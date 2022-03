Oroscopo Branko 1° Aprile 2022, le previsioni segno per segno

Ariete

Amore/relazioni: È possibile che la tua vita amorosa attraversi una nuova crisi di conseguenze imprevedibili. Ognuno nella coppia avrà bisogno di libertà personale e movimento; è un momento di riflessione e di analisi. Visita i tuoi genitori più spesso; la loro presenza fa loro molto bene. Un po 'di nervosismo potrebbe portare a irritabilità. Salute: Fare sport, fare lunghe passeggiate e imparare a rilassarsi saranno le migliori opzioni se vuoi guadagnare in qualità della vita. Lavoro: Non è un buon momento per le innovazioni o per avviare nuove attività, o progetti, senza prima aver raggiunto accordi con i tuoi superiori e colleghi del gruppo se lavori in team. Se ti fidi davvero di te stesso e della tua esperienza, ti adatterai alle circostanze anche se non sono di tuo gradimento. Denaro: Non è un buon momento per investimenti finanziari o speculativi non sicuri, in quanto vi è il rischio di perdite. Tutto ciò che riguarda gli investimenti dovrebbe essere consultato con specialisti del settore.

Toro

Amore/relazioni: La casa di famiglia non sarà un'oasi di pace come vorresti, né potrai contare sul sostegno del tuo coniuge, con il quale avrai alcune differenze. I più ribelli della famiglia diventeranno i suoi migliori alleati; approfitta delle circostanze favorevoli e ricorda che domani sarà un altro giorno. Salute: Rimanere in buona forma fisica ti permetterà non solo di preservare il buono stato della tua salute, ma anche di ordinare i tuoi pensieri e sentimenti. Lavoro: È un buon momento per anche di se stessi. Denaro: Essere un buon gestore di beni familiari ti permetterà di risparmiare abbastanza per acquistare una nuova casa o fare riforme in quella che hai già.

Gemelli

Amore/relazioni: La felicità è relativa; non chiedere troppo, non inseguire chimere o credere che la felicità sia il tutto. La tua vita amorosa sarà molto positiva. È tempo di consolidare tutto ciò che è stato realizzato finora a livello familiare, lavorativo e di amicizia; e di apprezzarlo di più e meglio. Salute: Alcune allergie tardive possono causare la tenerezza delle vie aeree. Evitare l'automedicazione. Seguire i trattamenti raccomandati dal medico. Lavoro: I principi più elementari saranno quelli che finiranno per dire l'ultima parola; evitare pressioni; non prendere scorciatoie; non ne hai bisogno. Incomprensioni o dicerie malintenzionate non dovrebbero condizionare il loro buon lavoro, né le loro grandi idee. Evitare discrepanze con persone di maggiore influenza e potere; essere molto flessibili. Denaro: È un buon momento per effettuare vantaggiose transazioni finanziarie o speculative. Avrai tutto a tuo favore per risolvere qualche problema specifico di denaro.

Cancro

Amore/relazioni: L'area sentimentale attraverserà una crisi un po' più lunga del solito; tuttavia, non c'è rottura, ma distanziamento. Se non vengono prese le misure necessarie, non sarà in grado di controllare i membri della famiglia sotto la sua responsabilità; non piangere per il latte versato; c'è ancora tempo per correggere alcuni errori. Salute: Se vuoi rimanere in buona forma fisica devi solo applicare moderazione nel cibo e nelle bevande e praticare sport su base regolare. Lavoro: Non è un buon giorno per iniziare un nuovo progetto o un'attività, a meno che le circostanze non ti costringano a farlo. Concentrarsi sui progetti già in corso sarà il modo migliore per rispettare gli impegni presi. Aiutare i tuoi coetanei e risolvere i loro problemi sarà un buon modo per rafforzare i legami. Denaro: Se dovesse conformarsi al bilancio di spesa elaborato all'epoca, non dovrebbe operare tagli. Evita di acquistare a credito.

