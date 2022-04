Oroscopo Branko domani Martedì 5 Aprile 2022, tutti i segni

Toro

Amore/relazioni: Mostrare una mente aperta verso pensieri e modi di vita diversi dal proprio ti permetterà di approfondire le relazioni con tutti i tipi di persone. Ascolta i consigli dei tuoi cari; e viceversa. È tempo di legalizzare la tua situazione relazionale; o per comprare una casa; o per accrescere la famiglia; o tutti insieme. Salute: La vita sedentaria continuerà ad essere quella che più disturbi, o problemi di salute, possono causarti. Tutto ciò che riguarda la salute dovrebbe essere consultato con il medico. Lavoro: Se ritieni che la tua azienda non venga valorizzata, ricorda che puoi sempre indagare sul mercato del lavoro e accettare le offerte che ritieni più convenienti. Tuttavia, prima di prendere una decisione del genere, sarebbe nel suo interesse cambiare il suo atteggiamento. Le opportunità continueranno ad apparire; e sarai in grado di vedere fino a che punto arrivano i tuoi limiti. Denaro: È un buon momento per esplorare il mercato immobiliare. O per fare lavori o riforme nella casa di famiglia.

Gemelli

Amore/relazioni: I membri del nucleo familiare hanno bisogno di nuove regole di convivenza e di responsabilità. Non sarai in grado di evitare alcune ribellioni. Raggiungere accordi con il tuo coniuge sarà facile se rinunci a qualche terreno; ma non molto altro. Accettare gli inviti dei tuoi amici ti permetterà di scambiare idee, problemi e tanti sorrisi. Salute: Evitare di abusare di alcuni cibi eccessivamente abbondanti o bevande molto zuccherate, in quanto vi è il rischio di problemi al fegato o alla pressione sanguigna. Ricorda che la moderazione nella tua vita in generale sarà il tuo miglior alleato. Lavoro: Le opportunità nel business e nei progetti saranno una costante. Non sottovalutarne nessuno senza averli analizzati bene. Eventi e cambiamenti imprevisti potrebbero confonderti; Mi fidavo del suo istinto e anche della sua esperienza; e presto sarà in grado di riprendere il controllo della situazione. Denaro: L'amministrazione del patrimonio familiare continuerà ad essere un argomento di discussione con il coniuge. Dovrai fare tagli.

Cancro

Amore/relazioni: Non esitate a rimanere in disparte quando ci sono fazioni in guerra nel nucleo familiare; non sarà mai in grado di accontentare tutti. Intervenire solo se espressamente richiesto. Hai bisogno di una vacanza o di fare una pausa; ma non sarà possibile per il momento; cerca di passare più tempo in solitudine e silenzio con la scusa di fare sport o yoga. Salute: Le allergie stagionali potrebbero essere un po 'più virulente del solito. Evitare l'automedicazione. Seguire i trattamenti raccomandati dal medico. Lavoro: Non è consigliabile limitarsi nel lavoro e negli affari, ma continuare ad esplorare nuovi soggetti e aziende; il vostro spirito premonitore continuerà ad essere il vostro migliore alleato quando prendete decisioni. Ricorda che ha molta influenza sul tuo ambiente. Tutto andrà molto meglio di quanto sembri. Denaro: Riceverai buone notizie di qualche questione legale, o della distribuzione di beni o benefici. Rimani prudente con le spese.

Leone

Amore/relazioni: Potrebbe attraversare una crisi esistenziale dalla quale emergerà molto forte. È importante avere tempo e spazio per te stesso, meditare e fare il punto su come è stata la tua vita finora. La tua vita amorosa sarà il miglior rifugio che potresti trovare quando alcune frustrazioni minacciano di invaderti. Salute: Se hai provato molti metodi per perdere peso e nessuno aveva dato i risultati attesi, ricorda che la moderazione nel cibo e nelle bevande sarà il tuo miglior alleato. Consultare il proprio medico su tutto ciò che riguarda la salute. Lavoro: Se non hai un lavoro riceverai presto buone notizie su uno in particolare. E se ce l'hai già, riceverai anche un'offerta che dovresti studiare. Non sottovalutare alcuna opportunità. Guardare avanti con speranza, e soprattutto con un atteggiamento positivo. Il peggio sarebbe passato; ora sta entrando nel migliore. Denaro: Evita di fare spese inutili se hai in mente di cambiare casa, o auto, o goderti una meritata vacanza in qualche luogo esotico.

