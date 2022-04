Oroscopo Branko domani 4 aprile 2022: predizioni segno per segno

Vergine

Oggi non è un buon giorno per argomenti legati al denaro, Vergine. Non metterlo nello zaino perché potrebbe essere rubato e non provare giochi d'azzardo perché perderai di sicuro. Inoltre, potresti trovare qualcuno che conosci che vuole picchiarti e non sapresti come dire di no, come ti capita tutti i giorni. Non è che aiuti chi ne ha bisogno, ma oggi i tuoi soldi rischiano di cambiarti la tasca senza che sia necessario per chi li riceverà. Proteggi i tuoi averi, Vergine, esci con l'essenziale e non dovrai trovare scuse se qualcuno ti chiede un prestito. Non è avidità, è giustizia. D'altra parte, hai una giornata molto promettente in campo sentimentale, qualcosa che desideri ogni giorno oggi può diventare realtà.

Bilancia

Amore/relazioni: Riflettere su ciò che è successo nella tua vita finora e pianificare ciò che vuoi fare in futuro sarà una priorità. Dovrai negoziare alcuni dettagli con il tuo coniuge. E tutto questo vi fornirà molta pace interiore; come se avesse fatto pace con se stesso.

Salute: Praticare sport e fare lunghe passeggiate vi permetterà di liberare la mente e rilassarvi a contatto con la natura. Dovresti dormire più ore e lavorare meno ore.

Lavoro: Non sarà facile adattarsi alle indicazioni delle persone influenti e di potere; tuttavia, il suo buon senso gli ricorderà che non è conveniente nuotare contro corrente, ma lasciarsi trasportare da essa. La tua grande immaginazione continuerà ad alimentare i tuoi progetti e le tue aziende e avrai più opportunità di avanzamento.

Denaro: Essere prudenti nella gestione delle tue finanze ti impedirà di vivere al di sopra dei tuoi mezzi.

Scorpione

Amore/relazioni: Organizza un incontro con i tuoi amici fedeli per rafforzare i legami che li legano. Il calore dell'amicizia che riceverete avrà ripercussioni in tutte le aree della vostra vita. La sua vita amorosa è imprevedibile e mutevole. Sii paziente e abbi fiducia che sarà il momento di mettere le cose a posto. Salute: La moderazione nel cibo e nelle bevande continuerà ad essere il tuo migliore alleato quando si tratta di rimanere all'interno del peso ideale raccomandato per ogni età. Lavoro: Le attività di routine possono richiedere più tempo del solito; tuttavia, l'esperienza gli avrebbe insegnato che questi avrebbero lasciato il posto a nuovi progetti molto più interessanti. Se la tua situazione professionale non ti soddisfa, sarebbe consigliabile che tu mettessi molto di più da parte tua per cambiarla. Denaro: La buona fortuna continuerà ad accompagnarti nel gioco d'azzardo e negli investimenti finanziari o speculativi senza rischi aggiuntivi.

Sagittario

Amore/relazioni: È un buon momento per costruire ponti con le persone da cui ti saresti allontanato. Non lasciare passare così tanto tempo senza metterti in contatto con i tuoi amici. Il lavoro non dovrebbe occupare molto del tuo tempo libero; la tua famiglia ha bisogno di attenzione e cura, e nessuno meglio di te per darglielo. Salute: Evitare sbalzi di temperatura in quanto vi è il rischio di raffreddamento che potrebbe essere evitato. Lavoro: Il prestigio professionale si guadagna dopo molti successi e in un bel po 'di tempo; tuttavia, può essere perso in pochi giorni. Evita di prendere impegni se non sei sicuro di ottenerli fino in fondo; non sempre potrai contare sul supporto dei tuoi coetanei. I rivali aumenteranno la loro influenza; non abbassare la guardia. Denaro: Gli investimenti finanziari più sicuri sono quelli effettuati a lunghissimo termine. Tutto ciò che riguarda l'area materiale dovrebbe essere consultato con specialisti.

Capricorno

Amore/relazioni: Evita di dire quello che pensi in quanto potrebbe ferire alcune sensibilità. Sebbene le differenze che mantiene con i più piccoli della famiglia stiano diventando più grandi, non è consigliabile perdere l'autorità o il controllo della situazione; sii paziente e sii più flessibile. Salute: Dovrei riposare di più e lavorare di meno. Fare sport, o fare lunghe passeggiate, non sarà sufficiente se non conduci una vita più regolare. Lavoro: Non è consigliabile cercare di coprire troppi compiti o impegni, se non si è sicuri di portare avanti tutto. Dovrai risolvere i problemi dei tuoi coetanei; e negoziare questioni in cui altri avrebbero fallito. Cerca di non portare il lavoro a casa. Denaro: Se stai cercando finanziamenti per i tuoi progetti di lavoro o per l'area nazionale, riceverai buone notizie dalla tua banca o da alcuni parenti di fiducia.

Acquario

Amore/relazioni: Anche se le cose con il tuo coniuge non stanno andando bene come vorresti; se hai pazienza e sei più flessibile, sarai presto in grado di riprendere il controllo della situazione. Sapere cosa vuoi fare della tua vita d'ora in poi non sarà facile finché non analizzerai a mente fredda ciò che ti ha portato alla situazione attuale. Salute: Il superlavoro e lo stress accumulato potrebbero causare affaticamento o stanchezza, che potresti evitare se riposassi le ore necessarie e conducessi uno stile di vita molto più secondo il resto del mondo. Lavoro: Sarai sulla strada del successo grazie al lavoro ben fatto e ai contratti vantaggiosi. Nulla può rallentare il suo progresso, se non a condizione che rimanga così responsabile e coerente in tutto ciò che fa. Sarai fortemente motivato ad affrontare nuove sfide. Denaro: Sebbene lo stato dei tuoi beni sia ancora sano, non è consigliabile fare spese superflue poiché potresti avere problemi di liquidità quando meno te lo aspetti.

Pesci

Amore/relazioni: La tua vita sentimentale richiederà un momento di riflessione e analisi, in cui potrai continuare ad ampliare la tua agenda di contatti in ambito sociale e culturale. È importante dedicare del tempo a te stesso, poiché dopo una giornata intensa avresti solo bisogno di circondarti di silenzio e un po 'di solitudine. Salute: Se sei in convalescenza da qualsiasi disturbo recupererai presto l'energia persa, ma a condizione di seguire il consiglio dei tuoi medici. Lavoro: Non è mai troppo tardi per continuare ad apprendere nuove materie, o per esplorare nuovi progetti, o aziende, e tutto ciò che ti permette di aggiungere conoscenza a ciò che già conosci. Sarà in grado di adattarsi alle circostanze molto più velocemente ora che nelle ultime settimane. L'esperienza vissuta sarà il tuo migliore alleato. Denaro: Essere un buon amministratore dei beni familiari ti renderà un esempio da seguire per altri segni dello zodiaco. Sii prudente con le spese che non sono preventivate.