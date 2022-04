Oroscopo Branko domani 5 aprile 2022: previsioni Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

Amore/relazioni: Un po 'di diplomazia ti aiuterà ad armonizzare le relazioni con il tuo ambiente familiare. Evita di dire quello che pensi; ma è conveniente pensare a ciò che dice. Puoi continuare a dare consigli ai membri più giovani della famiglia per garantire loro più autonomia e puoi ottenere più libertà personale. Salute: Maggiore vitalità. Seguire i consigli forniti dal medico per quanto riguarda le abitudini di vita. Lavoro: Gli piace impressionare i suoi coetanei e ha molte ragioni per farlo, poiché nessuno sarà in grado di resistere all'influenza e all'ispirazione che un Leone irradia. Evita di intraprendere attività commerciali o iniziative, senza garanzie di successo. Riceverai tutto l'aiuto e il supporto di cui hai bisogno dai tuoi colleghi del gruppo. Denaro: Non è un buon momento per fare prestiti. Evita spese inutili in quanto dovrai affrontare le spese domestiche.

Vergine

Amore/relazioni: Non è conveniente dire ciò che si pensa poiché c'è il rischio di ferire alcune sensibilità. È tempo di esplorare il mercato immobiliare; o per fare riforme nella casa attuale. Metti un po 'di umorismo e magia nella tua relazione; c'è il rischio di cadere in alcune routine. Salute: Lo stress accumulato potrebbe causare emicranie o sciatica. Imparare a rilassarsi ti aiuterà a guadagnare in termini di qualità della vita. Lavoro: Egli è consapevole di essere molto apprezzato dai suoi superiori e dai suoi compagni; ha grandi idee che portano al successo con facilità. Tuttavia, il suo istinto gli dice che deve continuare a studiare e imparare prima che gli altri prendano l'iniziativa. Confidate nel vostro buon lavoro e nella perseveranza. Denaro: Sebbene lo stato dei tuoi beni sia ancora sano, è importante non avere i soldi che non sono ancora in tuo possesso. C'è il rischio di problemi di liquidità se non c'è controllo.

Bilancia

Amore/relazioni: Da un lato potresti voler godere di più indipendenza e libertà personale, ma dall'altro non puoi immaginare la vita senza la tua famiglia. È tempo di fare accordi con il tuo partner; e tutto andrà meglio del previsto. Evita di fidarti delle persone che potrebbero essere con te per interesse. Segui il tuo istinto, è il tuo migliore alleato. Salute: Adottare abitudini di vita sane ti aiuterà a ritrovare il tuo peso ideale, ma anche ad armonizzare i tuoi interni. Il contatto con la natura ti farà molto bene. Lavoro: Avere buone idee non garantisce che tu possa portarle avanti se non hai l'aiuto dei tuoi coetanei. Non sarai in grado di convincere nessuno di qualcosa che non vuole essere convinto. Sii paziente e perseverante; ad un certo punto della giornata o della settimana sarai in grado di convincere gli altri dei benefici delle tue idee. Denaro: Il gioco d'azzardo sarà favorito in piccole e medie quantità. Evita di mettere a rischio i tuoi beni; rimanere prudenti con le spese.

Scorpione

Amore/relazioni: Essere preveggenti significa che continuerai ad aprire percorsi per gli altri nell'area familiare, ma anche nel lavoro e negli affari. È un buon momento per ospitare una riunione o una festa per rafforzare i legami che ti legano alle persone a cui tieni. Le relazioni con il coniuge miglioreranno, anche se un po 'più lentamente del previsto. Salute: Il tuo benessere fisico dipenderà dall'atteggiamento che adotti e dall'umore del momento. Nessuno meglio di te si prenderà cura della tua salute. Lavoro: Dovrai essere molto più attento se vuoi anticipare i tempi. La concorrenza, o i rivali, continueranno a nascondersi in attesa di prendere il comando. Alcune persone molto influenti ti aiuteranno quando si tratta di promuovere i tuoi progetti o finanziare le tue aziende. Denaro: Lo stato del tuo patrimonio continuerà a migliorare e presto sarai in grado di esplorare il mercato immobiliare se vuoi cambiare casa o speculare nel settore immobiliare.