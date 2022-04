Oroscopo Branko domani 6 aprile 2022: predizioni Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Toro

Amore/relazioni: Le responsabilità e gli obblighi familiari richiederanno la vostra piena attenzione. Non c'è posto migliore di casa. Le questioni di lavoro passeranno in secondo piano, e questo significa che dovrai portare il lavoro a casa. Adotta un approccio più ampio alle cose in generale e sembreranno meno complicate. Salute: la moderazione nel cibo e nelle bevande continuerà ad essere il tuo migliore alleato; evita di cadere nella vita sedentaria e la tua salute ti ringrazierà. Lavoro: Tutto andrà bene nonostante il caos lavorativo in cui si muove; evita le distrazioni e concentrati sui tuoi nuovi progetti. Non sarai sempre in grado di imporre la tua volontà, o dire l'ultima parola, e il tuo buon senso ti ricorderà di essere molto diplomatico e flessibile con i tuoi coetanei perché non sai mai quando ne avrai bisogno. Denaro: evita di cedere a qualche pressione da parte dei membri della famiglia quando si tratta di fare spese straordinarie. Sii prudente con il budget.

Gemelli

Amore/relazioni: Trascorrere più tempo con il tuo coniuge ti aiuterà a conoscerlo molto meglio; evitare l'intrusione di terzi nelle loro vite. Se vuoi godere di più libertà personale devi solo raggiungere accordi con il tuo partner e recuperare il tempo e lo spazio che avresti dato nella tua giornata. Salute: Se hai la tendenza al sovrappeso, ricorda che non ci sono diete magiche. Consultare il proprio medico vi farà uscire dal dubbio. Lavoro: Dovrai risolvere i problemi dei tuoi colleghi, o superiori, se vuoi evitare che gli interessi dell'azienda siano influenzati. È conveniente non mescolare i sentimenti con gli affari o le questioni materiali. La diplomazia e il possesso del dono dell'eloquenza saranno i tuoi migliori alleati in questi giorni. Denaro: non dovresti avere i soldi che non sono ancora in tuo possesso, poiché potrebbero arrivare un po 'più tardi di quanto pensassi. Sii prudente con le spese.

Cancro

Amore/relazioni: È un buon momento per dare più autonomia ai familiari sotto la tua responsabilità; e potrai godere di una maggiore indipendenza personale. La tendenza a cercare più sicurezza sentimentale e familiare ti porterà a formalizzare una relazione, o ad aumentare la famiglia, o entrambi. Salute: Trascorrere più tempo su se stessi facendo passeggiate in campagna o in spiaggia, o anche meditando, o facendo sport, o yoga, sarà il miglior balsamo che potrebbe ricevere lo stress accumulato. Lavoro: Dopo aver terminato una fase lavorativa della tua vita, starai per entrarne una nuova, e sarà imparare, oltre ad aggiornare tutto ciò che è già noto. Dovrai fare molto della tua parte, ma tutto ciò che farai ne varrà la pena a livello professionale, ma anche a livello personale. Denaro: è conveniente organizzare i budget in base alle nuove entrate, ma anche alle nuove spese. Rimani prudente con le spese.