dovrebbe essere consultato con il medico. Lavoro: Cambiare la tua vita professionale non sarà facile, ma non dovresti rimpiangere il fatto che non puoi sviluppare il tuo lato più creativo. Per ora dovrebbe accontentarsi di tutto ciò che ha realizzato finora; e più tardi, quando ti senti più preparato, non esitare a esplorare il mercato del lavoro. Denaro: Essere un buon gestore di beni familiari ti permetterà di raccogliere abbastanza risparmi per acquistare una nuova casa o una seconda casa.

Amore/relazioni: La sua vita amorosa sarà molto favorita, ma a condizione che non mescoli l'amore con il lavoro o il denaro. Anche se ti costa molto farlo, dovrai dire "no" ad alcuni membri della famiglia, compresi i tuoi genitori e nonni, se necessario. I segreti cesseranno di essere così quando saranno condivisi con altre persone. Salute: Evitare eccessi nel cibo e nelle bevande in quanto vi è il rischio di problemi al fegato o digestivi. Consultare il proprio medico su tutto ciò che riguarda la salute. Lavoro: Ha lavorato molto duramente per ottenere tutto ciò che ha ora. E potresti non sentirti così apprezzato come pensavi. È tempo di cercare un nuovo lavoro; ma nel frattempo ricordate che dovete adempiere agli impegni presi. Fidati del tuo istinto; e vai avanti con i tuoi piani. Denaro: Si consiglia di organizzare previsioni di fondi pensando a far fronte alle spese delle vacanze, ma anche agli studi dei membri della famiglia.

Capricorno

Amore/relazioni: Cose molto importanti accadranno nella tua vita sentimentale e affettiva in generale. Cerca di limitare l'eccesso di controllo che di solito eserciti con i membri della famiglia sotto la tua responsabilità; c'è il rischio di ribellione. L'amicizia continuerà ad essere ciò che ti motiva a fare pace con il mondo e con te stesso. Salute: C'è il rischio di soffrire di gotta o di una malattia legata a abitudini di vita malsane. Consultare il proprio medico su tutto ciò che riguarda la salute. Lavoro: È un buon momento per svolgere compiti di routine o senza fantasia, che ti permetteranno di sbarazzarti di lavori noiosi e avere più tempo per sviluppare le tue idee. Dovrai organizzare viaggi d'affari, o studi, o entrambi; e ricevere altri professionisti e colleghi in forum o workshop. Denaro: La fortuna con i soldi ti favorirà. Ma a condizione di non abbassare la guardia con le spese.

Amore/relazioni: Se hai una relazione stabile in questi giorni potresti prendere in considerazione l'idea di prendere più impegni. Non sarai sempre in grado di essere d'accordo con i tuoi suoceri; ma non dovrei mai dirlo. Le maggiori soddisfazioni verranno da parte dei familiari sotto la loro responsabilità; è tempo di dare più autonomia ad alcuni membri. Salute: Evitare pranzi e cene troppo abbondanti in quanto vi è il rischio di alti e bassi della pressione sanguigna. Applicare la moderazione nella tua vita in generale sarà l'opzione migliore. Lavoro: Le tensioni tra colleghi potrebbero rovinare joint venture o progetti. Evita una guerra di ego. Mantenere un basso profilo sarà il modo migliore per far svanire le tensioni. I problemi che sorgono dovrebbero essere risolti il prima possibile e quindi evitare di traboccare. Denaro: Prendere tutte le precauzioni necessarie contro il furto. Rimani prudente con le spese. Ricordate che la carità inizia da se stessi.

Pesci

Amore/relazioni: Se non hai nulla di buono da dire su qualcuno, non dire nulla. Non è conveniente aggiungere benzina al fuoco, ma cercare di ridurre le tensioni se si vuole guadagnare in qualità della vita familiare. Molti sentimenti si mescoleranno nella tua vita emotiva; il desiderio di sicurezza da un lato e il desiderio di ricevere sostegno dall'altro. Salute: Avrai molta energia accumulata che dovrebbe essere incanalata praticando sport, o facendo lunghe passeggiate a contatto con la natura se vuoi ordinare i tuoi pensieri. Lavoro: Aspettatevi l'inaspettato e non rimarrete delusi, ma vi adatterete alle circostanze come avete sempre fatto. Sii flessibile con te stesso proprio come lo sei con i tuoi colleghi del gruppo di lavoro. Essere spontanei e più naturali ti porterà più lontano di quanto pensassi nei rapporti con il tuo ambiente. Denaro: Esplorare a fondo il mercato immobiliare ti permetterà di trovare buoni affari; ma ricorda che non tutto ciò che brilla è oro.