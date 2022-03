Oroscopo Branko domani 1 Aprile 2022: Previsioni Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

Amore/relazioni: Rischierai di innamorarti di qualcuno che non è libero o che non è conveniente. Dovrai prendere decisioni con la ragione e non con il cuore. Ci saranno temporali con scosse elettriche nella casa di famiglia; mantieni la calma e non aggiungere benzina al fuoco. Salute: Se ti senti scoraggiato per un motivo o per l'altro, esci all'aria aperta e fai sport, o semplicemente fai lunghe passeggiate a contatto con la natura. Lavoro: Essere aperti a nuove idee ti permetterà di uscire da alcune attività di routine ed esplorare altri progetti o abitudini di lavoro. Evita di fidarti dei colleghi che non ti hanno ancora mostrato la loro lealtà; c'è il rischio di essere traditi o plagiati i loro progetti. Denaro: Una giornata favorevole alle transazioni commerciali e finanziarie. Evita spese superflue.

Vergine

Amore/relazioni: Dovresti prestare maggiore attenzione al tuo coniuge, poiché potrebbe sentirsi intatto. Non permettere che la tua relazione romantica sia influenzata dalla mancanza di dedizione, né dall'interferenza nei tuoi affari di terzi. Tutto andrà meglio di quanto pensassi con i membri della famiglia sotto la tua responsabilità. Salute: Lo stress accumulato potrebbe causare problemi digestivi; imparare a rilassarsi ti aiuterà a guadagnare in qualità della vita. Lavoro: Dovrai fare alcuni viaggi in altre aziende, o città, per negoziare accordi e partnership di lavoro comune al fine di trattare con grandi aziende. Prima di agire, sarebbe consigliabile redigere i propri piani con le strategie, e le alternative, da seguire. Denaro: Anche se lo stato dei loro beni rimane sano, sarebbe consigliabile essere cauti con le spese dovute alla vicinanza delle vacanze.

Bilancia

Amore/relazioni: Quando vuoi accorciare le distanze con il tuo coniuge devi solo tirare fuori il tuo lato più romantico e non ci sarà alcun ostacolo che ti resista. Mantenere buoni rapporti con le persone a cui tieni così tanto sarebbe facile se dedicassi più tempo a loro. Socializzare ti aiuterà ad espandere la tua agenda di contatto a livello culturale e aziendale. Salute: Lo stress accumulato e alcuni problemi personali potrebbero causare difficoltà ad addormentarsi. Imparare a rilassarsi sarà un buon modo per recuperare il sonno perso. Lavoro: I cambiamenti e alcuni imprevisti gli permetteranno di testare tutto ciò che avrebbe imparato nelle scorse settimane. Fidati del tuo istinto. Dovrai fare alcuni viaggi, o partecipare a riunioni o forum con altre compagnie o compagni di gilda. Cerca di non lasciare che la tua vita personale e familiare sia danneggiata dalla tua vita lavorativa. Denaro: Non è consigliabile fare prestiti a persone di cui non ti fidi. Riceverai buone notizie di alcune questioni amministrative o legali. Il gioco d'azzardo sarà favorito.

Scorpione

Amore/relazioni: Alcune avventure sentimentali non saranno sufficienti a compensare la mancanza di stabilità sentimentale. È tempo di ripensare alcuni comportamenti; e anche per riflettere su ciò che vuoi fare della tua vita d'ora in poi. Se qualcuno ti delude, non drammatizzare; e continua ad espandere il tuo elenco di contatti. Salute: Praticare sport violenti potrebbe risvegliare qualche antico disturbo che richiederà molta attenzione da parte tua. Evita di fare movimenti troppo bruschi. Lavoro: Le opportunità appariranno quando meno te lo aspetti e se non sei attento a loro potrebbero passarti accanto. Tutto ciò che fai in questi giorni sarà ciò che raccoglierai in futuro. Devi mantenere la tua esperienza molto presente se vuoi evitare di cadere negli stessi errori del passato. Denaro: Prima di effettuare investimenti finanziari o speculativi non sicuri, è necessario consultare specialisti del settore.