Leone

Amore/relazioni: Avrai qualche difficoltà a controllare le tue emozioni e a comportarti ragionevolmente nell'area familiare. Non permettere che i tuoi problemi di relazione o di lavoro condizionino le relazioni che hai con il resto della famiglia o degli amici. Mantenere la calma sarà l'opzione migliore. Salute: Lo stress accumulato potrebbe causare difficoltà ad addormentarsi, ma anche un po 'di insonnia e sbalzi d'umore. Lavoro: Lascia i problemi personali fuori dalla tua vita lavorativa o le tue grandi idee e i progetti in corso potrebbero essere danneggiati. Cerca di essere condiscendente con i tuoi coetanei ed evita di dire l'ultima parola. Le tensioni sul posto di lavoro diminuiranno se nessuno aggiunge benzina agli incendi. Denaro: Riceverai buone notizie di una questione familiare o lavorativa in attesa di risoluzione. Rimani prudente con le spese.

Vergine

Amore/relazioni: Evita l'influenza e la compagnia di persone eccessivamente ficcanaso. Ricorda che la fiducia è qualcosa che guadagni nel tempo. Conoscere i propri limiti ti aiuterà a non commettere errori ingombranti. Essere più flessibili e condiscendenti con i tuoi cari ti aiuterà a conoscerli molto meglio. Salute: I tuoi piccoli problemi di salute tenderanno a preoccuparti troppo perché darà loro troppa importanza. Imparare a rilassarsi ti aiuterà a guadagnare in termini di qualità della vita. Lavoro: Essere motivati ti permetterà di affrontare nuove sfide con tutto a tuo favore per avere successo. Evita di coprire più attività e responsabilità di quelle che puoi gestire. Dovrai risolvere i problemi per alcuni colleghi. La loro creatività continuerà ad aumentare; e potrebbe traboccare. Denaro: Non è un buon momento per mettere a rischio i tuoi beni, ma per cercare nuovi modi di investire e risparmiare. Consultare specialisti del settore.

Bilancia

Amore/relazioni: Come famiglia, sarebbe consigliabile prendere le cose molto lentamente e avere più pazienza del solito, poiché non sarà facile controllare gli adolescenti in famiglia; ma non sarà impossibile se non provi neanche. Se passare più tempo a coltivare la tua vita spirituale ti porta pace e serenità, allora vai avanti. Salute: Sii cauto con alcuni movimenti troppo violenti se fai sport in quanto c'è il rischio che un vecchio disturbo ritorni. Lavoro: La tua vita professionale potrebbe occupare gran parte del tuo tempo libero, il che danneggerà le relazioni con la tua famiglia e i tuoi amici. È importante organizzare bene la tua agenda ed evitare che alcune aree superino le altre. Riceverai buone notizie da qualche progetto o azienda, ma avrai bisogno dell'aiuto dei tuoi colleghi. Denaro: Non è un buon momento per fare spese inutili in quanto potresti incontrare ritardi nel ricevere il tuo reddito abituale. Rimani prudente con le spese.

Scorpione

Amore/relazioni: Avrai la tendenza a diventare difensivo se non sei riuscito a sbarazzarti di alcuni litigi o discrepanze con il tuo coniuge; e questo potrebbe influenzare i rapporti con il resto della famiglia. I problemi e le discrepanze di coppia non dovrebbero danneggiare le relazioni o la cura con i membri della famiglia sotto la loro responsabilità.Salute: Adottare abitudini di vita sane ti aiuterà a guadagnare in qualità della vita, ma non senza prima aver consultato il tuo medico. Lavoro: Cambiamenti e alcuni eventi imprevisti cambieranno presto la sua agenda ben congegnata. Cerca di essere più flessibile con i cambiamenti e gli eventi imprevisti. In questi giorni molti compagni saranno su onde diverse e non sarà facile trovare armonia tra loro. Concentrati sui tuoi compiti e ricorda che domani sarà un altro giorno. Denaro: Non è un buon momento per fare prestiti se non a persone di cui ti fidi; c'è il rischio di perdere l'amico e i soldi. Ricordate che la carità inizia da se stessi.