Vergine

Amore/relazioni: È un buon giorno per mettere in ordine i tuoi documenti; e anche la sua vita familiare, e personale, e sentimentale. Lascia uscire il tuo lato più caldo e romantico e riceverai lo stesso in cambio. Le qualità dei tuoi cari sono più grandi dei tuoi difetti; ecco perché sono così speciali ai suoi occhi. Salute: Attenzione alle bozze. Lavoro: Dovrai svolgere alcune attività di routine che lasceranno il posto a progetti e problemi molto più importanti. Non mescolare il romanticismo con gli affari, per non parlare del lavoro; tutti sarebbero danneggiati. Guardare avanti con ottimismo; ha tutto a suo favore per continuare a raggiungere successi. Denaro: Il gioco d'azzardo sarà favorito; sii prudente. Ricorda che non c'è lotteria migliore del duro lavoro di ogni giorno.

Bilancia

Amore/relazioni: Se le comunicazioni con il coniuge non sono fluide e dirette, presto apparirà la gelosia. È importante evitare mali più grandi; c'è il rischio di distanziamento. I tuoi cari ti daranno tutto l'affetto e il calore di cui potresti aver bisogno. Non lasciarti invadere da pensieri negativi; non drammatico; ricorda che la vita è bella. Salute: Se hai problemi di salute ricordati di seguire i trattamenti raccomandati dal tuo medico. Evitare l'automedicazione. Lavoro: Dovrà sopportare alcune restrizioni in più almeno per ora. Ci sono troppi cambiamenti che non sarebbero stati ancora implementati; e sarà una questione di pazienza e concentrazione sui propri progetti mentre i superiori, o le persone di influenza e potere, prendono le decisioni giuste. Denaro: Riceverai una ricompensa per un lavoro ben fatto o un'attività vantaggiosa. Tuttavia, questo non dovrebbe significare che puoi abbassare la guardia con le spese.

Scorpione

Amore/relazioni: Una piacevole sorpresa romperà alcune routine nella tua vita amorosa. Evita di dire quello che pensi, ma pensa a quello che dici nell'ambiente familiare; c'è il rischio di ferire le sensibilità. Impostare un'agenda più in base ai tuoi obblighi quotidiani sarà l'opzione migliore se vuoi stabilire le priorità nel tuo giorno per giorno. Salute: I cambiamenti di temperatura e umore nel tuo ambiente potrebbero angosciarti e creare più stress di quello che hai già. Imparare a rilassarsi ti aiuterà a guadagnare in termini di qualità della vita. Lavoro: Prenditi cura del tuo aspetto fisico pensando a nuovi ambienti di lavoro, o ambienti aziendali, in cui presto dovrai muoverti. La perseveranza, il suo buon lavoro e le grandi idee, oltre a un'immagine molto attenta saranno i suoi migliori alleati quando si tratterà di frequentare ambienti più elitari sia all'interno che all'esterno della sua azienda. Denaro: Se sai come negoziare alcuni contratti, o progetti, beh, avrai molto successo anche nell'area materiale. Segui i consigli degli specialisti finanziari.

