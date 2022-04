Oroscopo Branko domani 5 aprile 2022: predizioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Toro

Quello che vuoi fare dipende in parte dalla forza delle tue idee e da quanto sei in grado di realizzare i piani senza l'aiuto di nessuno. Tuttavia, arriverà un momento in cui avrai bisogno di aiuto.

Gemelli

Le strutture che la tua anima vede possono o non possono essere vere, questo è qualcosa che sarà dimostrato nella pratica solo quando è impossibile tornare indietro. Pertanto, dovrai scegliere se scommettere o meno su di loro.

Cancro

Ci sono informazioni che è meglio non andare avanti, ma maturare nelle tue riflessioni per non causare distorsioni con questioni che, di per sé, sono troppo delicate per essere trattate con atteggiamenti superficiali.