Oroscopo Branko oggi venerdì 1 Aprile 2022: le predizioni Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Toro

Amore/relazioni: Il dono dell'eloquenza e una manciata di buone ragioni continueranno ad essere i vostri migliori alleati quando si tratterà di convincere i familiari dei vantaggi delle nuove regole e norme di convivenza. Avrai l'opportunità di espandere la tua lista di contatti come amicizie, nuove imprese o area creativa o spirituale. Salute: Applicare moderazione ai pasti e alle bevande ti permetterà di rimanere in buona forma fisica e anche al peso ideale raccomandato per ogni età. Lavoro: Qualcuno nel tuo ambiente di lavoro potrebbe aver bisogno di consigli e aiuto di ogni tipo; e dovrà anche risolvere i problemi degli altri; e nel frattempo non sarà in grado di far fronte ad alcuni impegni. Puoi sempre portare il lavoro a casa. Se vuoi affermarti, dovrai fare i passi necessari in avanti. Denaro: Non è un buon momento per il gioco d'azzardo. Evita di essere ingannato da alcuni senza scrupoli quando fai investimenti finanziari o speculativi. Fai alcuni tagli al tuo budget se vuoi più margine.

Gemelli

Amore/relazioni: Le relazioni con il tuo ambiente familiare non sono ugualmente calde e dirette con tutti i tuoi membri; tuttavia, con tutti coloro che sono sotto la loro responsabilità, le relazioni saranno costruttive e intense. Tutto ciò che fai per i tuoi cari non sarà mai vano. Il tuo coniuge sarà un grande supporto di fronte ai dubbi. Salute: Alti e bassi nella pressione sanguigna potrebbero essere causati da alcuni eccessi nel cibo e nelle bevande. C'è ancora tempo per applicare moderazione alla tua vita. Lavoro: Alcuni compagni faranno fatica a raggiungere i loro obiettivi a cui più ambiziosi; non deve competere con loro; ma per condividere i loro progetti e le loro aziende. Evita di circondarti di coetanei immotivati; o dovrai fare tutto il lavoro da solo. Aumentare la tua produttività ti impedirà di dover portare il lavoro a casa. Denaro: Essere un buon amministratore dei beni familiari ti renderà un esempio da seguire. Non sarà facile resistere ad alcune tentazioni per quanto riguarda lo shopping.

Cancro

Amore/relazioni: Se ti sei riposato abbastanza, potresti sentirti un po 'più vulnerabile alle critiche o ai problemi del solito. Mantenere la calma ti aiuterà a controllare le tue emozioni; e anche al loro ambiente familiare. Non dire quello che pensi; pensa a quello che dice. Molto è lontano da coloro che sono lontani dai propri. Salute: Dovresti dormire più ore e lavorare meno ore. Tutto ciò che riguarda la salute dovrebbe essere consultato con il medico. Lavoro: Essere motivati a portare avanti le tue idee o quelle dei tuoi coetanei sarà sufficiente per portare tutto al successo. È importante essere attivi fisicamente o mentalmente nel progettare nuovi progetti o nel plasmare nuove aziende. Alcuni professionisti nel tuo ambiente potrebbero mettere alcuni bastoni nelle ruote del tuo progresso. Denaro: Riceverai del denaro su cui non hai contato. Sii prudente con le spese se vuoi evitare di fare tagli.