Oroscopo Branko domani 6 aprile 2022: Predizioni leone, vergine, bilancia e scorpione

Leone

Amore/relazioni: C'è il rischio di un nuovo allontanamento nella loro relazione romantica; le discrepanze domestiche possono aumentare piuttosto che diminuire. Mostra il tuo lato più flessibile con quell'ambiente in generale, poiché sarà l'unico modo per non perdere autorità. Riceverai buoni consigli dai tuoi genitori e nonni; assicurati di visitarli. Salute: Possibili problemi digestivi; mangiare cibi meno grassi e salati. Lavoro: non è consigliabile lasciare per domani compiti che potrebbero essere svolti oggi, non importa quanto di routine possano essere; da domani potrebbe affrontare un grande volume di lavoro. Ascolta i tuoi compagni di gruppo; e insieme trovare le soluzioni ai problemi lavorativi e personali che ti riguardano. Denaro: è un buon momento per esplorare il mercato immobiliare. Nessuna fretta, ma nessuna pausa.

Vergine

Amore/relazioni: I problemi nell'ambiente familiare potrebbero disturbare la loro armonia interiore; tuttavia, non smetterà mai di pensare che non ci sia posto come casa. Non fare troppo affidamento sulle promesse fatte da alcuni membri della famiglia sotto la tua responsabilità; sii diplomatico, ma non perdere il controllo della situazione. Salute: Controlla i tuoi riflessi, che possono essere piuttosto bruschi e portare a ferite e lividi. Lavoro: se trascorri molte ore in casa, ricorda che la tua salute e la tua grande creatività potrebbero risentirne. Dovrai portare le faccende a casa. Correrà il rischio di discrepanze con i suoi superiori, o persone influenti e di potere, se non mostrerà il suo lato più diplomatico e flessibile; evitare di nuotare contro corrente. Denaro: mantenere la linea di spesa stabilita nei budget eviterà problemi di liquidità quando meno te lo aspetti. Sii prudente con le spese; fidati del tuo saggio istinto.

Bilancia

Amore/relazioni: Troverai sempre un modo per esprimere i tuoi sentimenti, a parole o con piccoli dettagli. Il romanticismo continuerà ad essere il tuo miglior alleato per mantenere una relazione romantica stabile e duratura. Non lasciare passare così tanto tempo senza visitare o invitare i tuoi amici; chi ha un amico ha un tesoro. Salute: un'attività creativa o ricreativa, o un hobby, ti farà molto bene quando si tratta di liberarti dello stress e delle tensioni accumulate. Lavoro: Stare in uno sfondo discreto non sarà facile quando stai per raccogliere i frutti di tutto ciò che hai seminato, e saranno molti più del solito. E questo potrebbe suscitare qualche invidia, o gelosia, tra i suoi coetanei, a cui non dovrebbe dare importanza, poiché tutti hanno bisogno degli altri. Denaro: Sebbene lo stato dei tuoi beni sia ancora sano, è consigliabile rimanere all'interno di una linea di spesa pratica come prima.

Scorpione

Amore/relazioni: Non è conveniente dire quello che si pensa, ma pensare a quello che si dice, poiché c'è il rischio di ferire alcune sensibilità. Il loro concetto di sensibilità non è lo stesso di quello del resto del mondo. Sarebbe consigliabile fare una pulizia all'interno e far uscire tutto ciò che ti opprime o ti preoccupa; e poi puoi anche pulire l'esterno. Salute: se trascorri molte ore in casa, le allergie stagionali possono essere più virulente rispetto a quelle che ti piace se ti piacesse il tempo all'aria aperta o rilassato con una certa frequenza. Lavoro: non puoi mai piacere a tutto, o a tutti; ma non smettere di provare. La buona fortuna ti sorriderà quando si tratta di raggiungere obiettivi molto ambiziosi; e che dovrai condividere con i tuoi colleghi e l'azienda; tutto ciò che aiuta a mantenere l'azienda o l'attività in esecuzione sarà il benvenuto. Denaro: è un buon momento per investimenti finanziari o speculativi, ma sempre con la consulenza di specialisti. Ricordate che la carità inizia da se stessi.