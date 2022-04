Oroscopo Branko oggi domenica 3 aprile 2022, previsioni segno per segno

Sagittario

Amore/relazioni: Alcuni eventi imprevedibili e cambiamenti dell'ultimo minuto potrebbero confonderti se non sei aperto a più prospettive e punti di vista. Il tuo coniuge sarà molto solidale e disponibile nell'organizzare le nuove regole di condotta e di convivenza. Resta in contatto con i tuoi amici; non lasciare passare così tanto tempo senza farlo. Salute: C'è il rischio che qualche vecchio disturbo diventi attuale se non presti attenzione ai tuoi movimenti praticando sport o nell'area domestica. Non abbassare la guardia. Lavoro: Dovrai prendere decisioni che non ti corrispondono; e c'è il rischio di commettere errori se non si dispone di tutte le informazioni. Cercate di raggiungere accordi con i vostri superiori e delegate a persone di maggiore influenza tutto ciò che non rientra nelle vostre responsabilità. Denaro: Se continui in quella linea di spesa tanto pratica quanto realistica, sarai presto in grado di acquistare una nuova casa, o un'auto, o entrambi.