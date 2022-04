Oroscopo Branko giovedì e venerdì 7 e 8 aprile 2022, predizioni segno per segno

Ariete

Amore/relazioni: Se continui a nuotare in un mare di dubbi nell'area emotiva non sarai in grado di controllare l'ambiente familiare, ma nemmeno la tua relazione romantica. A volte potresti sentirti molto solo, nonostante sia accompagnato. È un buon momento per chiedere consiglio e supporto agli amici. Non drammatizzare molto; tutto passerà presto. Salute: C'è il rischio di alti e bassi nella pressione sanguigna che dovrebbe essere controllata adottando abitudini di vita molto sane. Lavoro: è importante evitare distrazioni e concentrarsi sui progetti e le idee che hai in mente. Con il passare dei giorni sarete in grado di definire e migliorare meglio tutto. Anche se avrai il vento a tuo favore dovrai contare sul fattore tempo; ed essere nel posto migliore. Denaro: Sarebbe consigliabile organizzare previsioni di fondi per far fronte a spese straordinarie.

Toro

Amore/relazioni: È tempo di prendere decisioni sul modo di vivere che vuoi condurre d'ora in poi; e se influisce sul tuo ambiente familiare dovrai contare su di loro. Tuttavia, i cambiamenti e i miglioramenti potrebbero essere solo all'interno. Nell'area dell'amicizia troverai tutto il calore e il supporto di cui hai tanto bisogno. Salute: lo stress accumulato potrebbe causare problemi di stomaco o digestivi che potrebbero essere evitati. Imparare a rilassarsi ti aiuterà a guadagnare in termini di qualità della vita. Lavoro: i cambiamenti sul lavoro ti porteranno fuori da alcune attività di routine che ti motiveranno abbastanza da esplorare nuovi argomenti, attività e progetti, a malapena conosciuti fino ad ora. Uscire dalla tua zona di comfort lavorativo dove tutto è noto e ci sono molti limiti sarà un buon modo per recuperare l'illusione al lavoro. Denaro: non è un buon momento per il gioco d'azzardo, né per fare investimenti finanziari o speculativi se non sono molto sicuri e a lungo termine.

Gemelli

Amore/relazioni: Adottare un atteggiamento tanto positivo quanto speranzoso pensando sempre al benessere e alla sicurezza dell'area familiare, ti aiuterà ad apprezzare di più e meglio che non c'è posto migliore come casa. Non prendere a cuore alcune cose; né essere così inflessibile con i ribelli; ricorda che hai bisogno dell'energia che la tua famiglia porta nella tua vita per affrontare il mondo che ti circonda. Salute: Adottare abitudini di vita sane ti aiuterà a migliorare la qualità della tua vita. Parlate con il vostro medico dei cambiamenti che si desidera apportare alle vostre routine. Lavoro: Se decidi di intraprendere un progetto, o un'attività, senza garanzie ricorda che puoi perdere molto tempo e denaro. La loro naturale generosità potrebbe essere derisa da alcuni senza scrupoli. Fidati di più del tuo saggio istinto e attieniti ai tuoi principi più elementari. Denaro: avrai tutto ciò che ti serve per esplorare il mercato immobiliare e trovare alcune offerte che potrebbero interessarti; che si tratti di un acquisto o di un investimento.

Cancro

Amore/relazioni: Alcuni sentimenti potrebbero mescolarsi tra il tuo umore, di solito molto positivo quando si tratta della casa di famiglia, e i tuoi problemi al lavoro o al lavoro. Cerca di lasciare questi problemi fuori dalla tua vita personale o non sarai in grado di goderti tutto il bene e il bello che la vita ti offre. Salute: i problemi di salute di solito sono legati alle ossa o alle articolazioni. Sarebbe consigliabile adottare una dieta più in base ai tuoi problemi di salute generali. Lavoro: Fare del proprio meglio per raggiungere la perfezione, o portare un progetto a quel punto, non sarà facile, ma non sarà nemmeno impossibile. E mentre ci pensi, il tuo buon senso ti ricorderà che non hai abbastanza tempo per adempiere ad alcuni impegni e che dovresti evitare distrazioni. Denaro: l'esperienza ti avrebbe insegnato che tutto ciò che luccica non è oro; anche se sono persone di fiducia. Essere prudenti con le spese ti impedirà di cadere in alcune trappole.