Sagittario

Amore/relazioni: Non lasciare passare così tanto tempo senza metterti in contatto con i tuoi amici; riceverai buoni consigli e sarai in grado di dare soluzioni ai tuoi problemi. I rapporti con l'ambiente familiare rimarranno tesi a causa della disparità di opinioni; come accade in tutte le famiglie del mondo. Sii paziente e ricorda che domani sarà un altro giorno. Salute: Evitare eccessi in cibo e bevande. Tutto ciò che riguarda la salute dovrebbe essere consultato con il medico. Lavoro: Non c'è niente di più soddisfacente per un lavoratore che essere innamorato del proprio lavoro o degli affari. E questo sarà sufficiente per far volare l'immaginazione e dare forma a nuove idee e progetti. Se non riesci a tenere i piedi saldamente incollati al terreno della realtà, non prendere decisioni epocali. Denaro: Anche se lo stato dei tuoi beni è sano, ricorda che non dovresti avere i soldi che non sono ancora in tuo possesso. Sii prudente con le spese.

Capricorno

Amore/relazioni: Riceverai alcune piacevoli sorprese nell'area sentimentale. Sebbene i rapporti con il loro ambiente familiare attraversino molti alti e bassi, alla fine saranno i legami che li uniscono a dire l'ultima parola. Essere innamorati dell'amore significa essere romantici; che dovrebbe essere dimostrato più spesso. Salute: Alcuni segnali di allarme che il tuo corpo riceve potrebbero avere un'origine nervosa. Imparare a rilassarsi ti farà uscire dal dubbio. Lavoro: L'area di business si evolverà molto meglio di quanto pensassi. Non apportare modifiche alla tua vita lavorativa se il convenzionale o il solito funziona bene. Avere successo nella propria professione significa lavorare sodo ed essere perseveranti, ma anche poter contare su un gruppo di lavoro all'altezza della situazione. Denaro: Evita di lasciarti trasportare da alcuni impulsi durante lo shopping. C'è il rischio di problemi di liquidità quando meno te lo aspetti.

Acquario

Amore/relazioni: La tua vita amorosa sarà favorita da una nuova relazione, se non l'hai avuta, e da un approccio al tuo partner, se si fossero allontanati. L'area familiare sarà ancora una volta armoniosa e calda, il che consiglia di goderne al massimo finché dura. Recuperare tempo e spazio per te stesso sarà una priorità. Salute: Applicare moderazione nel cibo e nelle bevande ed evitare interminabili giornate lavorative sarà il modo migliore per ottenere qualità della vita. Lavoro: Anche se hai la sensazione che tutto si stia muovendo molto lentamente, in realtà tutto si sta muovendo molto velocemente, il che potrebbe causarti qualche vertigine; confidate nel vostro buon lavoro e nella vostra grande esperienza; e il resto verrà arrotolato. La diplomazia e il dono dell'eloquenza saranno i suoi migliori alleati in questi giorni. Denaro: Non è consigliabile affrettarsi quando si effettuano investimenti finanziari o speculativi, poiché esiste il rischio di cadere in una trappola o di essere vittima di un inganno.

Pesci

Amore/relazioni: Non c'è posto migliore di casa. Ed è qui che puoi dimenticare i problemi personali per alcune ore e al lavoro. Le relazioni con il tuo coniuge continueranno a migliorare man mano che togli il ferro da alcune differenze. I visitatori saranno i benvenuti, anche se arrivano quando meno ce lo si aspetta. Salute: Evita gli eccessi nel cibo e nelle bevande, ma anche nello stress accumulato che potrebbe causare un po 'di insonnia. Imparare a rilassarsi ti aiuterà a guadagnare in termini di qualità della vita. Lavoro: Cerca di non portare il lavoro a casa; e questo significa che non dovresti sovraccaricarti di attività se non sei sicuro di portarle a termine. Un piccolo fallimento, o errore, potrebbe influire sul tuo buon lavoro o sulla tua grande creatività; Vai avanti e ricorda che impari dagli errori e dai successi. Denaro: Lo stato dei loro beni continuerà a migliorare grazie alla loro buona amministrazione. Mantenere l'equilibrio tra entrate e spese rimarrà l'opzione migliore per evitare mali maggiori.