Oroscopo Branko domani 1 Aprile 2022: Previsioni Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

Amore/relazioni: Evita la gelosia nella tua relazione, poiché c'è il rischio di un nuovo allontanamento che potrebbe mettere a repentaglio la relazione. I problemi familiari dovrebbero essere risolti come appaiono, altrimenti potrebbero sopraffarti. Fidati del tuo istinto; ma anche nel loro buon senso. Salute: Sarebbe consigliabile dedicare più tempo e una migliore qualità ai membri più anziani della famiglia, come i genitori e i nonni. Lavoro: Le questioni commerciali avranno tutto a loro favore per andare avanti, ma a condizione che portino i negoziati fino alla fine e siano flessibili e allo stesso tempo implacabili. Nella terra di mezzo troverete la virtù. Alcuni nuovi colleghi potrebbero aver bisogno di istruzione o apprendimento. Denaro: La buona fortuna vi accompagnerà in investimenti finanziari e speculativi a lunghissimo termine. Consulta il tuo responsabile finanziario.

Capricorno

Amore/relazioni: La tua vita familiare entrerà facilmente in alcune routine domestiche, e solo se metti molta immaginazione da parte tua trasformerai ogni routine in qualcosa di diverso. Riceverai visite da amici o familiari con i quali puoi condividere tutti i tipi di problemi e soluzioni e anche momenti molto divertenti. Salute: Applicare moderazione nel cibo e nelle bevande ti permetterà di guadagnare in qualità della vita. Tutto ciò che riguarda la salute dovrebbe essere consultato con il medico. Lavoro: Non avere fretta quando prendi decisioni o raggiungi accordi, poiché c'è il rischio di commettere errori. Non fidarti di alcuni superiori, poiché l'invidia e la gelosia non sono limitate solo al gruppo di lavoro. Adottare un basso profilo servirà a dimenticare presto alcuni litigi. Denaro: È un buon momento per esplorare il mercato immobiliare se hai in mente di cambiare casa o acquistare una seconda casa.

Acquario

Amore/relazioni: Riceverai grandi segni di affetto e sostegno dai tuoi cari. Nonostante le differenze che hai con il tuo coniuge non ci sarà nulla e nessuno che possa indebolire i legami emotivi che ti legano. Non lamentarti così tanto; hai tutto ciò di cui hai bisogno per essere felice e anche per continuare a combattere per i tuoi cari. Salute: I problemi legati alla vita sedentaria potrebbero causare non solo un po 'di sovrappeso, ma anche debolezza nelle ossa e nelle articolazioni. Lavoro: È un buon momento per consolidare tutto ciò che è stato costruito finora nel lavoro e negli affari. Avrai molto di cui essere orgoglioso; e la motivazione ti porterà a continuare a pianificare pensando al futuro e alla stabilità e sicurezza della tua vita professionale. Denaro: Esplorare piani di risparmio e di investimento a lungo termine ti permetterà di sfruttare i tuoi risparmi senza correre rischi.

Pesci

Amore/relazioni: La vita domestica e qualcosa di routine ti compenseranno per alcuni problemi al lavoro o agli affari. Non c'è posto migliore di casa. E' un buon momento per cambiare casa, o fare riforme e accordi in quella attuale. Raggiungere accordi con il resto dei membri della famiglia sarà un buon modo per evitare mali più grandi. Salute: La stanchezza accumulata e il superlavoro potrebbero iniziare a influenzare il buono stato della tua salute causandoti un po 'di frustrazione e anche malinconia. C'è ancora tempo per correggere alcuni errori; passare più tempo su te stesso sarà una buona opzione. Lavoro: È importante prendersi una pausa e una vacanza perché l'anno è stato intenso e tutto ha un limite, anche la tua creatività. Non è consigliabile lasciare compiti in sospeso, o scartoffie, o qualsiasi cosa che possa danneggiare il buon funzionamento dei progetti e dell'azienda. Metti in ordine il tuo programma. Denaro: L'area materiale necessita di una revisione per quanto riguarda le proprietà e i beni, o debiti. Rimani così prudente con le spese.