Sagittario

Amore/relazioni: Avere una visione troppo idilliaca del ruolo dei genitori o dei tutori dei membri della famiglia sotto la tua responsabilità potrebbe portarti a diventare frustrato se quei membri non rispondono come ti aspettavi. La pazienza è una grande virtù che dovrai continuare a sviluppare se vuoi guadagnare in qualità della vita. Salute: Se ti sei lasciato trasportare dalla vita sedentaria, potresti avere qualche debolezza nelle ossa e nelle articolazioni. Consulta il tuo medico su tutto ciò che riguarda i cambiamenti che fai nelle tue abitudini di vita.Lavoro: Essere perseveranti e coerenti, oltre che molto responsabili, sarà ciò che ti porterà a posizioni di influenza e potere in base ai tuoi meriti; tuttavia, non sarai in grado di evitare di suscitare un po 'di invidia o gelosia nel tuo ambiente. È un buon momento per esplorare nuovi progetti e aziende un po 'più innovative. Denaro: Essere un buon amministratore dei beni familiari ti renderà un esempio da seguire. Evita le spese superflue se non vuoi fare tagli.

Capricorno

Amore/relazioni: Avrai l'opportunità di espandere la tua lista di contatti facendo più vita sociale e culturale, dal momento che non sai mai quando farai un buon business, o sarai in grado di sviluppare il tuo lato più creativo. Non è un buon momento per imporre la tua volontà al resto dei membri della famiglia se ci sono troppe tensioni nell'aria.Salute: Cibi e bevande in eccesso potrebbero causare problemi al fegato o digestivi. Applicare moderazione alla tua vita quotidiana ti aiuterà a migliorare la qualità della vita. Lavoro: Le cose non andranno come vorresti; ma il tuo buon senso ti ricorderà di non nuotare contro corrente, ma di lasciarti trasportare da essa. Non lasciare alcun compito per dopo; presto dovrai affrontare nuove sfide che occuperanno gran parte del tuo tempo. Denaro: Riceverai una ricompensa, o un riconoscimento, per un lavoro ben fatto. È importante adattarsi al reddito reale ed evitare di avere ciò che non è ancora in tuo possesso.

Acquario

Amore/relazioni: Avrai sempre la sensazione di non dare tanto quanto riceveresti nella tua vita amorosa; forse sta idealizzando molto la sua vita emotiva; e ha dimenticato che nessuno è perfetto. Presto controllerà la lealtà di alcuni amici. Fai di più della tua parte per avvicinarti alla famiglia del tuo coniuge. Salute: Improvvisi sbalzi di temperatura possono causare un lieve raffreddamento. Non abusare della tua resistenza fisica; tutto ha un limite. Lavoro: C'è il rischio che l'eccessiva fiducia da parte tua ti faccia perdere un'attività o un contratto interessante. Evita le distrazioni, ci sono molti interessi commerciali e di prestigio in gioco. I problemi più complicati sembreranno presto semplici da risolvere; e questo significa che avrebbe adottato un atteggiamento molto positivo. Denaro: Ti imbatterai in alcuni soldi inaspettati dalla riscossione di un vecchio debito, o buona fortuna in qualche gioco d'azzardo.

Pesci

Amore/relazioni: Questo potrebbe essere un giorno in cui nulla va come previsto, o come previsto. Impedisci a questi tipi di problemi di influenzare le tue relazioni con gli altri; soprattutto con il tuo coniuge. Mostra l'affetto che i tuoi cari e i tuoi amici meritano con piccoli dettagli. Salute: Dovresti dormire più ore e lavorare meno ore. Tutto ciò che fai per la tua salute sarà il benvenuto. Lavoro: Essere un imprenditore significa che aprirai percorsi per gli altri con nuove idee e progetti che alla fine finiranno per portare al successo. Tuttavia, in questi giorni è consigliabile mantenere un profilo molto basso e non iniziare alcun progetto almeno fino alla prossima settimana. Fidati del tuo istinto; sei sulla strada giusta. Denaro: È un buon momento per esplorare il mercato immobiliare sia che tu voglia cambiare casa o se si tratta solo di speculazione immobiliare.