Leone

Amore/relazioni: È un buon momento per riflettere e analizzare ciò che la tua vita è stata finora e ciò che vuoi che sia in futuro. È importante liberarsi di tutta quella zavorra, interna o esterna, che potrebbe impedirti di evolvere verso nuovi obiettivi personali e familiari. E buona fortuna sarà con te. Salute: C'è il rischio di soffrire di qualche tipo di avvelenamento con cibi e bevande, ma anche al tatto. Lavoro: i cambiamenti sul posto di lavoro ti motiveranno a esplorare nuovi progetti o aziende e ad uscire da alcune routine e attività ben note. È importante continuare a imparare, esplorare e sviluppare nuovi progetti diversi dai soliti. Ha molta influenza sul suo ambiente. Denaro: Riceverai buone notizie da qualcuno legato alle amministrazioni. Si consiglia di essere prudenti con le spese.

Vergine

Amore/relazioni: I problemi familiari scompariranno man mano che manterrete le regole e le norme di convivenza e di comportamento e non mostrerete alcuna debolezza. Se perde l'autorità ora, non sarà in grado di riconquistarla in futuro. Dire la tua mente al tuo coniuge ti aiuterà a sbarazzarti di alcuni dubbi e paure. Salute: Lo stress accumulato ti causerà presto problemi ad addormentarti o un po 'di insonnia; così come sbalzi d'umore. Imparare a rilassarsi ti aiuterà a guadagnare in termini di qualità della vita. Lavoro: In questi giorni raccoglierai tutto ciò che è stato seminato nel lavoro e negli affari negli ultimi mesi; e anche se sarà più di quanto pensasse, ricorda che non è conveniente per lui riposare sugli allori del successo, ma continuare a fare gli sforzi necessari per dimostrare che merita di continuare a raccogliere ricompense. Denaro: Dovrai affrontare spese straordinarie relative all'area domestica. Cerca offerte e vantaggi; li troverai.

Bilancia

Amore/relazioni: La tua relazione continuerà a portare nella tua vita tutto il calore e la stabilità emotiva di cui hai bisogno. E' un buon momento per rafforzare tali legami e assumere maggiori impegni. Non farti ingannare da alcune persone senza scrupoli nella tua cerchia sociale o da nuovi amici; sii un po 'più sospettoso del solito. Salute: Evitare l'automedicazione. Se hai problemi di salute dovresti consultare il tuo medico. Lavoro: Anche se la buona fortuna ti sorriderà presto, sarebbe consigliabile per te mettere il meglio di te in tutto ciò che fai, poiché ci sono molti interessi in gioco nell'azienda, ma anche nel tuo prestigio professionale. È tempo di progettare nuovi progetti; ma a breve e medio termine. Denaro: c'è il rischio di essere vittima di qualche inganno, imbroglio o furto. Sii cauto con i tuoi beni e tutti i tipi di proprietà o investimenti finanziari.

Scorpione

Amore/relazioni: La pazienza è una grande virtù che dovrai applicare al tuo ambiente familiare; ma anche se stesso. Non sarà in grado di contenere alcune ribellioni; ma puoi sempre sperare che le tempeste si plachino presto. E in questo modo puoi riprendere il controllo della situazione. Salute: troppo stress o poco riposo potrebbero causare sbalzi d'umore. Imparare a rilassarsi ti aiuterà a guadagnare in termini di qualità della vita. Lavoro: Quando il lavoro va bene tutto il resto va molto bene. Man mano che l'azienda o l'azienda recupera il suo solito ritmo di lavoro, si sentirà molto più sicura e sarà in grado di aumentare la sua grande creatività. Se possibile, prova a lavorare dalla casa di famiglia. Denaro: il gioco d'azzardo sarà favorito in piccole e medie quantità. La buona fortuna non dovrebbe essere abusata.

Sagittario

Amore/relazioni: Non ci vorrà molto per ritrovare armonia e pace nel nucleo familiare, e godere di quella tranquillità per diversi giorni. Evita di fidarti di alcune persone intorno a te perché potrebbero tradire la tua amicizia. Rinnovare i legami che vi legano ai vostri amici, ai vostri genitori e nonni, sarà un modo per rafforzarli. Salute: Non è facile essere moderati nel cibo e nelle bevande, ma non sarà impossibile se si pensa di guadagnare in qualità della vita. Lavoro: Molto presto la sensazione che tutto sia stato paralizzato lascerà il posto a un eccesso di velocità per il quale è conveniente per te essere preparato; evitare di improvvisare; essere consapevoli di possibili cambiamenti o movimenti, o opportunità nell'area del lavoro e nella competizione. Denaro: evita di lasciarti trasportare da alcune offerte o occasioni in quanto vi è il rischio che il tuo budget salti in aria. Sii prudente con le spese fino al mese successivo.

Capricorno

Amore/relazioni: La tua vita amorosa potrebbe essere frustrata da qualche relazione che non è raccomandata, o proibita, o rifiutata dalla tua famiglia e dall'ambiente sociale in generale. È un momento di riflessione e di analisi; nessuno meglio di te troverà un modo per migliorare la qualità della tua vita e quella della tua famiglia. Fidati del tuo istinto. Salute: i problemi legati al sistema osseo e alle articolazioni continueranno ad aumentare se non si adottano abitudini di vita molto sane. Consultare il proprio medico vi farà uscire dal dubbio. Lavoro: i problemi continueranno a crescere in questo ambiente, e quando ciò accade è meglio mantenere un profilo molto basso ed evitare distrazioni. Troverai persone influenti e di potere che ti supportano e ti aiutano nei tuoi nuovi progetti; adattare la tua immagine a nuovi contatti ti aprirà più porte. Denaro: Essere un buon gestore di beni familiari ti permetterà di esplorare il mercato immobiliare o immobiliare e fare investimenti molto vantaggiosi.

Acquario

Amore/relazioni: La tua relazione potrebbe attraversare una crisi di conseguenze imprevedibili. È tempo di prendersi una pausa e non prendere decisioni. Il supporto e il calore dei tuoi amici saranno di grande aiuto quando si tratta di ricevere buoni consigli. Assicurati di visitare i tuoi genitori e nonni. Salute: dovresti lavorare meno ore e dedicare più tempo a te stesso. Lavoro: se non hai ancora un lavoro, riceverai alcune offerte che potrebbero interessarti. E se ce l'hai già, sarebbe conveniente per te esplorare nuove materie e progetti, al fine di continuare ad apprendere ed espandere le tue conoscenze. Denaro: Non è un buon momento per effettuare investimenti finanziari o speculativi se non sono molto sicuri e già noti.

Pesci

Amore/relazioni: Potresti raggiungere un punto di svolta in cui puoi pensare a cosa può essere cambiato nella tua vita familiare e cosa può essere migliorato. Non c'è posto migliore di casa. Ma questa volta senza dimenticare il tempo che dovrebbe dedicare a se stesso. Salute: alcuni cibi e bevande in eccesso potrebbero causare problemi al fegato o digestivi. Cerca di adottare una dieta molto più sana. Lavoro: I cambiamenti sul lavoro ti impediranno di cadere in alcune routine e, considerando il tuo spirito premonitore, sicuramente ti sarai già preparato per tutto questo. Non è un buon momento per improvvisare, né per avviare progetti molto innovativi; si tratta di avere pazienza e cercare di essere nel posto migliore e nel momento migliore. Denaro: dedicare più tempo all'organizzazione dei tuoi beni impedirebbe di commettere alcuni errori o modifiche che non avevi.